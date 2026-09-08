«الذيل الأرجواني»... مسرحية صينية عن الحب وعواقب الاختيار

ينطلق العرض المسرحي الصيني «الذيل الأرجواني» من تقاليد فن شيغو الصيني، عبر نقله إلى مساحة تجريبية معاصرة تمزج بين الأداء الأوبرالي والحركة والتكوين البصري، وشارك العرض ضمن المسابقة الرسمية للدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان «القاهرة الدولي للمسرح التجريبي»، ليفتح عالماً تتجاور فيه حياة البشر مع أرواح الثعالب، مستلهماً أجواء حكايات «لياو تشاي» التراثية، لكن من دون الاكتفاء بإعادة سردها؛ إذ يحولها إلى تأمل في الحب والرغبة والامتنان والقدر.

وتنطلق الأحداث من تشياو شنغ، العالم الشاب الذي يعيش حياة متواضعة، لكنه يحمل طموحاً كبيراً في تغيير مصيره، وبينما يمضي في رحلة بحث عن أعشاب تساعد باي يو، الفتاة التي يحبها، يواجه عاصفة رعدية سماوية تقوده إلى لقاء «آزي»، روح أنثى الثعلب التي تصاب خلال العاصفة، وتوشك على الهلاك، ويتدخل لإنقاذها.

وتظهر «آزي» بوصفها روحاً ثعلبية تمتلك قدرة خاصة على قراءة المشاعر الإنسانية والتعامل معها، لكنها لا تأتي إلى حياة تشياو شنغ بوصفها قوة شريرة تسعى إلى إغوائه، بل على العكس، تمنحه ذيلاً أرجوانياً سحرياً قادراً على تحقيق الأمنيات، بوصفه هدية امتنان لإنقاذه لها، غير أن الهدية تحمل في داخلها قوة أكبر من ظاهرها؛ فبمجرد أن يعود تشياو شنغ إلى عالم البشر، يبدأ الذيل في تغيير موقعه من مجرد أداة سحرية إلى قوة تكشف ما يختبئ داخله من طموح ورغبة في تجاوز حدود حياته السابقة.

لم تقف اللغة عائقاً أمام فريق العمل عند العرض في القاهرة (إدارة المهرجان)

وبفضل القوة التي حصل عليها، ينجح تشياو شنغ في اجتياز الاختبارات الإمبراطورية، وينتقل من الشاب الفقير الطامح إلى رجل يقترب من المكانة التي كان يحلم بها، لكن حياته تتغير وتتعقد، ويصبح ممزقاً بين الاحتفاظ بالذيل والتخلص منه، وبين ما يمنحه إياه من قوة وما يفرضه عليه من عبودية لرغباته.

وفي حديثه عن تجربته مع العرض، قال الممثل الصيني هوي هايفنغ والذي يؤدي شخصية تشياو شنغ لـ«الشرق الأوسط» إن اختياره للدور جاء بعد تجارب أداء متعددة؛ إذ كان المخرج يدرس أكثر من احتمال لتجسيد الشخصية، لكنه رأى في النهاية أن طبيعته وأسلوب حضوره يتوافقان مع تشياو شنغ.

وأضاف هايفنغ أن العمل على العرض بدأ عام 2024، واستغرق الفريق نحو شهر في صقل تفاصيله قبل دخوله منافسات المسرح التجريبي ضمن مهرجان «زيجين للفنون»، حيث حصل على جائزتي «أفضل أداء» و«أفضل إنتاج»، وبالنسبة إليه، لم يكن نجاح العرض مجرد تقدير فني، وإنما تأكيداً على قدرة الفريق على التعامل مع مادة تراثية وإعادة تقديمها بلغة مسرحية أكثر انفتاحاً على التجريب والمغامرة.

وأوضح الممثل الصيني أن «غالبية فريق العمل تنتمي إلى أجيال شابة، من المخرج إلى الممثلين، وهو ما منح التجربة طاقة مختلفة في أثناء البروفات والعروض بينما اتسمت أجواء الفريق خلال العمل بالمرح وسرعة التواصل والاستعداد لمساعدة كل فرد للآخر»، مؤكداً أن الضغوط أصبحت حافزاً يدفع الجميع إلى تطوير العرض ليكون الانسجام جزءاً أساسياً من طبيعة التجربة التي تحاول كسر القوالب المألوفة لفن «شيغو».

وعن عرضه في القاهرة، قال هايفنغ إن أكثر ما كان يشغله قبل مواجهة الجمهور المصري هو حاجز اللغة، متسائلاً عما إذا كانت شخصية تشياو شنغ ومشاعره ستصل إلى المتلقي من دون أن يفهم الكلمات الصينية، لكن اللحظة الفارقة جاءت عندما خرج من الخشبة، ووصل إلى مقاعد الجمهور، فرأى في عيون المشاهدين وتعابير وجوههم أنهم يتابعون الشخصية، ويتفاعلون معها، عندها أدرك أن الجسد والانفعال قادران على عبور اللغة حين يكون الأداء صادقاً ومشحوناً بالمشاعر.

قدم العرض للمرة الأولى في القاهرة ضمن المهرجان (إدارة المهرجان)

وأشار إلى أن التحضير للعرض في القاهرة لم يتوقف عند البروفات الفنية، بل شمل الإضاءة والصوت وأبعاد الخشبة وشحن الإكسسوارات، إلا أن الفريق واجه عند وصوله تحديات غير متوقعة، بينها ميلان خشبة المسرح وغياب السجادة التقليدية المستخدمة في عروض «شيغو»، إلى جانب مشكلات في الإضاءة وصعوبة التواصل بسبب اختلاف اللغة. واحتاج تجاوز هذه العقبات إلى إعادة ترتيب التفاصيل سريعاً، والاستعانة بالعاملين في جمعية المسرح الصينية والمترجمين للوصول إلى صيغة مناسبة للعرض.

وأكد هايفنغ أن تلك الصعوبات لم تنتقص من تجربة الفريق، بل جعلت لحظة انتهاء العرض أكثر أهمية بالنسبة له، خصوصاً بعدما بقي الجمهور في القاعة، وصفق لمدة طويلة مؤكداً أن هذه الاستجابة كانت الاختبار الحقيقي لنجاح التجربة في القاهرة؛ لأنها جاءت من جمهور لا ينتمي إلى البيئة الثقافية التي نشأ فيها العرض، ومع ذلك استطاع أن يتفاعل مع صراعات تشياو شنغ وانفعالاته، وهو ما عده الممثل النتيجة الأكثر إرضاءً له.