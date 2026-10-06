الفتح أبلغ خالد العطوي بالإقالة دون مناقشة مستحقاته المالية

بدأ المدرب المغربي جمال السلامي مهمته في الإشراف الفني على فريق الفتح لتكون المباراة القادمة للفريق ضد الأهلي الجمعة القادم هي الأولى في مهمته الجديدة.

وتم رفع طلب الموافقة على تولي المدرب قيادة الفريق إلى لجنة الاستدامة المالية من أجل الحصول على الموافقات اللازمة بهذا الشأن.

يأتي ذلك بعد أن تم إبلاغ المدرب السعودي خالد العطوي بالاستغناء عن خدماته من قبل إدارة النادي ممثلة في عبد الحميد الجبر المشرف على كرة القدم الأول دون الخوض في أي تفاصيل، حيث كان الاجتماع مع المدرب، الأحد، لإبلاغه بهذه الخطوة.

وكشفت مصادر «الشرق الأوسط» أن المدرب العطوي تقبل بهدوء هذا القرار رغم ما أحدثه من صدمة له على اعتبار أنه وضع برنامجاً خلال فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتم فعلاً وضع برنامج وخوض ودية ضد الجيل، لكنه فوجئ بهذا القرار الذي يأتي قبل أيام من استئناف بطولة الدوري.

مدرب الفتح السابق خالد العطوي (نادي الفتح)

وبحسب المصادر لم تفتح الإدارة مع المدرب العطوي أي تفاصيل بشأن مستحقاته بكونه يرتبط بعقد حتى نهاية الموسم يتضمن شروطاً جزائية والتزامات محددة لكل طرف، ما يعني أن الإدارة لديها الاستعداد لدفع جميع مستحقات المدرب.

ويحتل الفتح المركز «15» برصيد «3» نقاط من «7» مباريات حيث تعادل في «3» مباريات وخسر الباقي دون تحقيق أي فوز.

وبرر المدرب العطوي تلك النتائج لضيق الوقت حيث تم التعاقد معه متأخراً، وكذلك الحال للاعبين الجدد وفقدان عناصر محلية وضغط المباريات، واعتبر أن فترة التوقف الحالية مناسبة للإعداد والعودة بشكل أقوى، إلا أنه فقد منصبه.