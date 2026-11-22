كشف البرتغالي برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن الوقت «ليس مناسباً» لإجراء محادثات بشأن تجديد عقده مع النادي، الذي يمر بفترة صعبة هذا الموسم.

ولطالما أثار مستقبل فرنانديز في «أولد ترافورد» تكهنات بشأن احتمال رحيله، خصوصاً مع اقتراب انتهاء عقده الحالي بنهاية الموسم، بعدما رفض اللاعب البالغ 32 عاماً عرضاً ثانياً لتجديد عقده.

وكان الدولي البرتغالي رفض فرصة الانتقال إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الماضية، مفضلاً البقاء مع مانشستر يونايتد، الذي انضم إلى صفوفه عام 2020.

وقال فرنانديز، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» الأحد: «لقد قدّم لي النادي عرضاً لعقد جديد، وهو ما يعكس رغبته في بقائي».

وأضاف: «لا توجد مفاوضات جارية حالياً، لكنني سمعت أقاويل تزعم أنني طلبت المزيد من المال أو تمديد فترة التعاقد لسنوات إضافية. لو كنت أسعى وراء المال، لما كنت هنا».

وتابع: «كان بإمكاني الانتقال إلى وجهة أخرى أحصل فيها على أموال أكثر بكثير مما أتقاضاه في مانشستر يونايتد، بل وكان بإمكاني العيش في مكان يتمتع بطقس أكثر دفئاً من مانشستر».

وأكد لاعب الوسط البرتغالي أنه أتيحت له فرص عدة لمغادرة النادي خلال السنوات الماضية، لكنه اختار الاستمرار في كل مرة.

وقال: «سواء قبل صيفين أو ثلاثة، أو حتى في الصيف الماضي، كانت لدي دائماً فرصة للرحيل، لكنني اخترت البقاء هنا في كل مرة».

وأضاف: «لقد أظهرت دائماً مدى اهتمامي بهذا النادي، ورغبتي في تحقيق الانتصارات معه. لطالما قلت إنني سأرحل عندما يرى النادي أن الوقت قد حان لرحيلي».

ويعيش فرنانديز موسماً صعباً على المستوى الفردي؛ إذ اكتفى بتسجيل هدف واحد وتقديم تمريرة حاسمة منذ إحرازه ثلاثية (هاتريك) في مرمى إبسويتش في أغسطس (آب) الماضي.

وكان المدرب السابق مايكل كاريك قد استبعد قائد الفريق من التشكيلة في وقت سابق من الموسم، بعدما انتقد اللاعب بعض خياراته التكتيكية.

ومنذ ذلك الحين، أُقيل كاريك من منصبه، وتولى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قيادة مانشستر يونايتد، في محاولة لإنقاذ الفريق من مراكز الهبوط.

ورغم الانتقادات التي يتعرض لها فرنانديز بسبب انفعالاته ولغة جسده داخل الملعب، فإنه يركز حالياً على المرحلة الجديدة تحت قيادة بوكيتينو، المدرب السابق للمنتخب الأميركي.

وأوضح قائد يونايتد أن المحادثات بشأن تجديد عقده جرت في نهاية الموسم الماضي، ثم استؤنفت بصورة أولية مطلع الموسم الحالي، قبل أن يقرر تأجيل الملف بسبب الظروف التي يمر بها الفريق.

وقال: «لقد تحدثنا بشأن العقد في نهاية الموسم الماضي، كما تطرقنا إلى الأمر مجدداً في بداية هذا الموسم».

وأضاف: «لكن بالنظر إلى وضع الفريق والنادي، فقد وضعت هذا الملف جانباً، لأنني لا أعتقد أن الوقت مناسب، سواء بالنسبة لي أو للنادي، للخوض في مفاوضات».

وختم فرنانديز تصريحاته بالتأكيد على أن الأولوية في الوقت الراهن هي استعادة النتائج الإيجابية، قائلاً: «الأهم الآن هو أن يعود النادي إلى طريق الانتصارات».