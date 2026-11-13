الحضارة المصرية تجذب زوار المعارض الأثرية حول العالم

شهدت المعارض الأثرية المصرية في الخارج حضوراً جماهيرياً لافتاً خلال الفترة الأخيرة، في انعكاس للاهتمام العالمي بالحضارة المصرية القديمة. وسلطت وزارة السياحة والآثار الضوء على عدد من هذه المعارض، من بينها «كنوز الفراعنة» في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، و«رمسيس وذهب الفراعنة» في لندن، إلى جانب المشاركة في معارض بإيطاليا، أبرزها معرض «قوة البورتريهات».

واستقبل معرض «كنوز الفراعنة» بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية 115 ألف زائر منذ افتتاحه في أغسطس (آب) الماضي وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.

ويضم المعرض 130 قطعة أثرية استثنائية تروي قصصاً عن عظمة الحضارة المصرية القديمة، وتُعد سان فرانسيسكو أول مدينة أميركية تستضيف معرضاً لكنوز المدينة الذهبية بالأقصر، بما يتيح لزوار المعرض فرصة فريدة لاكتشاف ثراء التراث المصري وعراقته عن قرب.

وعلى الجانب الآخر، استقطب معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» بالعاصمة البريطانية لندن نحو 160 ألف زائر منذ افتتاحه في فبراير (شباط) الماضي وحتى نهاية أكتوبر الماضي.

ويضم المعرض 180 قطعة أثرية متميزة، أبرزها تابوت الملك رمسيس الثاني، إلى جانب مجموعة من التماثيل والحُلي وأدوات التجميل والتوابيت الخشبية الملونة، التي تروي جوانب من قصة الحضارة المصرية القديمة وثرائها الفني عبر العصور.

معارض الآثار المصرية في الخارج تجتذب الجمهور (وزارة السياحة والآثار)

وترى المتخصصة في آثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار والإرشاد السياحي في «جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا»، الدكتورة دينا سليمان، أن «الإقبال الذي تشهده المعارض الأثرية المصرية المؤقتة في عواصم ومدن عالمية، مثل لندن، وروما، وسان فرانسيسكو، يعكس المكانة الاستثنائية التي تحتلها الحضارة المصرية القديمة في الوعي الإنساني العالمي».

وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «تكتسب هذه المعارض أهمية خاصة؛ لأنها تتيح للجمهور خارج مصر فرصة مشاهدة القطع الأثرية والتعرف إلى سياقاتها التاريخية والحضارية، بما يحوّل الزيارة من مجرد مشاهدة مقتنيات أثرية إلى تجربة معرفية وثقافية متكاملة؛ فالقطعة الأثرية وثيقة تاريخية تختزن ملامح الحياة اليومية، والمعتقدات الدينية، والنظم الاجتماعية والسياسية، والتطور الفني والفكري للمصريين القدماء».

كما تمثل المعارض المؤقتة، في رأيها، «إحدى الأدوات المهمة للدبلوماسية الثقافية؛ إذ تسهم في تقديم الحضارة المصرية بصورة علمية وحضارية، وتعزز جسور التواصل بين الشعوب من خلال التراث الإنساني المشترك. ولا ينبغي النظر إلى نجاح هذه المعارض من زاوية أعداد الزوار وحدها، بل أيضاً من خلال قدرتها على تقديم المعرفة الأثرية بصورة دقيقة وجاذبة، وإثارة اهتمام الأجيال الجديدة بتاريخ مصر وحضارتها».

توابيت ملونة وآثار متعددة في معارض أثرية بالخارج (وزارة السياحة والآثار)

وشاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، بثلاث قطع أثرية في معرض «العصور القديمة العالمية: التفاعلات الثقافية من عام 800 ق.م. حتى عام 800م»، الذي تستضيفه حالياً مدينة ميلانو الإيطالية.

وقال الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن «مشاركة مصر في المعرض تأتي في إطار إبراز الروابط التجارية والدينية والسياسية التي جمعت بين حضارات حوض البحر المتوسط وآسيا وأفريقيا».

وأشار إلى أن «القطع المصرية المشاركة تضم تمثالاً رخامياً لبوذا من متحف هيئة قناة السويس، ولوحتين من الحجر الجيري من المخزن المتحفي في مدينة قفط بمحافظة قنا، اكتُشفتا في منطقة برنيس بمحافظة البحر الأحمر».

ويرى الخبير السياحي المصري، هشام إدريس، أن المعارض الأثرية المصرية في الخارج بمنزلة سفراء للحضارة المصرية عبر العالم، وتحظى هذه المعارض باهتمام واسع، وتجذب أعداداً كبيرة من الزوار، في ظل الاهتمام العالمي بالحضارة المصرية القديمة.

الآثار المصرية القديمة تحظى باهتمام في الخارج (وزارة السياحة والآثار)

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «أهمية هذه المعارض تكمن في أن من يشاهدها يتعرف إلى جانب من هذه الحضارة، ويهتم بعد ذلك بالبحث عن سبل لرؤية آثارها الأصلية في موطنها. فهذه المعارض تؤدي رسالة مهمة في التشويق وجذب السائحين، خصوصاً من محبي الآثار القديمة والسياحة الثقافية».

وقبل أيام، افتتح وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي معرض «قوة البورتريهات: من الفيوم إلى روما»، الذي يستضيفه متحف آرا باسيس بالعاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي حتى 2 مايو (أيار) 2027، في إطار تعزيز التعاون الثقافي والأثري بين مصر وإيطاليا، وإبراز ما يجمع البلدين من روابط حضارية وتاريخية ممتدة.

ويضم المعرض مجموعة من «وجوه الفيوم»، وهي مجموعة فريدة من اللوحات الجنائزية التي ظهرت في مصر في بداية القرن الأول الميلادي، وتمثل تطوراً في التقاليد الجنائزية المصرية القديمة.