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الرياضة رياضة سعودية

الهلال يستعيد نجومه قبل كلاسيكو الاتحاد

جانب من تدريبات الهلال (نادي الهلال)
جانب من تدريبات الهلال (نادي الهلال)
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الهلال يستعيد نجومه قبل كلاسيكو الاتحاد

جانب من تدريبات الهلال (نادي الهلال)
جانب من تدريبات الهلال (نادي الهلال)

شارك الثنائي الصربي سيرجي سافيتش، والفرنسي ثيو هيرنانديز، لاعبا الهلال، في الجزء الأول من تدريبات الفريق التي أقيمت مساء اليوم، قبل أن يواصلا برنامجيهما التأهليين.

وفي سياق متصل، أدى الثلاثي المغربي ياسين بونو، والبرتغالي روبن نيفيز، والسنغالي خاليدو كوليبالي، تدريبات استرجاعية، وذلك بعد وصولهم للرياض عقب انتهاء مشاركتهم مع منتخباتهم في فترة التوقف الدولي.

ويرفع الزعيم وتيرة استعداداته قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمعه بالاتحاد في «كلاسيكو السعودية»، الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثامنة في الدوري السعودي للمحترفين.

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الفتح أبلغ خالد العطوي بالإقالة دون مناقشة مستحقاته المالية

المغربي جمال السلامي (رويترز)
المغربي جمال السلامي (رويترز)
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الفتح أبلغ خالد العطوي بالإقالة دون مناقشة مستحقاته المالية

المغربي جمال السلامي (رويترز)
المغربي جمال السلامي (رويترز)

بدأ المدرب المغربي جمال السلامي مهمته في الإشراف الفني على فريق الفتح لتكون المباراة القادمة للفريق ضد الأهلي الجمعة القادم هي الأولى في مهمته الجديدة.

وتم رفع طلب الموافقة على تولي المدرب قيادة الفريق إلى لجنة الاستدامة المالية من أجل الحصول على الموافقات اللازمة بهذا الشأن.

يأتي ذلك بعد أن تم إبلاغ المدرب السعودي خالد العطوي بالاستغناء عن خدماته من قبل إدارة النادي ممثلة في عبد الحميد الجبر المشرف على كرة القدم الأول دون الخوض في أي تفاصيل، حيث كان الاجتماع مع المدرب، الأحد، لإبلاغه بهذه الخطوة.

وكشفت مصادر «الشرق الأوسط» أن المدرب العطوي تقبل بهدوء هذا القرار رغم ما أحدثه من صدمة له على اعتبار أنه وضع برنامجاً خلال فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتم فعلاً وضع برنامج وخوض ودية ضد الجيل، لكنه فوجئ بهذا القرار الذي يأتي قبل أيام من استئناف بطولة الدوري.

مدرب الفتح السابق خالد العطوي (نادي الفتح)

وبحسب المصادر لم تفتح الإدارة مع المدرب العطوي أي تفاصيل بشأن مستحقاته بكونه يرتبط بعقد حتى نهاية الموسم يتضمن شروطاً جزائية والتزامات محددة لكل طرف، ما يعني أن الإدارة لديها الاستعداد لدفع جميع مستحقات المدرب.

ويحتل الفتح المركز «15» برصيد «3» نقاط من «7» مباريات حيث تعادل في «3» مباريات وخسر الباقي دون تحقيق أي فوز.

وبرر المدرب العطوي تلك النتائج لضيق الوقت حيث تم التعاقد معه متأخراً، وكذلك الحال للاعبين الجدد وفقدان عناصر محلية وضغط المباريات، واعتبر أن فترة التوقف الحالية مناسبة للإعداد والعودة بشكل أقوى، إلا أنه فقد منصبه.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

4.6 مليار ريال القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين

الدوري السعودي واصل صدارة تصنيف الدوريات الآسيوية (الشرق الأوسط)
الدوري السعودي واصل صدارة تصنيف الدوريات الآسيوية (الشرق الأوسط)
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4.6 مليار ريال القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين

الدوري السعودي واصل صدارة تصنيف الدوريات الآسيوية (الشرق الأوسط)
الدوري السعودي واصل صدارة تصنيف الدوريات الآسيوية (الشرق الأوسط)

استعرضت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، من خلال الجمعية العمومية العادية لموسم 2025 - 2026، أبرز مؤشرات تطور الدوري السعودي ومنجزات موسم 2025 - 2026، التي أظهرت استمرار نمو الدوري رياضياً وتجارياً وإعلامياً، وتوسع حضوره محلياً ودولياً.

وبحسب الأرقام، فخلال موسم 2025 - 2026، نمت العوائد الكلية بنسبة 11.5 في المائة، مقارنة بموسم 2024 - 2025، بعد أن سجلت نمواً بنسبة 12.45في المائة في موسم 2024 - 2025 مقارنة بموسم 2023 - 2024.

ووصل إجمالي مشاهدات البثّ الحي إلى 198 مليون مشاهدة خلال موسم 2025 - 2026، بنمو بلغ 52 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وصل عدد متابعي الدوري إلى 23 مليون متابع بنهاية موسم 2025 - 2026، بنمو بلغ 44 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

كما بلغت القيمة السوقية للدوري السعودي 4.6 مليار ريال، بالتزامن مع استمرار تطور المستوى الفني والتنافسي للدوري.

وواصل الدوري السعودي صدارة تصنيف الدوريات الآسيوية حسب الاتحاد الاسيوي، فيما أصبح سادس أكثر دوريات العالم تمثيلاً في كأس العالم 2026.

وقال رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين المهندس عبد العزيز العفالق: «تعكس النتائج التي استعرضتها الجمعية العمومية حجم التطور الذي يشهده دوري روشن السعودي، والعمل المتكامل بين الأندية والرابطة وشركائنا في مختلف جوانب المنظومة. وما تحقق خلال المواسم الماضية يمثل أساساً مهماً للمرحلة المقبلة، وطموحنا أن نواصل رفع مستوى المنافسة، وتعزيز مكانة الدوري إقليمياً وعالمياً، وبناء منظومة أكثر استدامة وقيمة للأندية والجماهير وكرة القدم السعودية».

وشهد موسم 2025 - 2026 كذلك توسع شبكة توزيع الدوري عالمياً، مع توقيع اتفاقيات جديدة مع ناقلين دوليين، ليتجاوز عدد شركاء البثّ 40 شريكاً حول العالم.

وعلى المستوى الرقمي، واصل الدوري تعزيز حضوره عبر 19 حساباً و11 منصة وبـ4 لغات. فيما ارتفعت مشاهدات محتوى قناة الرابطة على «يوتيوب»، باستثناء البثّ المباشر، بنسبة 255 في المائة خلال الموسم، وجاء 82 في المائة منها من خارج المملكة.

وشهد الموسم أيضاً استمرار العمل على تطوير قدرات الأندية ورفع كفاءة المنظومة، حيث نجحت جميع أندية الدوري، ولأول مرة، في الحصول على الرخصتين المحلية والآسيوية، بعد عمل مشترك شمل أكثر من 120 زيارة وورشة عمل لدعم الأندية في استيفاء متطلبات الترخيص.

كما واصلت الرابطة تطوير الأطر التنظيمية والمالية للمسابقة، بما يدعم استدامة الأندية ويرفع كفاءة العمل، إلى جانب الإعلان عن آلية توزيع مخصصات برنامج الاستقطاب المرتبطة بالأداء، بهدف مكافأة التميز وتحفيز التطور.

وقال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين: «الأرقام التي حقّقها الدوري تعكس نمواً ملموساً في عدد من المؤشرات الرئيسية، من المشاهدة والحضور الرقمي، إلى الرعاية وحقوق البثّ والتوسع الدولي. وتركيزنا في المرحلة المقبلة هو البناء على هذا النمو وتحويله إلى قيمة مستدامة للأندية، من خلال تطوير قدراتها، وتعزيز فرصها التجارية، ورفع كفاءة العمل، مع الاستمرار في تحسين المنتج وتجربة الجماهير ورفع مستوى المنافسة».

وعقب مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، اعتمدت الجمعية تقرير النشاط والموازنة التقديرية، وصادقت على التقارير والقوائم المالية المدققة وإيضاحاتها عن الفترات المعروضة، بعد الاطلاع على تقارير المدقق المالي المستقل.

كما وافقت، بناء على مقترح مجلس الإدارة، على إعادة تعيين أعضاء لجنة المراجعة، برئاسة عادل ملاوي، وعضوية لمياء الرشيد وعمر الشنقيطي بصفتهما عضوين مستقلين.

وأكدت الرابطة أن المؤشرات التي استعرضتها الجمعية العمومية تعكس مسار النمو الذي حقّقه الدوري السعودي خلال المواسم الماضية، وأن العمل سيستمر بالشراكة مع الأندية على رفع مستوى المنافسة، وتعزيز الاستدامة، وتنمية القيمة التجارية والإعلامية للدوري، وتوسيع حضوره محلياً وعالمياً.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

غياب إداري يحرم النصر من التصويت في عمومية رابطة الدوري السعودي

النصر لم يشارك في التصويت باجتماع الجمعية العمومية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين (رابطة الدوري السعودي للمحترفين)
النصر لم يشارك في التصويت باجتماع الجمعية العمومية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين (رابطة الدوري السعودي للمحترفين)
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غياب إداري يحرم النصر من التصويت في عمومية رابطة الدوري السعودي

النصر لم يشارك في التصويت باجتماع الجمعية العمومية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين (رابطة الدوري السعودي للمحترفين)
النصر لم يشارك في التصويت باجتماع الجمعية العمومية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين (رابطة الدوري السعودي للمحترفين)

علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة، أن نادي النصر لم يشارك في التصويت على القرارات المطروحة خلال اجتماع الجمعية العمومية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، الذي عُقد الثلاثاء في جدة، وذلك في أول اجتماع للجمعية منذ أكثر من عامين.

وبحسب المصادر، غاب رئيس مجلس إدارة النصر والرئيس التنفيذي عن الاجتماع، بينما لم يرشح النادي أياً منهما أو ممثلاً مخولاً للمشارَكة في التصويت، وحضر عن النادي مسؤول الإعلام سعيد أبو داهش، الذي لا تمنحه أنظمة الرابطة حقَّ التصويت في الجمعية العمومية.

كما غاب ممثل نادي الخلود عن الاجتماع، في حين شارك الرؤساء التنفيذيون لأندية الهلال والأهلي والاتحاد، إلى جانب ممثلي بقية أندية دوري المحترفين.

وناقشت الجمعية العمومية عدداً من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، تضمَّنت أعمال الرابطة خلال الفترة الماضية، والموضوعات المالية والإدارية، فضلاً عن القرارات والمقترحات المعروضة على الأعضاء للتصويت.

وتتضمَّن أعمال الجمعية العمومية العادية، وفق النظام الأساسي للرابطة، استعراض تقرير نشاط الرابطة منذ الاجتماع السابق، ومراجعة البيانات المالية وبيان الأرباح والخسائر، والمصادقة على التقرير المالي واعتماد الميزانية السنوية، إلى جانب مناقشة المقترحات المُقدَّمة من أعضاء الجمعية ومجلس إدارة الرابطة، وتعيين المدقق المالي المستقل.

ويمثل اجتماع الثلاثاء عودة الجمعية العمومية للرابطة إلى الانعقاد بعد غياب تجاوز عامين، إذ عُقد الاجتماع السابق في 29 سبتمبر (أيلول) 2024.

ومن المقرر أن يحضر أعضاء الجمعية العمومية، عقب الاجتماع، نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 27) الذي يجمع المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي، مساء الثلاثاء، على ملعب الإنماء في جدة.

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