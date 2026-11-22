يخوض السائق البرازيلي الشاب رافائيل كامارا الجولتين الأخيرتين من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، في قطر وأبوظبي، مع فريق هاس، في خطوة تنهي عملياً آماله في التتويج بلقب بطولة فورمولا 2 هذا الموسم.

وكان كامارا (21 عاماً) قد سجّل ظهوره الأول في فورمولا 1 خلال جائزة ساو باولو الكبرى، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قبل أن يواصل مشاركته مع الفريق الأميركي في سباق لاس فيغاس.

ويتصدر السائق البرازيلي ترتيب بطولة فورمولا 2 بفارق سبع نقاط عن البلغاري نيكولا تسولوف، المدعوم من ريد بول، و18 نقطة عن الآيرلندي أليكس دون، لكنه لن يتمكن من الدفاع عن صدارته في الجولتين المتبقيتين، بسبب تعارضهما مع مشاركته في فورمولا 1.

ولم تتضمن جولتا البرازيل ولاس فيغاس سباقات لفورمولا 2، بينما تمنع اللوائح مشاركة السائق في الفئتين خلال عطلة السباق نفسها.

وكان من المقرر أن يبدأ كامارا موسمه الكامل الأول في فورمولا 1 مع هاس عام 2027، غير أن فرصته جاءت مبكراً بعد انفصال الفريق عن الفرنسي استيبان أوكون خلال جائزة مكسيكو سيتي الكبرى، حيث استعان حينها بالياباني ريو هيراكاوا، بطل العالم لسباقات التحمل مع تويوتا، قبل منح المقعد للسائق البرازيلي.

وأعرب آياو كوماتسو، رئيس فريق هاس، عن سعادته باستمرار كامارا حتى نهاية الموسم، مؤكداً أن مشاركتيه الأوليين في البرازيل والولايات المتحدة أظهرتا قدرته على التعلم والتأقلم مع الفريق.

وقال كوماتسو، في بيان الأحد: «متحمسون لإنهاء الموسم مع رافا، والاستفادة من خبرته المتزايدة بعد مشاركتيه الأوليين معنا».

وأضاف أن السائق الشاب استغل كل حصة تدريبية لاكتساب الخبرة وتعزيز اندماجه داخل الفريق، مشيراً إلى أن استكمال الموسم معاً سيخدم استعدادات هاس لبطولة 2027.

وكان كامارا قد أنهى سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى في المركز السادس عشر، بعدما اصطدم بالمكسيكي سيرخيو بيريز، سائق كاديلاك، في حادث أسفر عن معاقبة الأخير بالتراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق في سباق قطر المقبل.