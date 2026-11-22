تجتمع العائلة والأصدقاء حول مائدة العيد، لكن الأحاديث الودّية قد تتحول سريعاً إلى مصدر للتوتر، خصوصاً عندما تبدأ الأسئلة المعتادة عن الوزن أو المال أو العمل أو العلاقات العاطفية والزواج والإنجاب.

وبالنسبة إلى كثيرين، لا ترتبط الأعياد بالفرح وحده، بل يرافقها قلق مسبق من تعليقات محرجة أو نقاشات قد تتطور إلى خلافات عائلية.

وتقول الدكتورة روزان كابانا هودج، الاختصاصية في علم النفس، إن توقّع الخلافات أو التعرّض لأسئلة شخصية غير ملائمة قد يجعل موسم الأعياد مرهقاً نفسياً.

لكن بدلاً من كبت الانزعاج أو الردّ بانفعال، تنصح بوضع حدود واضحة في التعامل مع الآخرين.

وتوضح كامي أورانج، المتخصصة في وضع الحدود الشخصية، أن تحديد هذه الحدود لا يعني افتعال مواجهة، بل التعبير عن الاحتياجات الشخصية وتوضيح الموضوعات التي يشعر الفرد بالارتياح لمناقشتها، وتلك التي يفضّل تجنّبها.

الاستعداد قبل اللقاء

ترى المعالجة النفسية جنيفر رولين أن الخطوة الأولى تبدأ قبل التجمع العائلي، من خلال التفكير في الأسئلة أو التعليقات التي قد تثير الانزعاج، وتحضير ردود مناسبة عليها.

وتقول إن تحديد العبارات الحساسة مسبقاً يساعد على الاستجابة بهدوء، بدلاً من الانفعال في اللحظة نفسها.

وتنصح كابانا هودج أيضاً بتحديد أهداف واقعية للقاء العائلي. فليس مطلوباً حل جميع الخلافات القديمة خلال أمسية واحدة، بل قد يكفي قضاء وقت ممتع مع أحد الأقارب أو مشاركة الأطفال بعض الأنشطة.

وتضيف: «لن تتمكن من حل مشكلات عائلية تراكمت على مدى 30 عاماً حول مائدة عيد الشكر أو عيد الميلاد».

ومن الوسائل المفيدة أيضاً إعداد موضوعات بديلة يمكن الانتقال إليها عندما يتجه الحديث نحو مسائل خلافية، أو الاتفاق مسبقاً مع بعض أفراد العائلة على تجنّب قضايا محددة.

وتوصي باستخدام عبارات تركز على المشاعر الشخصية بدلاً من توجيه اللوم، مثل: «لا أشعر بالارتياح لمناقشة هذا الموضوع خلال لقاءاتنا».

ويمكن كذلك الاستعانة بالفكاهة لتخفيف التوتر، كالاتفاق على وضع مبلغ رمزي في صندوق كلما أثار أحد الحاضرين موضوعاً محرجاً.

التعليقات على الوزن والطعام

قد تبدو الملاحظات المتعلقة بالوزن أو كمية الطعام عابرة بالنسبة إلى البعض، لكنها قد تكون مؤذية لمن يعانون حساسية تجاه مظهرهم أو علاقتهم بالغذاء.

وتشير رولين إلى أن هذه التعليقات تعكس في كثير من الأحيان انشغال أصحابها بأوزانهم وعاداتهم الغذائية، أكثر مما تعبّر عن الشخص الذي يتلقاها.

وتقترح الرد بوضوح، مثل: «أتفهم اهتمامك بالحميات الغذائية، لكنني أحاول تحسين علاقتي بالطعام، وأفضّل ألا نتحدث عن ذلك».

ويمكن اختيار رد أقل مباشرة، مثل: «أنا ممتن لما يقدمه جسدي لي كل يوم»، أو «لا أركز كثيراً على وزني».

أما إذا استمرت التعليقات رغم ذلك، فلا ضرورة للبقاء في الحديث، إذ يمكن الاعتذار والانتقال إلى مكان آخر.

«لماذا لم تتزوج بعد؟»

تُعدّ الأسئلة عن العلاقات العاطفية من أكثر الموضوعات حضوراً في اللقاءات العائلية، خصوصاً عندما تتكرر على مسامع الأشخاص غير المرتبطين.

وتقترح أورانج منح الطرف الآخر فرصتين قبل وضع حد واضح للنقاش.

في المرة الأولى، يمكن تحويل الحديث إلى موضوع يثير اهتمام السائل. وإذا تكرر السؤال، يمكن الرد بعبارة لطيفة تحمل رسالة واضحة، مثل: «عندما أعرف الجواب، سأخبرك».

أما إذا استمر التدخل في الحياة الشخصية، فمن الأفضل معالجة المسألة في حديث منفرد، بعيداً عن بقية الحاضرين.

وتنصح أورانج بتوضيح أن السؤال، حتى لو كان نابعاً من نية حسنة، قد يسبب شعوراً بعدم الارتياح، مع طلب عدم تكراره مستقبلاً.

أسئلة الزواج والإنجاب... حين تصبح النوايا الحسنة مؤلمة

قد تنطلق الأسئلة عن موعد الزواج أو إنجاب الأطفال من المحبة والحماسة، لكنها قد تضع الأشخاص تحت ضغط نفسي، خصوصاً إذا كانوا يواجهون صعوبات في الإنجاب.

وتنصح أورانج بمحاولة تغيير مسار الحديث بطريقة ودّية، كالإشادة بعلاقة أحد الأقارب الزوجية ثم سؤاله عن كيفية تعرّفه إلى شريك حياته.

لكن المسألة تصبح أكثر حساسية عندما يتعلق الأمر بأشخاص يحاولون الإنجاب أو يخضعون لعلاجات الخصوبة.

وتقول راشيل غوريفيتش، الممرضة المتخصصة في الكتابة عن الخصوبة، إن من المهم أن يتفق الشريكان مسبقاً على مقدار المعلومات التي يرغبان في مشاركتها مع العائلة، والأشخاص الذين يشعران بالارتياح للحديث معهم.

ويمكن الاكتفاء بردّ مباشر مثل: «في الواقع، لا أرغب في مناقشة هذا الموضوع»، أو استخدام الفكاهة للإشارة إلى خصوصية السؤال.

أما مع الأقارب المقرّبين الذين يحظون بالثقة، فقد يكون الحديث بصراحة فرصة للحصول على الدعم العاطفي المطلوب.

لا تخلو بعض التجمعات العائلية من نقاشات سياسية حادة، خصوصاً عندما يحمل أفراد الأسرة مواقف متعارضة.

وترى أورانج أن بعض الأشخاص يثيرون هذه الموضوعات بحثاً عن مواجهة، لكن ذلك لا يفرض على الآخرين المشاركة فيها.

وقد يكون تجاهل التعليق أو الانتقال إلى موضوع آخر كافياً لتجنّب التصعيد.

وفي حال الإصرار على النقاش، يمكن الردّ بهدوء: «نحن مختلفان في هذا الموضوع، ولا أعتقد أن أياً منا سيغيّر رأيه الليلة، فلماذا لا نتحدث عن شيء آخر؟».

وأحياناً تكفي عبارة قصيرة مثل: «أنا أرى الأمر بطريقة مختلفة»، لإنهاء السجال من دون الدخول في مواجهة.

متى يصبح الانسحاب الخيار الأفضل؟

رغم الاستعداد المسبق ومحاولات تغيير مسار الأحاديث، قد تصل بعض اللقاءات إلى مرحلة يصبح فيها الاستمرار مرهقاً.

وتقول أورانج إن الابتعاد جسدياً عن الموقف قد يكون أحياناً أفضل وسيلة للحفاظ على الحدود الشخصية.

ولا يتطلب ذلك افتعال خلاف أو إعلان الغضب، بل يمكن التخطيط مسبقاً لطريقة مهذبة لمغادرة اللقاء إذا تحولت الأجواء إلى مصدر للتوتر.

وتختصر كابانا هودج الفكرة بالتأكيد أن الغاية من الأعياد هي تعزيز الروابط الإنسانية، لا تحمّل لقاءات تترك أصحابها في حال نفسية سيئة.

فالحفاظ على العلاقات العائلية لا يعني بالضرورة الإجابة عن كل سؤال، أو المشاركة في كل نقاش، أو البقاء في جلسة تتجاوز حدود الراحة الشخصية.