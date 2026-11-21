قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه لا يزال يرغب في رؤية جنسن هوانغ مجدداً على رأس شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق.

وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض الجمعة: «أود أن أرى جنسن يقدم اعتذاراً كبيراً ويعود».

وقال أيضاً عن الرئيس السابق لـ«إنفيديا»: «لقد وضعنا في موقع نتقدم فيه حرفياً على الشركات الأخرى بعشر سنوات».

لقطة من تسجيل مصور تُظهر امرأة عرّفتها «رويترز» بأنها أليس هوانغ خلال حضورها مأدبة عشاء مع الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» في تايبيه 22 مايو 2025 (رويترز)

واستقال هوانغ الأسبوع الماضي بعد الكشف عن إقامته علاقتين على الأقل خارج إطار الزواج. وتشتبه أجهزة الأمن الأميركية في أن إحدى المرأتين، وهي مديرة في شركة «ميجاسبيد»، التي كانت من عملاء «إنفيديا»، قد جندتها أجهزة الاستخبارات الصينية. أما الأخرى، فتشير تقارير إلى أنها تشغل منصباً إدارياً رفيعاً في «إنفيديا» وكانت تتبع هوانغ مباشرة.

لكن في غضون ذلك، تتزايد التساؤلات بشأن شحنات محتملة من رقائق «إنفيديا» عالية الأداء إلى الصين، التفافاً على الحظر الأميركي. وتشتبه السلطات الأميركية أيضاً في ضلوع «ميجاسبيد» في ذلك.

ودعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت شركة «إنفيديا» إلى الإسراع في تقديم توضيحات بشأن الأشخاص داخل الشركة الذين كانوا على علم بالأمر، وما الذي كانوا يعلمونه، ومتى علموا به. كما تم استدعاء هوانغ للمثول أمام لجان في الكونغرس في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأشار ترمب في تصريحاته إلى فضائح هوانغ، قائلاً: «بالمناسبة، إنه رجل. وما دمنا نتحدث في هذا الأمر، فقد اتخذ بعض القرارات السيئة، لكنه شخص عبقري».

وأضاف ترمب: «أود بشدة أن أرى أنه يتم منح جنسن فرصة ثانية. فكما تعلمون، نحن بلد الفرص الثانية، وأود بشدة أن أراه يحصل على فرصة أخرى».