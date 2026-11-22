أعرب البوسني سيرغي ياكيروفيتش، مدرب هال سيتي، عن سعادته بفوز فريقه على برايتون بهدفين دون رد، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشيداً بالدور الحاسم الذي لعبه الحارس اليوناني كونستانتينوس تزولاكيس في تحقيق الانتصار.

وقال ياكيروفيتش، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عقب المباراة: «واجهنا فريقاً مميزاً يقدم مستويات عالية، ونجونا بصعوبة خلال الشوط الأول بفضل تألق تزولاكيس، الذي تصدى لأربع أو خمس فرص خطيرة».

وأضاف: «أصبحنا أكثر توازناً في الشوط الثاني، ونجحنا في تسجيل هدفين. أنا سعيد للغاية بهذا الانتصار الذي جاء بعد انتظار دام 3 أشهر. إنه أمر مذهل، خصوصاً أنني لم يسبق لي العمل في الدوري الإنجليزي الممتاز».

وأشاد المدرب البوسني بروح لاعبيه، مؤكداً أن المواجهة لم تكن سهلة، وأن فريقه أحسن استغلال النقص العددي في صفوف برايتون عقب طرد أحد لاعبيه لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وتطرق ياكيروفيتش إلى تألق المهاجم أولي ماكبيرني، صاحب هدفي المباراة، قائلاً: «لم أشك يوماً في قدراته، فهو لاعب أساسي ومهم بالنسبة إلينا. علينا فقط أن نوفر له الفرص، وهو قادر على تحويلها إلى أهداف».

وشدد على أن الأجواء داخل غرفة ملابس الفريق إيجابية، بغض النظر عن النتائج، معرباً عن ثقته بقدرة لاعبيه على مواصلة التحسن خلال المرحلة المقبلة.

وحقق هال سيتي انتصاره الثالث، هذا الموسم، والأول في آخر جولات، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر، مبتعداً خطوة إضافية عن منطقة الهبوط.

في المقابل، تلقى برايتون خسارته الثالثة في المسابقة، ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الثاني، متقدماً بفارق الأهداف على مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث، الذي تعادل مع فولهام 1-1، السبت.

ويتصدر آرسنال، حامل اللقب، جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بعدما تعادل مع نيوكاسل يونايتد 2-2، السبت، ليحافظ على فارق النقاط الست عن أقرب ملاحقيه.