الهلال يمطر التعاون... ومارتينيلي يسطع بالـ«هاتريك»

كشر الهلال عن أنيابه بسداسية نظيفة في مرمى التعاون ضمن الجولة الـ7 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان البرازيلي مارتينيلي بطل المواجهة بلا منازع بتسجيله «هاتريك» هو الأول له في رحلته التي انطلقت مؤخراً مع «الزعيم».

وانضم الجناح البرازيلي إلى الهلال مطلع الشهر الحالي، قادماً من آرسنال الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2030. وسجَّل مارتينيلي 3 أهداف متتالية بعدما افتتح الإنجليزي واتكينز التسجيل للهلال في الدقيقة الـ9 بتسديدة من داخل ‌منطقة الجزاء بعد ‌تمريرة من البرتغالي روبن ​نيفيز.

ووصلت ‌الكرة ⁠إلى ​قدم مارتينيلي ⁠داخل منطقة الجزاء بعد إبعاد خاطئ من دفاع التعاون ليطلق تسديدة زاحفة في مرمى البرازيلي مايلسون سانتوس حارس صاحب الأرض.

وفي الدقيقة 35 ردَّت العارضة محاولة للهلال قبل أن يجعل مارتينيلي النتيجة 3 - صفر للضيوف في الدقيقة 43 بعد تمريرة ⁠من واتكينز ليراوغ عون السلولي مدافع ‌التعاون ببراعة ويضع ‌الكرة بسهولة في مرمى سانتوس.

وبعد 5 ​دقائق من بداية الشوط ‌الثاني سجَّل هدفه الثالث بتسديدة سهلة من ‌مدى قريب بعد تمريرة عرضية من الهولندي كريسينسيو سامرفيل.

وفي الدقيقة 53 استغل واتكينز تمريرة خاطئة لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك ليكمل ثنائيته ويحرز ‌الهدف الخامس للهلال.

وقبل النهاية برُبع ساعة سجَّل البديل سلطان مندش الهدف السادس بعد ⁠تمريرة ⁠عرضية من واتكينز ليرفض الاحتفال بهدفه في مرمى فريقه السابق.

وقبل النهاية بـ4 دقائق يطلق البديل ناصر الدوسري تسديدة أرضية زاحفة من عند حدود منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر.

وارتفع رصيد الهلال إلى 18 نقطة من 7 مباريات، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر السابق ونقطتين عن القادسية.

وشهدت هذه المباراة المشاركة الـ100 للصربي سيرجي سافيتش مع الهلال ليصبح ​ثالث لاعب أجنبي ​يصل إلى هذا الرقم مع الفريق بعد أندريه كاريو (129 مباراة) والفرنسي بافيتيمبي جوميز (106 مباريات).