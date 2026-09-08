لامين يامال... من مرارة الخروج إلى مطاردة دوري الأبطال

يدخل لامين يامال موسمه الرابع في دوري أبطال أوروبا وهو يحمل هدفاً واضحاً: قيادة برشلونة نحو اللقب القاري الذي غاب عن خزائن النادي منذ أكثر من عقد، بعدما تحولت البطولة بالنسبة للنجم الإسباني إلى مزيج من الطموح والذكريات القاسية.

وبعدما حصد يامال، الذي أتمّ عامه التاسع عشر، معظم الألقاب الكبرى الممكنة في هذه المرحلة المبكرة من مسيرته، تبدو كأس أوروبا للأندية الهدف الأبرز الذي يراوده هذا الموسم، وفقاً لصحيفة «آس» الإسبانية. فاللاعب الذي أصبح أحد قادة برشلونة وحمل القميص رقم 10، لم يعد مجرد موهبة صاعدة، بل بات أحد أهم عناصر الفريق وأكثرها ارتباطاً بآماله الأوروبية.

ولامين يامال خاض 33 مباراة في دوري الأبطال سجل خلالها 11 هدفاً، لكنه لم يعرف طعم التأهل إلى النهائي حتى الآن، بعدما شهدت مشاركاته الثلاث السابقة خروج برشلونة في أدوار إقصائية تركت آثاراً واضحة.

كانت البداية في ربع نهائي موسم 2023-2024 أمام باريس سان جيرمان. وبعد فوز برشلونة 3-2 في باريس، تقدم الفريق الإسباني مجدداً في لقاء الإياب، قبل أن تتغير المباراة عقب طرد رونالد أراوخو. وفي تلك المواجهة اتخذ المدرب تشافي قراراً بإخراج يامال، الذي كان يبلغ آنذاك 16 عاماً فقط، قبل أن يقلب باريس سان جيرمان النتيجة ويفوز 4-1، ليودع برشلونة البطولة.

وفي الموسم التالي، جاءت الضربة الأقسى أمام إنتر ميلان في نصف النهائي. كان برشلونة قريباً جداً من الوصول إلى المباراة النهائية بعد مواجهة مثيرة في ملعب «سان سيرو»، عندما أطلق يامال تسديدة اصطدمت بالقائم في الدقائق الأخيرة، في لقطة بدت كأنها قد تمنح فريقه بطاقة العبور.

لكن الكرة لم تدخل الشباك، ثم تمكن إنتر من إدراك التعادل، قبل أن يحسم المواجهة في الوقت الإضافي. وكانت تلك المباراة واحدة من أكثر اللحظات إيلاماً في مسيرة يامال الأوروبية، خصوصاً بعدما قدم مستويات لافتة في الأدوار السابقة.

وكان يامال قد أظهر في تلك البطولة شخصية لاعب يتجاوز عمره بكثير، إذ تألق أمام بوروسيا دورتموند وبنفيكا، ثم كان من أبرز لاعبي برشلونة في مواجهتي إنتر. وبعد الخروج، كتب رسالة تختصر حجم التحدي الذي وضعه أمام نفسه، مؤكداً أنه لن يتوقف حتى يعيد الكأس إلى برشلونة.

أما الموسم الماضي، فلم يكن أقل قسوة. فقد تجاوز برشلونة نيوكاسل في دور الـ16، قبل أن يصطدم بأتلتيكو مدريد في ربع النهائي. ورغم الظروف الصعبة التي واجهها الفريق، عاد يامال ليقدم واحدة من أبرز مبارياته، مسجلاً هدفاً وصانعاً فرصاً خطيرة، قبل أن تنتهي رحلة برشلونة مجدداً من الدور ذاته.

ومع انتقاله من القميص رقم 27 إلى الرقم 10، تغيرت مكانة يامال داخل برشلونة أيضاً. لم يعد اللاعب الشاب الذي يمكن إخراجه من الملعب في ليلة أوروبية حاسمة، بل أصبح أحد قادة الفريق والاسم الذي تتعلق به آمال جماهيره في استعادة المجد القاري.

ولهذا، تبدو النسخة الجديدة من دوري الأبطال أمام اختبار مختلف ليامال. فالموهبة لم تعد محل نقاش، والألقاب المحلية والدولية باتت حاضرة في سجله، لكن الكأس الأوروبية لا تزال غائبة. ومن هنا يأتي التحدي الأكبر للنجم الإسباني: تحويل ذكريات الإقصاءات السابقة إلى دافع يقوده، هذه المرة، إلى النهائي واللقب.