«السينما الفلسطينية بالسويد» يروي حكايات المعاناة والذاكرة

اختار مهرجان «السينما الفلسطينية في السويد» 22 فيلماً للمسابقة الرسمية في دورته الرابعة، تجمع بين توثيق المعاناة والاقتراب من الحياة الاجتماعية والثقافية للفلسطينيين، بما يتيح تقديم حكاياتهم في سياق أوسع من مشاهد الحرب وتطوراتها.
وتُقام الدورة الجديدة في سينما «بانورا» بمدينة مالمو، من 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إلى أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بمشاركة مخرجين فلسطينيين وعرب وأوروبيين، وتكرّم المخرج السويدي بيو هولمكويست، تقديراً لمسيرته في إنتاج وإخراج أفلام عن فلسطين.
وبنى هولمكويست علاقته السينمائية بفلسطين عبر متابعة البشر وما يطرأ على حياتهم بمرور السنوات. ففي «غيتو غزة: صورة لعائلة فلسطينية»، يتابع حياة عائلة في مخيم جباليا وتاريخها، ثم يعود إليها في «كلمات وحجارة»، ليرصد التغيرات التي طرأت على أفرادها وحياتهم.
وفي «أسد غزة»، الذي أخرجه بالاشتراك مع سوزان خردليان، يتابع رجلاً يعود إلى غزة بعد 13 عاماً في بولندا والسويد، ليواجه التغيرات التي شهدها المكان خلال غيابه. أما «فرويد الشاب في غزة»، الذي أخرجه الاثنان أيضاً، فيقترب من الآثار النفسية للعنف والحصار، عبر متابعة المعالج الفلسطيني عايد ومحاولاته مساعدة أطفال وبالغين على التعامل معها.
وتشمل التكريمات المخرج السوري هيثم حقي، والمخرج المصري خالد يوسف، والفنانة المصرية شيرين، فيما يحتفي المهرجان بالإرث الفني للفنان الفلسطيني الراحل محمد بكري، تقديراً لإسهاماتهم السينمائية والإنسانية.
وتُفتتح الدورة بفيلم «شكراً لأنك تحلم معنا» للمخرجة ليلى عباس، وتدور أحداثه حول شقيقتين فلسطينيتين، مريم ونورا، تواجهان أزمات شخصية وعائلية، قبل أن تدفعهما وفاة والدهما إلى التعاون للحصول على الأموال التي تركها، في ظل قوانين الميراث التي تمنح شقيقهما المقيم في الخارج نصف التركة.
وتضع الشقيقتان خطة لإخفاء خبر وفاة الأب وسحب أمواله قبل أن يعلم شقيقهما برحيله، لتتداخل علاقتهما وتطلعاتهما إلى الاستقلال المادي مع أسئلة الميراث ومكانة المرأة في المجتمع.
واختارت لجنة المهرجان الأفلام الـ22 من بين 73 عملاً تقدّم بها صنّاع سينما من قرابة 20 دولة، لتشكّل برنامجاً يجمع الأفلام الروائية والوثائقية ويقترب من التجربة الفلسطينية عبر قضايا الأسرة والذاكرة والنزوح ومحاولات البقاء، بما يقدّم صورة تتسع للحياة الاجتماعية والثقافية والمقاومة المدنية، إلى جانب المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون، وفق إفادة رسمية من إدارة المهرجان. وتُعرض أيضاً أعمال أخرى على هامش المسابقة الرسمية.
ومن بين الأفلام المشاركة، الوثائقي «أثقل من الحياة»، حيث يتابع المخرج مصطفى النبيه خمس نساء من غزة يواجهن الفقد والجوع والنزوح، ويتحملن مسؤولية الحفاظ على أسرهن في ظروف تتضاءل فيها فرص النجاة، ومن بينهن امرأة فقدت منزلها ومتحفاً أسسته لحفظ التراث، وأم ترعى 5 أطفال وزوجاً فقد بصره.
ويعود فيلم «أكبر من إسرائيل» للمخرجين إسماعيل البس وكريستيان بيروفانو إلى جذور التهجير، عبر صحفية شابة تجوب مخيمات الضفة الغربية للقاء مسنين عاشوا نكبة 1948. وتستعيد شهاداتهم، إلى جانب الصور والمواد الأرشيفية، تفاصيل البيوت والأماكن التي غادروها، لتصل تجاربهم بأسئلة الأجيال اللاحقة.
ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية مدير التصوير المصري كمال عبد العزيز، فيما ترأس لجنة الأفلام الوثائقية الممثلة وصانعة الأفلام الأردنية مارغو حداد.
وقال المدير الفني للمهرجان، المخرج محمد السهلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن اختيار الأفلام استند إلى محاور تجمع الحكايات وتتيح قراءتها في سياق مشترك، من بينها «المكان والذاكرة»، مضيفاً أن الأعمال تضم وثائقيات تتناول ارتباط الأماكن بالأحداث وما تحتفظ به من تجارب.
وأوضح أن «المهرجان سيعرض فيلم (استثناء) الذي يتناول إقامة مهرجان سينمائي في غزة أثناء الإبادة الجماعية، مبرزاً أهمية استمرار الفعل الثقافي بوصفه شكلاً من المقاومة، وتمسّكاً بمساحة للسينما رغم الظروف المحيطة».
وأضاف السهلي أن «محور (المنفى والهوية) بالمهرجان يقترب من أسئلة الفلسطيني الذي يعيش بعيداً عن بلاده؛ كيف يعرّف نفسه، وما الرسالة التي يحملها، وكيف يحافظ على صلته بجذوره وذاكرة المكان الذي جاء منه»، لافتاً إلى أن البرنامج يضم أيضاً أفلاماً روائية تتناول الجوانب الاجتماعية والنفسية للحياة الفلسطينية، وأعمالاً تنتقد الواقع وتكشف مشكلاته، ويمنح مساحة لحكايات تتجاوز السياسة والحروب إلى تفاصيل المجتمع وتعقيداته.