سالم الدوسري يُنهي برنامجه التأهيلي... ويعود أمام «الاتحاد»

كشف الدكتور رجاء الله السلمي، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، عن العمل على إقامة بطولة الأندية العربية، خلال الصيف المقبل، مشيراً إلى أن «الاتحاد» يسعى لتحديد موعد ثابت للبطولة يتناسب مع نهاية مسابقات الدوريات العربية وبداية الموسم الجديد.

وقال السلمي، في حديث خاص، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش الاجتماع الحادي والثمانين لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم، الذي أُقيمَ في مدينة جدة: «من أهم الموضوعات التي كانت مُدرَجة، وأعلنّا عنها سابقاً، مواعيد بطولات الاتحاد العربي، والحمد لله أصبحت هذه المواعيد ثابتة وواضحة».

وأوضح أن «الاتحاد» عمل، خلال الفترة الماضية، على وضع روزنامة أكثر دقة، بالتنسيق مع الاتحادات الوطنية، مضيفاً: «عملنا على أن تكون المواعيد متوائمة مع الارتباطات القارية، سواء في أفريقيا أم آسيا، وكذلك مع الارتباطات الدولية، خصوصاً في ظل ازدحام روزنامة المباريات».

️| الدكتور رجا الله السلمي، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:- تم تحديد رزنامة المسابقات العربية بالتنسيق مع الاتحادات الوطنية.- حرصنا على أن تكون المواعيد متوائمة مع الارتباطات القارية في آسيا و أفريقيا.- نعمل على تحديد موعد ثابت لبطولة... pic.twitter.com/G5PqRjxKkV — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 1, 2026

وأشار السلمي إلى أن روزنامة البطولات ستُعلَن خلال الأيام المقبلة، عبر الموقع الرسمي للاتحاد العربي، لافتاً إلى تحديد مواقع استضافة عدد من البطولات، وقال: «حددنا مواقع بعض البطولات والدول المستضيفة لها، ونتطلع إلى مشاركة كبيرة من المنتخبات».

وكشف الأمين العام للاتحاد العربي أن بطولة كرة القدم الشاطئية ستكون من أقرب الاستحقاقات، موضحاً: «ستقام البطولة في القاهرة خلال نوفمبر المقبل، باستضافة مصر، ونتطلع إلى أن تكون بطولة ناجحة ومثمرة للجميع».

وعن بطولة الأندية العربية وموعد عودتها، قال السلمي: «بإذن الله ستكون في الصيف المقبل. نعمل حالياً على أن يكون لها موعد ثابت يتوافق مع روزنامة الدوريات العربية، إذ تختلف مواعيد نهاية المسابقات من دوري إلى آخر».

وأضاف: «نحاول أن تقام البطولة بعد نهاية آخِر دوري عربي، وقبل انطلاق الموسم الجديد وفقاً للروزنامة الدولية».