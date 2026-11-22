حقق فيردر بريمن فوزاً عريضاً على ضيفه هامبورغ بأربعة أهداف دون رد، الأحد، في ختام منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، ليعزز موقعه في جدول الترتيب ويقترب من المراكز الأربعة الأولى.

وبعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، افتتح ماركو فريدل التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 55، قبل أن يضاعف جاستن نجينماه النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وعاد نجينماه ليضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 70، قبل أن يختتم نيكلاس فولكروغ الرباعية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع فيردر بريمن رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس، بعدما حقق انتصاره الخامس هذا الموسم، مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمتين، ليواصل تقدمه نحو المربع الذهبي.

في المقابل، تجمد رصيد هامبورغ عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر، بعدما تلقى خسارته السادسة في المسابقة، مقابل أربعة انتصارات.