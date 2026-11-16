مصر لإقامة معارض أثرية بعدة مدن صينية

تسعى مصر لإقامة عدة معارض أثرية مؤقتة في مدن صينية مختلفة، ضمن اتفاقيات للشراكة والتعاون بينها وبين الصين في مجال حمية الآثار وحفظ التراث، تضمنت أيضاً بحث مذكرة توأمة بين منطقتين أثريتين من عجائب الدنيا السبع القديمة وهما أهرمات الجيزة وسور الصين العظيم.

وجاء ذلك خلال معرض المتاحف الصينية والمنتجات والتكنولوجيا ذات الصلة، الذي شاركت فيه مصر وحضره وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، وعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي عدد من المتاحف والمؤسسات الثقافية والتراثية الصينية، شملت الدكتور لويس نغ، مدير متحف قصر هونغ كونغ، وممثلي إدارة سور الصين العظيم بمنطقة يانكينغ، ومتحف العاصمة في بكين، ومدير مكتب التراث الثقافي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل الأثري والمتحفي، وتنظيم المعارض المؤقتة، وتبادل الخبرات في إدارة المواقع التراثية وتطوير أساليب العرض المتحفي؛ وفق بيان للوزارة، الاثنين.

وتناولت اللقاءات بحث توسيع التعاون بين وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، والمتاحف والمؤسسات الثقافية الصينية، من خلال تنظيم معارض مؤقتة للآثار المصرية في عدد من المدن الصينية، والبناء على النجاح الذي حققه معرض «مصر القديمة تكشف عن نفسها: كنوز من المتاحف المصرية»، الذي استضافه متحف قصر هونغ كونغ خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 حتى أغسطس (آب) 2026، وشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وأسهم في تعزيز التبادل الثقافي والتعريف بالحضارة المصرية القديمة.

إلى ذلك، أكد السيد شريف فتحي أهمية تنظيم هذه المعارض، باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للترويج السياحي والثقافي لمصر، لا سيما في السوق الصينية التي تُعد من الأسواق السياحية الواعدة، في ظل اهتمام السائحين الصينيين، وخصوصاً الشباب، بالسياحة الثقافية. وأوضح أن المعارض الأثرية تتيح للجمهور فرصة التعرف على جوانب من عراقة الحضارة المصرية وثرائها، وتقدم لمحة عن الكنوز الأثرية التي يمكن اكتشافها عند زيارة مصر، بما يسهم في تحفيز الحركة السياحية الوافدة إليها.

وفي مجال حماية التراث الثقافي، ناقشت اللقاءات مقترح توقيع مذكرة توأمة بين منطقة أهرامات الجيزة وسور الصين العظيم، باعتبارهما من أبرز المواقع التراثية المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو، بما يفتح آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في حماية هذه المواقع وإدارتها والحفاظ على قيمتها التاريخية والحضارية للأجيال المقبلة.

كما أكد الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الآثار المغمورة بالمياه، حيث استعرض الوزير أبرز الاكتشافات الأثرية الأخيرة في هذا المجال، مشيراً إلى الاتفاقية الموقعة مع الجانب الصيني خلال العام الماضي، وما تتيحه من فرص للتعاون العلمي والفني وتبادل الخبرات بين الجانبين.

المعرض الأثري المصري السابق في هونغ كونغ شهد حضورا لافتا (وزارة السياحة والآثار)

واجتذب معرض «مصر القديمة تكشف أسرارها: كنوز من المتاحف المصرية» بمتحف قصر هونغ كونغ، أكثر من 600 ألف زائر خلال الفترة من 18 نوفمبر 2025 وحتى 31 أغسطس 2026.

وضم المعرض 250 قطعة أثرية متميزة من عدد من المتاحف والمواقع الأثرية المصرية، اصطحبت الجمهور في رحلة عبر تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

و«يمثل التوجه نحو إقامة معارض أثرية مصرية في عدد من المدن الصينية خطوة مهمة في تعزيز الحضور الثقافي والحضاري لمصر على الساحة الدولية، ولا سيما في دولة تمتلك اهتماماً متزايداً بالتاريخ والحضارات الإنسانية. فالمعارض الأثرية لم تعد مجرد وسيلة لعرض القطع الأثرية خارج موطنها الأصلي، وإنما أصبحت إحدى أدوات الدبلوماسية الثقافية التي تتيح بناء جسور التواصل بين الشعوب»، وفق تصريحات المتخصصة في آثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار والإرشاد السياحي في «جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا»، الدكتورة دينا سليمان. وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة في ضوء النجاح الذي حققه معرض الآثار المصرية في هونغ كونغ، والذي يعكس حجم الاهتمام الصيني بالحضارة المصرية، ويفتح المجال أمام توسيع نطاق هذه التجربة لتشمل مدناً صينية أخرى، بما يسهم في الوصول إلى شرائح جماهيرية جديدة».

ولفتت سليمان إلى أن عرض القطع الأثرية المصرية في سياقات متحفية مختلفة يمنح الجمهور فرصة للتعرف على جوانب متنوعة من الحياة الدينية والاجتماعية والفنية والسياسية في مصر القديمة، ويعزز من إدراك القيمة التاريخية والحضارية لهذه الآثار.

وتابعت دينا سليمان: «من المهم النظر إلى هذا التعاون باعتباره مشروعاً ثقافياً وعلمياً متكاملاً، يمتد إلى تبادل الخبرات في مجالات الترميم والتوثيق وإدارة المتاحف وتطوير أساليب العرض المتحفي، فضلاً عن توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم التراث بصورة أكثر تفاعلية وجاذبية. فالمتاحف اليوم لم تعد مجرد مؤسسات لحفظ المقتنيات، بل أصبحت فضاءات معرفية وتعليمية تسهم في إعادة تقديم التاريخ للأجيال الجديدة بلغة العصر».

وأكدت دينا سليمان أن «مقترح التوأمة بين منطقة أهرامات الجيزة وسور الصين العظيم يحمل دلالة خاصة، إذ يجمع بين موقعين من أبرز الشواهد الحضارية في تاريخ الإنسانية، وكلاهما مدرج على قائمة التراث العالمي لليونيسكو. وتكمن القيمة الحقيقية لهذه المبادرة في إمكانية تحويلها إلى إطار عملي لتبادل الخبرات في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المواقع الأثرية الكبرى».