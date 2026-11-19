عثر طلاب في تخصص علم الآثار، خلال أول تجربة تنقيب لهم، على كنزٍ مهم يعود إلى العصر الروماني في مقاطعة نورثمبرلاند، وهو اكتشافٌ يقدّم مزيداً من الرؤى حول طبيعة الحياة في أقصى الحدود الشمالية للإمبراطورية الرومانية القديمة، وفق صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

وذكر علماء آثار، من جامعة نيوكاسل، أن كمية الكنز وجودته، الذي كُشف عنه في وقت سابق من هذا العام، شكّلتا مفاجأة حتى للباحثين ذوي الخبرة.

ومن بين أبرز القطع التي عُثر عليها، جزءٌ من سلسلة ذهبية يبلغ طوله نحو 7 سنتيمترات.

وأشار الباحثون إلى أن القطعة بحالةٍ ممتازة من الحفظ، لدرجة أنه لو كانت السلسلة كاملة، لأمكن ارتداؤها حتى يومنا هذا.

ويُرجّح أن السلسلة صُنعت باستخدام تقنية «الحلقات المتداخلة» (loop-in-loop) المتطورة، وهي إحدى السمات المميزة للصياغة الذهبية الرومانية عالية الجودة؛ حيث جرى تشكيل الحلقات الفردية بعناية لتتخذ هيئة الرقم «8»، ثم طُويت وتداخلت مع بعضها لتكوين السلسلة.

وعادةً ما كانت مثل هذه السلاسل تُصنع من الذهب الخالص، وكانت ترتبط بحُليّ النخبة، أو التمائم العسكرية، أو التجهيزات الخاصة بكبار الضباط وعائلاتهم.

وتقول إليس زالو، إحدى طالبات علم الآثار: «كان العثور على السلسلة الذهبية أمراً أشبه بالخيال، ولا سيما أن ذلك حدث في اليوم الأول من أول عملية تنقيب أشارك فيها. لم أتوقع العثور على شيء كهذا طوال مسيرتي المهنية، لذا كانت مفاجأة حقيقية بكل المقاييس».

ويقول إريك توريني، من جامعة نيوكاسل: «إن العثور على قطعة أثرية ذهبية أمرٌ قد لا يختبره كثير من علماء الآثار طوال مسيرتهم المهنية بأكملها. لذا فأن يكتشف طالب في سنته الدراسية الأولى سلسلة ذهبية رومانية محفوظة بحالة ممتازة في يومه الأول داخل موقع التنقيب، فهذا أمرٌ استثنائي حقاً».

في سياق متصل، عثرت طالبة أخرى تُدعى شانون وود على قطعة من الرصاص مطوية تحمل آثاراً لنقش باللغة اللاتينية.

ويرجح الباحثون أن هذه القطعة كانت عبارة عن ختمٍ استُخدم في مجالات التجارة، أو فرض الضرائب، أو إثبات الملكية، أو تنظيم حركة البضائع عبر شبكة الإمداد العسكرية الرومانية؛ كما يُحتمل أنها كانت تحمل رسالة شخصية أو ما يُعرف بـ«لوح اللعنة».

وفي الإمبراطورية الرومانية، كان الناس ينقشون صلواتهم، أو شكاواهم، أو طلباتهم، بل حتى لعناتهم، على رقائق رقيقة من الرصاص، ثم يضعونها في أماكن مقدسة.