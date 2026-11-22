قلب برشلونة حامل اللقب تأخره بهدفين أمام ضيفه فياريال، إلى فوز مثير بنتيجة 3 - 2، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليعزز صدارته، ويبتعد مجدداً بفارق 3 نقاط عن غريمه ريال مدريد.

ودخل فريق المدرب الألماني هانزي فليك، المباراة، متساوياً في النقاط مع ريال مدريد، الذي تغلب على سلتا فيغو (2 - 1) السبت، لكنه نجح في تحقيق انتصاره الرابع توالياً بمختلف المسابقات، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة، مقابل 33 للفريق الملكي، فيما تجمد رصيد فياريال عند 15 نقطة في المركز التاسع، بعد تلقيه خسارته السادسة هذا الموسم.

وفاجأ فياريال أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة، بعدما أخطأ فيرمين لوبيز في إبعاد الكرة، لتصل إلى الكندي تايجون بوكانان، الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس جوان غارسيا.

ولم تمضِ سوى دقيقتين حتى ضاعف الضيوف تقدمهم، إثر هجمة منظمة بدأت بتمريرة من الجورجي جورج ميكاوتادزه إلى ألبرتو موليرو، الذي هيأ الكرة للكندي تاني أولواسيي، ليسددها الأخير بقوة من داخل منطقة الجزاء تحت العارضة في الدقيقة السابعة.

وحصل برشلونة على فرصة للعودة إلى المباراة عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح لامين يامال بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، لكن النجم الشاب أهدرها في الدقيقة الـ23، بعدما اصطدمت تسديدته بالقائم الأيسر، في ظل رياح قوية صعّبت تثبيت الكرة على نقطة الجزاء.

ورغم محاولات برشلونة المتكررة، خصوصاً عبر يامال، حافظ فياريال على تقدمه بهدفين دون رد حتى نهاية الشوط الأول.

لكن الفريق الكاتالوني ظهر بصورة مختلفة بعد الاستراحة، ونجح جيرار مارتين في تقليص الفارق عند الدقيقة الـ57، بعدما تابع برأسه كرة أرسلها بيدري إثر ركلة ركنية.

لاعبو برشلونة إريك غارسيا ورافينيا ومارك بيرنال يحتفلون بتسجيل الهدف الثالث (إ.ب.أ).



وبعد 4 دقائق فقط، أدرك فيرمين لوبيز التعادل في الدقيقة الـ61، مستفيداً من تمريرة عرضية للامين يامال، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

واكتملت عودة برشلونة في الدقيقة الـ67، عندما حوّل مدافع فياريال باو نافارو عرضية إريك غارسيا، العائد من الإصابة، بالخطأ إلى شباك فريقه، ليمنح أصحاب الأرض التقدم للمرة الأولى في المباراة.

وسجل برشلونة أهدافه الـ3 خلال 10 دقائق فقط، مستفيداً من تراجع أداء فياريال دفاعياً، بعدما بدا الفريق الضيف في طريقه لتحقيق نتيجة مفاجئة.

وشهدت الدقائق الأخيرة عودة المدافع الفرنسي جول كونديه إلى المشاركة بعد غياب نحو شهر بسبب إصابة في الكاحل، فيما تلقى نافارو البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليُطرد من المباراة.

وعقب اللقاء، قال بيدري، لاعب وسط برشلونة، في تصريحات لمنصة «دازون»: «لقد عانينا لأننا بدأنا المباراة بشكل سيئ، واستقبلنا هدفين مبكرين جداً».

وأضاف: «سأحتفظ في ذاكرتي بالطريقة التي استجاب بها الفريق، لكن علينا العمل لضمان عدم تكرار ذلك. أمام فريق كهذا، لا يمكنك دائماً العودة بعد التأخر بهدفين».

من جانبه، أقر سانتي كوميسانيا، لاعب وسط فياريال، بأن الهدف الأول لبرشلونة شكّل نقطة تحول في المواجهة، قائلاً: «هدف برشلونة الأول قضى علينا نفسياً، فقد اكتسبوا الثقة، وبعد دقيقتين أدركوا التعادل، ومن تلك اللحظة أصبحت الأمور أكثر صعوبة بكثير».

وبهذا الانتصار، واصل برشلونة سلسلة نتائجه الإيجابية، مؤكداً قدرته على العودة في المباريات الصعبة، فيما دفع فياريال ثمن انهياره خلال الشوط الثاني بعدما فرّط في تقدمه المبكر.