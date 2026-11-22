تصاعد التوتر داخل فريق «فيراري» بعدما اصطدم سائق موناكو شارل لوكلير بزميله البريطاني لويس هاميلتون خلال سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورميولا واحد، في حادث أثار غضب مدير الفريق فريد فاسور، الذي وجّه انتقادات حادة إلى لوكلير بسبب تصرفه.

وكان هاميلتون قد وجّه تحذيراً حاداً إلى زميله، مطالباً إياه بالابتعاد عنه، قبل أن يقع الاصطدام بينهما قبل 12 لفة من نهاية السباق؛ ما أدى إلى دوران سيارة السائق البريطاني على الحلبة.

وقرر مراقبو السباق فرض عقوبة زمنية قدرها 10 ثوانٍ على لوكلير، بعدما اعتبروه مسؤولًا عن الحادث، في واقعة جديدة زادت من حدة التوتر بين سائقي الفريق الإيطالي.

وأنهى هاميلتون السباق في المركز السابع، بينما حلّ لوكلير عاشراً، في نتيجة زادت من خيبة أمل «فيراري».

ويأتي الحادث بعد أسبوعين فقط من اجتماع عُقد بين السائقين في ساو باولو، بهدف تهدئة الأجواء عقب خلاف نشب بينهما خلال اللفة الأولى من سباق سابق، في واقعة استفاد منها الهولندي ماكس فيرستابن لتحقيق الفوز.

وكان هاميلتون قد أبدى انزعاجه من أسلوب قيادة لوكلير حتى قبل وقوع الاصطدام في لاس فيغاس.

وشهد السباق أيضاً فرض عقوبة زمنية قدرها 10 ثوانٍ على هاميلتون، بسبب خروجه عن حدود الحلبة في أثناء تجاوزه البريطاني لاندو نوريس؛ ما أدى إلى تراجعه من المركز الثامن إلى الرابع عشر في تلك المرحلة من السباق.

وعلّق بطل العالم 7 مرات على العقوبة بغضب، قائلًا: «هذا هراء، لا أصدق ذلك، لأنني لو انحرفت باتجاه نوريس لتسببت في وقوع حادث».

وعقب انتهاء السباق، استدعى فاسور سائقه لوكلير بصورة عاجلة، قائلًا له: «أريد رؤيتك حالًا، قبل أي شيء آخر».

وعندما سُئل مدير «فيراري» عن تفاصيل الحديث الذي دار بينهما، أجاب: «لم يكن نقاشاً. أنا من تحدثت، بينما تفهّم لوكلير الأمر، واعتذر واعترف بأنه أخطأ».

وأضاف فاسور: «ما حدث غير مقبول على الإطلاق، لأنه ينطوي على عدم احترام للفريق والرعاة. إنه موقف سبق أن تكرر بعد سباق المكسيك. ما حدث اليوم تصرف غير احترافي»، محذراً من تداعيات مثل هذه الحوادث على الأجواء داخل الفريق.

من جانبه، أقرّ لوكلير بمسؤوليته عن الاصطدام، مؤكداً استعداده لتحمّل عواقبه.

وقال سائق موناكو: «سأتحمل مسؤولية كل ما يترتب على هذا الحادث، خصوصاً أنني عوقبت بسببه. أشعر بحرج شديد تجاه الفريق، وسأراجع نفسي بشأن ما فعلته».