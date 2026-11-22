عبر مشروع «ScanPyramids» تسعى مصر لفك لغز الفراغ الكبير الذي سبق اكتشافه أعلى البهو العظيم داخل الهرم الأكبر «خوفو» عام 2017، باستخدام أحدث تقنيات التصوير الصوتي المتقدمة.

ويهدف المشروع الجديد لتحديد موقع الفراغ وأبعاده وامتداده المكاني بمزيد من الدقة، وذلك في إطار الجهود العلمية لاكتشاف أسرار أهرامات الجيزة ودراسة تكوينها المعماري باستخدام تقنيات حديثة آمنة تماماً على الآثار وغير متلفة وغير نافذة، وفق بيان وزارة السياحة والآثار المصرية مساء الأحد.

ويُنفذ المشروع بقيادة كلية الهندسة بجامعة القاهرة برئاسة الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق، وبالتعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية المتخصصة في ألمانيا وفرنسا وكندا واليابان، وتحت إشراف وزارة السياحة والآثار.

ووفق الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فإن المرحلة الحالية من المشروع تركز على إجراء قياسات علمية متقدمة باستخدام تقنيات التصوير الصوتي، بهدف جمع بيانات إضافية حول الفراغ الكبير المعروف باسم «ScanPyramids Big Void»، والذي تم الكشف عنه أعلى البهو العظيم داخل هرم خوفو، باستخدام ثلاث تقنيات مستقلة للتصوير بالميونات (Muon Radiography). وأشار الليثي إلى أن هذه القياسات تستهدف تحسين دقة تحديد الموقع الهندسي للفراغ وأبعاده وامتداده داخل جسم الهرم، من خلال توظيف تقنيات علمية مكملة لنتائج الدراسات السابقة، مؤكداً أن جميع الأعمال تُنفذ وفق ضوابط علمية وأثرية دقيقة، وتحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، بما يضمن عدم التأثير على سلامة الهرم أو عناصره المعمارية. ويجري فريق البحث المشترك من كلية الهندسة بجامعة القاهرة وجامعة ميونيخ التقنية بألمانيا (Technical University of Munich – TUM)، حالياً سلسلة من القياسات الحقلية على واجهات هرم خوفو، باستخدام أجهزة وتقنيات متطورة للتصوير الصوتي، في إطار المرحلة الجديدة من الدراسات العلمية الخاصة بالفراغ الكبير.

ويشدد أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الجيزة، على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الهرم أثناء تنفيذ الأبحاث، موضحاً أن الفريق البحثي استخدم أجهزة قياس صوتية متطورة على واجهات الهرم لجمع البيانات العلمية اللازمة لدراسة الفراغ، من دون الحاجة إلى إجراء أي أعمال حفر أو تدخلات مادية في البناء الأثري، ولافتاً إلى أن هذه المرحلة تمثل امتداداً لسلسلة من الدراسات التي شهدتها منطقة أهرامات الجيزة خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في تحقيق نتائج علمية مهمة بشأن التكوين الداخلي لهرم خوفو.

ويؤكد خبراء الآثار أن الأهرامات ما زالت تحوي كثيراً من الأسرار التي لم تُكتشف بعد، من بينها هندسة بنائها.

فريق مشروع «مسح الأهرامات» في لقطة جماعية (وزارة السياحة والآثار المصرية)

ونجح مشروع «ScanPyramids» منذ انطلاق أبحاثه في الكشف عن عدد من الاكتشافات العلمية البارزة داخل هرم الملك خوفو، من أهمها الفراغ الكبير أعلى البهو العظيم للهرم، وذلك باستخدام تقنيات التصوير بالميونات، التي تتيح دراسة الكثافة الداخلية للمنشآت الضخمة دون إحداث أي تدخل مادي بها. وفي عام 2023 تم الكشف عن ممر خفي خلف جمالون المدخل الشمالي للهرم، عُرف باسم «North Face Corridor»، باستخدام تقنيات المسح بالرادار والموجات الصوتية والتصوير بالميونات. وتمكن الفريق آنذاك من تصوير الممر من الداخل لأول مرة منذ نحو 4500 عام، باستخدام منظار دقيق لا يتجاوز قطره 8 ملليمترات، تم تمريره عبر فتحات دقيقة بين الأحجار، مما أتاح توثيق الممر والكشف عن تفاصيله الداخلية دون إحداث أي تلف في البناء الأثري.

وقال الدكتور هاني هلال، في تصريحات سابقة، إن «الهرم الأكبر يحوي كثيراً من الأسرار الهندسية؛ فمثلاً لا يعرف أحد سبب وجود (الغراند غاليري) داخله، وهو عبارة عن ممر واسع داخل الهرم يأتي بعد الممر الضيق الموجود عند مدخله». وأوضح أن «هناك اجتهادات ونظريات حول أسباب بناء الهرم، لكنها غير مؤكدة علمياً، مثل القول إن هدف (الغراند غاليري) هو إدخال جثة الفرعون، لكن الجثة تمر عبر ممر ضيق في البداية، فما الحاجة لتوسيعه؟ وكذلك التفسيرات التي تقول إن سبب وجود 5 حجرات فارغة فوق الحجرة الرئيسة التي عُثر بها على تابوت (خوفو) الفارغ، هو تخفيف الأحمال، وهذا غير صحيح هندسياً، وقد يكون كذلك في الغرفة الخامسة، أما في باقي الحجرات فلا نعرف سبب وجودها».

ونشرت مجلة «Nature» العلمية اكتشافات الفريق في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2017، وقالت إن «الفريق البحثي اكتشف فراغاً داخل الهرم الأكبر يصل حجمه إلى 30 متراً»، وإن هذا الاكتشاف «ربما يؤدي إلى كشف غموض هرم خوفو الذي يبلغ عمره 4500 سنة».

ويعمل علماء الآثار منذ سنوات على كشف غموض هرم خوفو والبحث عن حجرة دفن سرية للملك خوفو الذي لم يُعثر على المومياء الخاصة به، لكن الأبحاث لم تصل إلى نتيجة حتى الآن.