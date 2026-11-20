أصدرت قاضية أميركية ثانية، الجمعة، قراراً بتعليق مشروع ترمب لإقامة قوس نصر ضخم يزيد ارتفاعه على 76 متراً في واشنطن.

وقررت القاضية الفدرالية في واشنطن تانيا تشوتكان، الأربعاء، تمديد حظر البدء بتنفيذ المشروع حتى الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، ريثما ينظر القضاء في الطعون المقدّمة ضده.

وكانت قاضية فدرالية أخرى في مدينة ألكسندريا قرب العاصمة الأميركية، أصدرت الجمعة قراراً مماثلاً، من دون تحديد مهلة زمنية لسريانه.

ورحّبت منظمة «ديموكراسي فوروورد» التي تمثّل في هذه القضية مقاطعة أرلينغتون، بقرار القاضية ليوني برينكيما.

وقالت محامية المنظمة كيت تالمور، في بيان، إن القاضية تقرّ بقرارها بـ«الضرر الذي لا يمكن تداركه والذي سيلحق بالأشخاص المقيمين والعاملين في أرلينغتون».

ومن شأن قوس النصر أن يحجب المشهد الممتد بين مقبرة أرلينغتون العسكرية ونصب لينكولن التذكاري، أحد أبرز المعالم في العاصمة الأميركية.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025، يطرح ترمب مشاريع بناء أو تجديد كثيرة، سعياً إلى ترك بصمته في واشنطن.

غير أن الحزب الديمقراطي يتهمه بإهدار المال العام لإرضاء رغباته الشخصية، فيما يواجه عدد كبير من مشاريعه طعوناً قضائية.