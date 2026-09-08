الاتحاد يفقد رايكوفيتش ومختار والجليدان أمام الفيحاء

أعلن نادي الاتحاد غياب الثلاثي أحمد الجليدان ومختار علي وبريدراج رايكوفيتش عن مواجهة الفيحاء، بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية التي خضعوا لها طبيعة الإصابات التي تعرضوا لها خلال مواجهة النصر الماضية.
وأوضح الاتحاد، في تقرير طبي، أن الفحوصات التي أجريت للاعبين في المركز الطبي الدولي، الشريك الطبي للنادي، أكدت إصابة أحمد الجليدان في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، فيما يعاني مختار علي من إصابة في العضلة الضامة اليمنى.
كما كشفت الفحوصات عن تعرض الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش لتمزق في عضلات جدار البطن من الجهة اليمنى.
وأكد النادي أن اللاعبين الثلاثة بدأوا برامجهم التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، على أن يتم الكشف لاحقاً عن مستجدات مراحل تعافيهم من الإصابة.