30 سبتمبر… «الخالدية» تجمع نخبة الخيل العربية الأصيلة

تنطلق في 30 سبتمبر (أيلول) الحالي منافسات البطولة الوطنية لجمال الخيل العربية الأصيلة 2026، التي تستضيفها مزرعة الخالدية في تبراك، بمشاركة نخبة من المرابط والملاك والمربين، وبجوائز مالية تتجاوز قيمتها الإجمالية 700 ألف ريال.

وتُقام البطولة بدعم من «المنظمة الأوروبية لعروض جمال الخيل (إيكاهو)»، وتحت إشراف مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، وتستمر منافساتها حتى 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في حدث يهدف إلى إبراز مكانة الجواد العربي الأصيل بوصفه أحد أبرز رموز الأصالة والفروسية في المملكة.

وتشهد البطولة منافسات تستعرض جمال الخيل العربية الأصيلة، ومستويات التربية والعناية والانتخاب، التي تقف خلف تجهيز الجياد للمشارَكة في عروض الجمال، وسط تنافس بين المرابط والملاك على المراكز المتقدمة في مختلف الفئات.

ويمنح تنظيم البطولة في مزرعة الخالدية أهمية إضافية للحدث، في ظلِّ حضورها الممتد في استضافة مهرجانات وبطولات الخيل العربية، إذ تتحول خلال فترة المنافسات إلى ملتقى للمربين والملاك والمختصين والمهتمين بالخيل العربية الأصيلة.

وتتجاوز قيمة الجوائز المالية المخصصة للبطولة 700 ألف ريال، في خطوة تستهدف تعزيز مستوى المنافسة وتحفيز المشاركين، إلى جانب تكريم الجهود المبذولة في مجال تربية وإنتاج الخيل العربية الأصيلة.

ويمتد نطاق الجوائز ليشمل أصحاب المراكز من الأول وحتى السابع، بما يوسع دائرة الفائزين ويمنح عدداً أكبر من المشاركين فرصة الحصول على الجوائز، في ظلِّ ما تتطلبه المشاركة من إعداد طويل للجياد، وعناية ببرامج التربية والتجهيز قبل دخول ساحة العرض.

وتُختَتم منافسات البطولة في 3 أكتوبر المقبل، وسط تطلعات بأن تقدم نسخة تعكس المكانة التي تحظى بها الخيل العربية الأصيلة في المملكة، وما تشهده مسابقات جمال الخيل من حضور متنامٍ للمرابط والملاك والمربين.