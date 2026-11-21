بلغ نادي بايرن ميونيخ الألماني حاجز 500 ألف عضو للمرة الأولى في تاريخه، في إنجاز أعلن عنه السبت خلال جمعيته العمومية السنوية، بالتزامن مع تسجيل إيرادات قياسية تجاوزت مليار دولار خلال السنة المالية 2025 - 2026.

وشهد النادي البافاري، الذي تُوّج بلقب الدوري الألماني للمرة الخامسة والثلاثين في مايو (أيار) الماضي، نمواً كبيراً في قاعدته الجماهيرية، بعدما تضاعف عدد أعضائه خلال 12 عاماً من أكثر بقليل من 250 ألف عضو عام 2014 إلى نصف مليون عضو في 2026.

ويؤكد مسؤولو بايرن ميونيخ أن ناديهم يتصدر الأندية الرياضية في العالم من حيث عدد الأعضاء الذين يتمتعون بحق التصويت في الجمعية العمومية، في مؤشر على اتساع قاعدته الجماهيرية، وقوة ارتباط أعضائه بإدارة النادي.

وعلى الصعيد المالي، أعلن الرئيس التنفيذي للنادي يان - كريستيان دريسن تسجيل إيرادات قياسية بلغت 988.2 مليون يورو (1.083 مليار دولار)، بزيادة تقارب 10 ملايين يورو مقارنة بالسنة المالية السابقة 2024 - 2025، التي بلغت إيراداتها 978.3 مليون يورو.

وقال دريسن: «أسس بايرن متينة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «مواصلة النمو أمر صعب، ومع ذلك فإننا نقترب من الحاجز التاريخي المتمثل في مليار يورو».

ورغم النتائج المالية الإيجابية، شدد الرئيس التنفيذي على تمسك النادي بسياسته القائمة على الانضباط المالي، مؤكداً أن بايرن لن ينجرف وراء الارتفاع الكبير في الإنفاق بسوق الانتقالات.

وأوضح: «سيبقى مبدأنا مستقبلاً أيضاً عدم إنفاق أموال تفوق ما حققناه من إيرادات»، مضيفاً أن النادي «لن يشارك» في جنون سوق الانتقالات، بل «سيسلك طريقه الخاص».

وفي المقابل، أظهرت النتائج المالية تراجعاً في صافي الأرباح بعد الضرائب، إذ بلغت 22.8 مليون يورو خلال السنة المالية 2025 - 2026، مقارنة بـ27.1 مليون يورو في 2024 - 2025، و43.1 مليون يورو في 2023 - 2024، رغم الارتفاع المستمر في الإيرادات.

أما على صعيد هيكل الملكية، فإن يحتفظ النادي بنسبة 70 في المائة من أسهمه، وهي النسبة الدنيا المنصوص عليها في نظامه الأساسي، فيما تتقاسم أربع شركات النسبة المتبقية البالغة 30 في المائة، وهي «أديداس» و«أودي»، و«أليانتس» و«فيسمان»، وجميعها شركات ذات جذور في ولاية بافاريا الألمانية.