كشف علماء آثار عن الأرضية الأصلية لكاتدرائية ضخمة تعود إلى العصور الوسطى في شمال السودان، قد تكون أكبر مساحةً من «البيت الأبيض»، مما يسلط الضوء على حجم وأهمية واحدة من أبرز المنشآت المسيحية في بلاد النوبة، حسب «أسوشييتد برس».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، عثرت بعثة بولندية-سودانية مشتركة على درج محاط بجدران يصل ارتفاعها إلى 11 متراً (36 قدماً)، قادهم إلى المستوى الأصلي لأرضية «كنيسة يسوع العظيمة»، التي يُرجح أنها كانت أكبر كنيسة في بلاد النوبة خلال العصور الوسطى، وذلك في مدينة «دنقلا العجوز» (Old Dongola) التاريخية في السودان. وكان قد تم اكتشاف الكنيسة لأول مرة في عام 2021، لكن أجزاءً كبيرة منها لا تزال مدفونة تحت الأرض، ولم يتمكن علماء الآثار من الوصول إلى مستوى الأرضية إلا في منطقة الدرج المكتشف حديثاً.

بقايا كنيسة يسوع في الخلفية بمنطقة دنقلا العجوز شمال السودان (رويترز)

وقال أرتور أوبلوسكي، رئيس البعثة الأثرية السودانية-البولندية: «كان هذا المبنى أكبر من البيت الأبيض الشهير... ونحن نخطط لمواصلة أعمال التنقيب فيه». وأوضح أوبلوسكي أن هذه الكنيسة كانت الأكبر والأهم في مملكة «مقرة» (Makuria) خلال العصور الوسطى، وهي واحدة من ثلاث ممالك نشأت على طول المجرى الأوسط لنهر النيل عقب وصول المبشرين المسيحيين في القرن السادس الميلادي.

ضريح ذو سقف مقبب في منطقة دنقلا العجوز بشمال السودان (رويترز)

تقع الكنيسة في «دنقلا العجوز» على الضفة الشرقية لنهر النيل، على بعد نحو 160 كيلومتراً (100 ميل) جنوب شرقي مدينة دنقلا الحالية؛ وهي مدينة تشتهر بوجود العديد من الكنائس القديمة. وقد شبّه أوبلوسكي هذه الكنيسة بكاتدرائية «آيا صوفيا» في إسطنبول، التي بناها الإمبراطور البيزنطي جستنيان عام 537 ميلادية، مشيراً إلى أن «كنيسة يسوع العظيمة» لعبت دوراً مماثلاً في بلاد النوبة وشمال شرقي أفريقيا، وذلك من حيث تصميمها المكاني وتقنيات بنائها. وأضاف أوبلوسكي: «في تاريخ العمارة، تظهر أحياناً مبانٍ تشكل، بتعبيرنا المعاصر، نموذجاً يحتذى به أو توجهاً جديداً. وتُعد آيا صوفيا في القسطنطينية (إسطنبول حالياً) مثالاً بارزاً على ذلك. ويبدو أن (كنيسة يسوع العظيمة) مرشحة لتكون نموذجاً مشابهاً في بلاد النوبة، وربما في هذا الجزء من أفريقيا بأكمله».

قدّر علماء الآثار أبعاد الكنيسة بنحو 47 متراً (154 قدماً) للعرض و57 ​​متراً (187 قدماً) للطول، وذلك وفقاً لما ذكره أوبوسكي، الذي يشغل أيضاً منصب مدير المركز البولندي لآثار البحر الأبيض المتوسط.