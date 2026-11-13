عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:6 دقيقه
يوميات الشرق

الحضارة المصرية تجذب زوار المعارض الأثرية حول العالم

المعارض الأثرية المؤقتة في لندن وروما وسان فرانسيسكو تلفت الأنظار

المعارض الأثرية الخارجية تضم العديد من القطع النادرة (وزارة السياحة والآثار)
المعارض الأثرية الخارجية تضم العديد من القطع النادرة (وزارة السياحة والآثار)
TT
TT

الحضارة المصرية تجذب زوار المعارض الأثرية حول العالم

المعارض الأثرية الخارجية تضم العديد من القطع النادرة (وزارة السياحة والآثار)
المعارض الأثرية الخارجية تضم العديد من القطع النادرة (وزارة السياحة والآثار)

شهدت المعارض الأثرية المصرية في الخارج حضوراً جماهيرياً لافتاً خلال الفترة الأخيرة، في انعكاس للاهتمام العالمي بالحضارة المصرية القديمة. وسلطت وزارة السياحة والآثار الضوء على عدد من هذه المعارض، من بينها «كنوز الفراعنة» في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، و«رمسيس وذهب الفراعنة» في لندن، إلى جانب المشاركة في معارض بإيطاليا، أبرزها معرض «قوة البورتريهات».

واستقبل معرض «كنوز الفراعنة» بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية 115 ألف زائر منذ افتتاحه في أغسطس (آب) الماضي وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.

ويضم المعرض 130 قطعة أثرية استثنائية تروي قصصاً عن عظمة الحضارة المصرية القديمة، وتُعد سان فرانسيسكو أول مدينة أميركية تستضيف معرضاً لكنوز المدينة الذهبية بالأقصر، بما يتيح لزوار المعرض فرصة فريدة لاكتشاف ثراء التراث المصري وعراقته عن قرب.

وعلى الجانب الآخر، استقطب معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» بالعاصمة البريطانية لندن نحو 160 ألف زائر منذ افتتاحه في فبراير (شباط) الماضي وحتى نهاية أكتوبر الماضي.

ويضم المعرض 180 قطعة أثرية متميزة، أبرزها تابوت الملك رمسيس الثاني، إلى جانب مجموعة من التماثيل والحُلي وأدوات التجميل والتوابيت الخشبية الملونة، التي تروي جوانب من قصة الحضارة المصرية القديمة وثرائها الفني عبر العصور.

معارض الآثار المصرية في الخارج تجتذب الجمهور (وزارة السياحة والآثار)

وترى المتخصصة في آثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار والإرشاد السياحي في «جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا»، الدكتورة دينا سليمان، أن «الإقبال الذي تشهده المعارض الأثرية المصرية المؤقتة في عواصم ومدن عالمية، مثل لندن، وروما، وسان فرانسيسكو، يعكس المكانة الاستثنائية التي تحتلها الحضارة المصرية القديمة في الوعي الإنساني العالمي».

وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «تكتسب هذه المعارض أهمية خاصة؛ لأنها تتيح للجمهور خارج مصر فرصة مشاهدة القطع الأثرية والتعرف إلى سياقاتها التاريخية والحضارية، بما يحوّل الزيارة من مجرد مشاهدة مقتنيات أثرية إلى تجربة معرفية وثقافية متكاملة؛ فالقطعة الأثرية وثيقة تاريخية تختزن ملامح الحياة اليومية، والمعتقدات الدينية، والنظم الاجتماعية والسياسية، والتطور الفني والفكري للمصريين القدماء».

كما تمثل المعارض المؤقتة، في رأيها، «إحدى الأدوات المهمة للدبلوماسية الثقافية؛ إذ تسهم في تقديم الحضارة المصرية بصورة علمية وحضارية، وتعزز جسور التواصل بين الشعوب من خلال التراث الإنساني المشترك. ولا ينبغي النظر إلى نجاح هذه المعارض من زاوية أعداد الزوار وحدها، بل أيضاً من خلال قدرتها على تقديم المعرفة الأثرية بصورة دقيقة وجاذبة، وإثارة اهتمام الأجيال الجديدة بتاريخ مصر وحضارتها».

توابيت ملونة وآثار متعددة في معارض أثرية بالخارج (وزارة السياحة والآثار)

وشاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، بثلاث قطع أثرية في معرض «العصور القديمة العالمية: التفاعلات الثقافية من عام 800 ق.م. حتى عام 800م»، الذي تستضيفه حالياً مدينة ميلانو الإيطالية.

وقال الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن «مشاركة مصر في المعرض تأتي في إطار إبراز الروابط التجارية والدينية والسياسية التي جمعت بين حضارات حوض البحر المتوسط وآسيا وأفريقيا».

وأشار إلى أن «القطع المصرية المشاركة تضم تمثالاً رخامياً لبوذا من متحف هيئة قناة السويس، ولوحتين من الحجر الجيري من المخزن المتحفي في مدينة قفط بمحافظة قنا، اكتُشفتا في منطقة برنيس بمحافظة البحر الأحمر».

ويرى الخبير السياحي المصري، هشام إدريس، أن المعارض الأثرية المصرية في الخارج بمنزلة سفراء للحضارة المصرية عبر العالم، وتحظى هذه المعارض باهتمام واسع، وتجذب أعداداً كبيرة من الزوار، في ظل الاهتمام العالمي بالحضارة المصرية القديمة.

الآثار المصرية القديمة تحظى باهتمام في الخارج (وزارة السياحة والآثار)

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «أهمية هذه المعارض تكمن في أن من يشاهدها يتعرف إلى جانب من هذه الحضارة، ويهتم بعد ذلك بالبحث عن سبل لرؤية آثارها الأصلية في موطنها. فهذه المعارض تؤدي رسالة مهمة في التشويق وجذب السائحين، خصوصاً من محبي الآثار القديمة والسياحة الثقافية».

وقبل أيام، افتتح وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي معرض «قوة البورتريهات: من الفيوم إلى روما»، الذي يستضيفه متحف آرا باسيس بالعاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي حتى 2 مايو (أيار) 2027، في إطار تعزيز التعاون الثقافي والأثري بين مصر وإيطاليا، وإبراز ما يجمع البلدين من روابط حضارية وتاريخية ممتدة.

ويضم المعرض مجموعة من «وجوه الفيوم»، وهي مجموعة فريدة من اللوحات الجنائزية التي ظهرت في مصر في بداية القرن الأول الميلادي، وتمثل تطوراً في التقاليد الجنائزية المصرية القديمة.

مواضيع
آثار مصر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مصر تحاكي أجواء القرن الخامس الميلادي في منطقة أبو مينا الأثرية

يوميات الشرق المنطقة الأثرية مسجلة في «اليونيسكو» (وزارة السياحة والآثار)

مصر تحاكي أجواء القرن الخامس الميلادي في منطقة أبو مينا الأثرية

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن متابعة مستجدات مشروع إعادة إحياء التراث المعماري والروحي لمدينة أبو مينا الأثرية ودير مارمينا بمحافظة الإسكندرية

محمد الكفراوي (القاهرة)
ثقافة وفنون جمع الأنصاري بين خبرة التنقيب الميدانية والمعرفة الأكاديمية
ثقافة وفنون

عبد الرحمن الأنصاري... كيف أسس عالم آثار سعودي مدرسة لاكتشاف تاريخ بلاده؟

في قرية الفاو، قاد عالم الآثار السعودي عبد الرحمن الأنصاري تنقيبات كشفت عن معالم مدينة قديمة. وفي الجامعة، أعدّ أجيالاً تواصل اكتشاف الماضي.

عبد الله بن محمد المنيف
يوميات الشرق مدفن علي باشا مبارك من الداخل (تصوير الباحث إبراهيم طايع)
يوميات الشرق

قرار «إزالة» مقبرة علي مبارك يعيد جدل هدم المدافن التاريخية في مصر

جدَّد قرار إزالة مدفن «أبو التعليم المصري» وصاحب موسوعة «الخطط التوفيقية»، علي باشا مبارك، الجدلَ حول عمليات هدم المدافن التاريخية في مصر.

حمدي عابدين (القاهرة)
ثقافة وفنون مجسّمات من محفوظات متحف دمشق الوطني مصدرها قصر الحير الغربي نواحي تدمر
ثقافة وفنون

جلساء العرش الأموي

تطوّر فن النقش التصويري خلال العصر الأموي حيث اعتُمد بشكل أساسي في صوغ الحلل الزينية الخاصة بالمنشآت العمرانية المدنيّة التي شيّدها الخلفاء في نواح متعدّدة

محمود الزيباوي
يوميات الشرق الكتاب الفائز رصد نقوشاً قديمة للكتابة الثمودية (غلاف الكتاب)
يوميات الشرق

«الآثاريين العرب» يُكرِّم عالمَين سعوديين لتوثيق تراث «القلم الثمودي»

كرّم اتحاد الآثاريين العرب باحثَين سعوديين عن كتابهما حول تاريخ القلم الثمودي والنقوش الصخرية في الجزيرة العربية.

محمد الكفراوي (القاهرة )
يوميات الشرق

نوري أوزدوغان: «الكلاب الميتة لا تعض» يكشف العالم الخفي لتجارة النفايات

يعرض الفيلم ضمن مهرجان القاهرة السينمائي (الشركة المنتجة)
يعرض الفيلم ضمن مهرجان القاهرة السينمائي (الشركة المنتجة)
TT
TT

نوري أوزدوغان: «الكلاب الميتة لا تعض» يكشف العالم الخفي لتجارة النفايات

يعرض الفيلم ضمن مهرجان القاهرة السينمائي (الشركة المنتجة)
يعرض الفيلم ضمن مهرجان القاهرة السينمائي (الشركة المنتجة)

قال المخرج التركي نوري جيهان أوزدوغان إن فيلمه الروائي الطويل الأول «الكلاب الميتة لا تعض» انطلق من حكاية صديقين يسعيان إلى الصعود في عالم الجريمة، قبل أن يتخذ مساراً مختلفاً مع اكتشافه حجم الأضرار الناجمة عن تجارة النفايات.

وأضاف أوزدوغان في حواره مع «الشرق الأوسط» أن البحث في هذه التجارة كشف له مدخلاً إلى حياة «عصمت»، الشاب الذي يحمل أثر تخلّي والده عنه في طفولته، ويعمل في دفن النفايات السامة لتوفير ثمن دواء أمه.

مخرج الفيلم نوري أوزدوغان (الشركة المنتجة)

ويشارك الفيلم في قسم «البانوراما الدولية» بالدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان «روتردام».

وأكد أوزدوغان أن ما عرفه خلال البحث مسّه شخصياً؛ لأن التلوث يهدد الأرض التي يعيش فيها مع أحبائه. ومن التفاصيل التي لفتت انتباهه أن العاملين في هذه التجارة يطلقون على النفايات اسم «المواد الخام»، وهو تعبير يمنحها قيمة في السوق، ويحجب الأضرار التي يتحملها العاملون فيها وسكان المناطق القريبة من أماكن دفنها.

وتدور أحداث الفيلم حول صديقين منذ الطفولة يعملان في أدنى مراتب شبكة للاتجار غير المشروع بالنفايات، ويتوليان التخلص من الشحنات المستوردة غير القابلة لإعادة التدوير. ويحلم الاثنان بإدارة نشاط لحسابهما، لكن بينما يحاول «عصمت» تأمين ثمن الدواء لأمه المصابة بالسرطان، تدخل العصابات المحلية في صراع على أرباح التجارة. ويقبل الصديقان مهام أكثر خطورة طمعاً في الصعود، فتبدأ علاقتهما في التصدع.

وأوضح أوزدوغان أن المفارقة التي بنى عليها مسار عصمت تكمن في أن الشاب، وهو يحاول إبقاء أمه على قيد الحياة، يصبح جزءاً من المنظومة التي أسهمت في مرضها. وهكذا يعود المال الذي يحصل عليه مقابل دفن النفايات إلى الجهات المستفيدة من التجارة، حين ينفقه على العلاج.

وقال إن تخلّي الأب عن عصمت في طفولته يساعد على فهم تعلّقه بصديقه «دوغو»، فهو يرى فيه القوة والجرأة اللتين يفتقدهما، ويحتاج إلى علاقاته كي يجد مكاناً له في عالم الجريمة، فيما يستمد دوغو إحساسه بقوته من الإعجاب الذي يراه في عينَي عصمت.

مخرج الفيلم صور العمل كاملاً في تركيا (الشركة المنتجة)

وأشار أوزدوغان إلى أنه كتب شخصية عصمت وفي ذهنه الممثل كمال بوراك ألبَر، الذي سبق أن عمل معه في فيلمه القصير «Sirayet». والتقيا مراراً خلال مرحلة الكتابة، ثم عملا في البروفات على إظهار تحولات الشخصية من خلال النظرات والصمت والتغير التدريجي في استجابتها لدوغو.

وأضاف أن العلاقة التي نشأت بين الممثلين خلال التحضير دفعته إلى إعادة النظر في تصوره الأول للعلاقة بين الصديقين. ففي السيناريو كان دوغو أكثر هيمنة، لكن الممثلين أضافا قدراً من الندية اختار المخرج الاحتفاظ به.

وأوضح أنه أراد أن يختبر الجمهور شيئاً من شعور عصمت بالتخلّي، حين يفقد فجأة الشخصية التي اعتاد أن يرى العالم من خلالها. وامتد هذا الاختيار إلى موضع الكاميرا؛ إذ بقيت داخل سيارة الصديقين وكأنها طرف ثالث في العلاقة بينهما، في حين راقبت من الخارج سيارات أصحاب النفوذ في الشبكة، الذين لا يرى عصمت من عالمهم سوى ما يصل إليه بحكم عمله.

وعن المكان، قال أوزدوغان إنه كتب السيناريو وفي ذهنه البلدة الساحلية التي صوّر فيها الفيلم، «كاراطاش» بمحافظة أضنة، لافتاً إلى أن معرفته بالمنطقة وأهلها، وحتى بمواضع شروق الشمس وغروبها في مختلف فصول العام، انعكست على اختياراته خلال التصوير.

وأوضح أنه درس أفلام المخرج الإيطالي ماتيو غاروني لقطةً لقطة قبل التصوير، ليتأمل كيفية توظيفه الأماكن الحقيقية في سرد حكاياته. وأشار إلى أن تأثره بالواقعية الإيطالية الجديدة دفعه إلى التصوير، بالتعاون مع مدير التصوير مصطفى يشيل أوفا، في شوارع البلدة ومرافئها ومنشآت معالجة النفايات.

وأضاف أنه قرّب الكاميرا من وجه عصمت في مشاهد العمل بين النفايات، وصوّر الجرذان وهي تتحرك بين المخلفات من زاوية رؤية الشاب، مؤكداً أنه أراد نقل خوف عصمت وإحساسه بضيق المكان إلى المتفرج، حتى يكاد يتخيل رائحة المكان. وفي افتتاح الفيلم، استخدم تقارير إذاعية وتلفزيونية لشرح آليات تجارة النفايات، قبل أن يتتبع أثرها في حياة من يدفعون ثمنها؛ من العامل الذي يقضي يومه بين المخلفات، إلى الأم التي تحتاج إلى الدواء، والصديقين اللذين تتفكك علاقتهما مع تورطهما في التجارة.

المخرج خلال تصوير الفيلم (الشركة المنتجة)

وقال أوزدوغان إن صديقه المخرج توناهان كورت اقترح عنوان «الكلاب الميتة لا تعض»، رابطاً إياه بقسم الولاء الذي يفتتح الفيلم، وبالكلاب الضالة التي تبحث عن طعامها في المكبّات. ورأى في العنوان أيضاً وصفاً لطريقة عمل العصابات التي تستفيد من الأشخاص ما داموا يخدمون مصالحها، ثم تقصيهم حين يشكلون خطراً عليها.

وأضاف أن محدودية الميزانية دفعته إلى تعديل بعض تفاصيل السيناريو بما يتناسب مع أماكن التصوير والموارد المتاحة، مع حرصه خلال الإخراج على تقديم العنف من دون إضفاء جاذبية على عالم الجريمة. وأكد أن عرض الفيلم للمرة الأولى في «روتردام» كان مهماً بالنسبة إليه، فالمدينة تضم أحد الموانئ الكبرى في العالم، وهولندا من الدول الأوروبية التي تصدّر النفايات إلى تركيا.

وقال إن بعض المشاهدين الهولنديين تساءلوا بعد العرض عن دور بلدهم في هذه التجارة، مؤكداً أن «عصمت» يتحمل مسؤولية اختياره العمل في دفن النفايات، فيما تقع المسؤولية الأكبر على أصحاب النفوذ الذين يديرون التجارة ويجنون أرباحها.

وعن عرض الفيلم في القاهرة، قال أوزدوغان إن ما تركه المصريون قبل آلاف السنين لا يزال يلهم العالم، معرباً عن أمله في أن يناقش مع الجمهور ما سيتركه عصرنا لمن يأتي بعدنا، ومن بين ذلك كميات هائلة من النفايات التي يتعذر تدويرها.

مواضيع
سينما مهرجان تركيا مصر
يوميات الشرق

إليزابيث الثانية في رسائل نادرة: «لدي حساسية من الأطباء البيطريين»

الأميرة إليزابيث (التي أصبحت لاحقاً الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة) في صورة مع حصانها بعد جولة ركوب في حديقة وندسور غريت بارك (إنستغرام)
الأميرة إليزابيث (التي أصبحت لاحقاً الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة) في صورة مع حصانها بعد جولة ركوب في حديقة وندسور غريت بارك (إنستغرام)
TT
TT

إليزابيث الثانية في رسائل نادرة: «لدي حساسية من الأطباء البيطريين»

الأميرة إليزابيث (التي أصبحت لاحقاً الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة) في صورة مع حصانها بعد جولة ركوب في حديقة وندسور غريت بارك (إنستغرام)
الأميرة إليزابيث (التي أصبحت لاحقاً الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة) في صورة مع حصانها بعد جولة ركوب في حديقة وندسور غريت بارك (إنستغرام)

لم تكن الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية تخفي آراءها، حتى عندما يتعلق الأمر بالأطباء البيطريين. ففي رسالة شخصية كتبتها عام 1960، عبّرت عن استيائها من تشخيص طبيب بيطري لحالة إحدى فرسها، قائلة بلهجة لا تخلو من الدعابة: «أنا غاضبة! لا يعاني المهر من أي شيء على الإطلاق... لدي حساسية من الأطباء البيطريين، ولا أستطيع تغيير ذلك».

50 رسالة ومذكرة بخط يد الملكة الراحلة تُعرض في مزاد بلندن وتكشف جانباً عفوياً من حياتها وعلاقتها الوثيقة بالخيول (دار «بونهامز»)

وتكشف الرسالة، التي تظهر للمرة الأولى ضمن مجموعة من المراسلات الشخصية للملكة، جانباً أقل رسمية من شخصيتها، بعيداً عن البروتوكول الملكي والمناسبات العامة. وهو جانب يرتبط بشغفها المعروف بالخيول، واهتمامها الدقيق بتفاصيل تربيتها وتدريبها وصحتها.

ووفقاً لصحيفة «التلغراف»، تضم المجموعة نحو 50 رسالة ومذكرة كتبتها إليزابيث الثانية بين عامي 1954 و1961، ووجّهتها إلى مساعدها العسكري والتر مورلي سيل، المسؤول عن الإسطبلات الملكية. وظلت هذه الأوراق محفوظة لدى عائلة سيل على مدى نحو 65 عاماً، قبل أن تقرر دار «بونهامز» للمزادات عرضها للبيع في لندن يوم 3 ديسمبر (كانون الأول)، بتقديرات تتراوح بين 8 آلاف و12 ألف جنيه إسترليني.

مجموعة أرشيفية واسعة من المواد المذيلة بتوقيع الملكة إليزابيث الثانية (دار «بونهامز»)

وتعكس المراسلات معرفة الملكة الواسعة بالخيول، إلى جانب حبها لخوض تجارب ركوب الخيول التي تتطلب مهارة وصبراً. ففي إحدى الرسائل، وصفت تجربتها مع الحصان «سيربرايز» بأنها أشبه بالجلوس فوق كرة مطاطية، بسبب حماسه الشديد ورغبته المستمرة في الانطلاق. لكنها، بدلاً من الابتعاد عن هذا التحدي، كانت تستمتع بمحاولة السيطرة عليه، وتشعر بالرضا عندما تنجح في تحسين أدائه.

أما عندما تعلق الأمر بأبنائها، فكانت أكثر حرصاً. فقد طلبت التأكد من تدريب المهور جيداً قبل أن تمتطيها الأميرة آن والأمير تشارلز، مشيرة إلى أن تجربة سيئة مع حصان صعب المراس قد تجعل الأخير ينفر من ركوب الخيل.

كتب ومخطوطات قيّمة ومواد تتعلق بالعلوم والرياضة ينتهي المزاد بدءاً من 3 ديسمبر 2026 (دار «بونهامز»)

وفي رسالة أخرى، أظهرت الملكة قدراً لافتاً من التواضع، عندما تحدثت عن حصان يدعى «سي بريز»، رأت أنه يتمتع بقوة ومهارة تفوقان ما تحتاج إليه هي، خصوصاً أنها لا تمارس ركوب الخيل سوى مرة واحدة أسبوعياً. بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، مشيرة إلى أن الحصان قد يمتلك مؤهلات تؤهله للمشاركة في الألعاب الأولمبية.

وتضم المجموعة سبع رسائل موقعة باسم «إليزابيث ر»، إلى جانب 37 مذكرة و12 بطاقة تهنئة بعيد الميلاد أرسلتها الملكة إلى مساعدها.

مجموعة أرشيفية واسعة من المواد المذيلة بتوقيع الملكة إليزابيث الثانية والموجهة إلى مرافقها الملكي والعميد والتر مورلي سيل (1903-1976) (دار «بونهامز»)

وقال ماثيو هايلي، المتخصص في المخطوطات لدى دار «بونهامز»، إن هذه الأوراق تقدم نافذة نادرة على الحياة اليومية للملكة، وتكشف عن شخصية تتعامل مع الخيول بشغف ومعرفة عملية عميقة، وتتابع تفاصيلها باهتمام يتجاوز مجرد هواية ملكية.

وبين ملاحظات التدريب والخلافات مع الأطباء البيطريين، تبدو هذه الرسائل أقرب إلى أحاديث شخصية عفوية، تكشف عن امرأة وجدت في الخيول مساحة خاصة بعيداً عن أعباء العرش، ولم تتردد حتى في التعبير عن غضبها عندما يتعلق الأمر بما تحبه.

مواضيع
بريطانيا
يوميات الشرق

«لا مشاهدة قبل الإجابة».. أب صيني يحوّل التلفزيون إلى مدرس خصوصي لابنه

أبدى الابن حماساً لحل الأسئلة ما شجع والده على زيادة مستوى صعوبتها (إنستغرام)
أبدى الابن حماساً لحل الأسئلة ما شجع والده على زيادة مستوى صعوبتها (إنستغرام)
TT
TT

«لا مشاهدة قبل الإجابة».. أب صيني يحوّل التلفزيون إلى مدرس خصوصي لابنه

أبدى الابن حماساً لحل الأسئلة ما شجع والده على زيادة مستوى صعوبتها (إنستغرام)
أبدى الابن حماساً لحل الأسئلة ما شجع والده على زيادة مستوى صعوبتها (إنستغرام)

في الوقت الذي يجد فيه كثير من الآباء صعوبة في إبعاد أبنائهم عن شاشات التلفزيون، اختار أب صيني طريقة مختلفة، تقوم على الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتحويل وقت المشاهدة إلى فرصة للتعلم، بدلاً من اللجوء إلى المنع والعقاب.

فالأب، الذي يعمل سائق سيارة أجرة في مدينة شينزن جنوب الصين، ابتكر نظاماً يوقف التلفزيون تلقائياً كل 10 دقائق، ويطلب من ابنه، وهو طالب في المرحلة الإعدادية، الإجابة عن أسئلة دراسية حتى يتمكن من مواصلة المشاهدة.

وبحسب تقرير بثّته قناة «شينزن» التلفزيونية، انتشرت التجربة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي الصينية، وأثارت اهتمام آباء طلبوا معرفة كيفية تطبيقها على أجهزتهم المنزلية.

بدأت الفكرة عندما لاحظ الأب أن ابنه يقضي وقتاً طويلاً أمام التلفزيون على حساب دراسته. وجرب في البداية خاصية الأسئلة المدمجة في الجهاز، لكن الصبي تمكن من تجاوزها. كما استعان بمقبس كهربائي ذكي لفصل التلفزيون في موعد محدد، إلا أن الابن وجد حلاً بسيطاً بفصل المقبس نفسه!

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قرر الأب الاستعانة بأحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير برنامج يتحكم في استمرار المشاهدة من خلال الإجابة عن أسئلة تعليمية. وبعد إجراء تعديلات، نجح في تثبيته على التلفزيون.

وباتت الشاشة تتوقف كل 10 دقائق لطرح أسئلة في اللغة الصينية والرياضيات والإنجليزية، تتناسب مع مستوى الصبي الدراسي. وإذا أخطأ في الإجابة، يتعين عليه حل سؤال إضافي قبل استكمال المشاهدة.

والمفاجأة أن الابن لم ينزعج من الفكرة، بل أبدى حماساً لحل الأسئلة، ما شجع والده على زيادة مستوى صعوبتها.

أب صيني يحوّل التلفزيون إلى مدرس خصوصي لابنه (إنستغرام)

ويصف الأب ما يجري بينهما بأنه «لعبة هجوم ودفاع»، يحاول فيها الصبي اكتشاف ثغرات البرنامج، بينما يعمل الأب على إصلاحها وتطوير النظام. ويؤكد أنه لا يسعى إلى حرمان ابنه من التلفزيون، بل إلى تحقيق توازن بين الترفيه والدراسة.

ومع انتشار التجربة، تلقى الأب طلبات من عائلات أخرى لمعرفة طريقة تثبيت البرنامج، ويعمل حالياً على إعداد دليل مبسط لذلك.

وتأتي المبادرة في وقت يتزايد فيه استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم الأسري بالصين، إذ طورت فتاة تبلغ 13 عاماً، في أغسطس (آب) الماضي، منتجاً لمساعدة الآباء على متابعة العادات الدراسية لأبنائهم، وفازت بالجائزة الثالثة في مسابقة وطنية للتسويق بالذكاء الاصطناعي.

مواضيع
الصين