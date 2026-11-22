أهدر برايتون آند هوف ألبيون فرصة تقليص الفارق مع آرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط أمام مضيفه هال سيتي بهدفين دون رد، الأحد، في مباراة حسمها المهاجم أولي مكبيرني بتسجيل هدفين في الوقت بدل الضائع.

وكان فريق المدرب فابيان هورزلر يطمح إلى استغلال تعثر آرسنال ومانشستر سيتي، ثالث الترتيب، السبت، إذ كان الفوز سيقلص الفارق بينه وبين الفريق اللندني المتصدر إلى ثلاث نقاط فقط.

وفرض برايتون أفضليته على معظم فترات اللقاء، ونجح في السيطرة على وسط الملعب بفضل تحركات باسكال غروس، فيما شكّل ياسين العياري ودييغو غوميز خطورة مستمرة على دفاع هال سيتي.

لكن الحارس كونستانتينوس تزولاكيس تألق في حماية مرمى أصحاب الأرض، بعدما تصدى لعدة محاولات خطيرة، ليحافظ على التعادل السلبي حتى الدقائق الأخيرة.

الفرنسي جورجينيو روتر، لاعب برايتون، في صراع على الكرة مع النيجيري سيمي أجايي، مدافع هال سيتي (رويترز).

وتعقدت مهمة برايتون بعدما تلقى لاعبه جواو كوستينيا البطاقة الصفراء الثانية، ليُطرد قرب نهاية المباراة، ويضطر فريقه إلى استكمال المواجهة بعشرة لاعبين.

واستغل هال سيتي النقص العددي في صفوف ضيفه، إذ نجح مكبيرني في افتتاح التسجيل خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني، ليمنح أصحاب الأرض انتصاراً ثميناً بنتيجة 2 - 0.

وبهذه الخسارة، بقي برايتون في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخراً بفارق ست نقاط عن آرسنال، بعدما فرّط في فرصة ثمينة لتشديد الضغط على المتصدر.