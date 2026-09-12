لازيتيتش: الهلال كان أفضل من «التعاون» مليون مرة... هذا كل ما لديّ!

أكد الصربي زاركو لازيتيتش مدرب التعاون أنه من الصعب عليه الحديث بعد لقاء فريقه أمام الهلال، الذي خسروه بنتيجة كبيرة بلغت 6 أهداف دون مقابل.

وقال لازيتيتش في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «أهنئ الهلال، كانوا أفضل من فريقنا مليون مرة من جميع نواحي كرة القدم، وهذا كل ما لديّ».

‏وعن إكمال فريقه المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67، قال: «لو كنت أعلم بإصابة أحد لاعبي فريقي لما استنفدت كل التغييرات في وقت مبكر، وهذا خطأ واعتذر عنه، ولكن عندما تكون متأخراً بنتيجة كبيرة ستحاول إجراء كل التغييرات لتحسين الأداء».

وتابع: «نحاول جعل جميع اللاعبين جاهزين، وهم على المستوى الفردي ممتازين جداً، لكن للأسف لم نقدم الروح والشراسة العالية ضد فريق بهذه الجودة».

وحول الرسالة التي يود قولها لجماهير فريقه، قال: «أنا غير سعيد ومحبط عندما نخسر بهذه الطريقة، وبطبيعة الحال أعتذر من جماهير التعاون، ولكن هذا هو الواقع وعلينا تقبله، وفي المباريات السابقة كنا نقدم مستوى أفضل، لكن اليوم خرجنا بالنتيجة التي نستحقها».