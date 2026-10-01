برئاسة الفيصل… «الاتحاد العربي» يعتمد برنامج مسابقاته الجديد

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم برنامج مسابقات الموسم الرياضي 2026 - 2027، الذي يتضمن بطولات للمنتخبات، والأندية، إلى جانب تشكيل اللجان المعاونة للدورة الحالية للمجلس 2025 - 2029، وذلك خلال اجتماعه الـ81، الذي عُقد الخميس في جدة برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

ورحب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، في مستهل الاجتماع، بأعضاء مجلس الإدارة، متمنياً أن تتواصل الجهود الرامية إلى تطوير كرة القدم العربية، وتنمية مسابقاتها، وأنشطتها.

واستعرض الدكتور رجاء الله السلمي، الأمين العام للاتحاد العربي، تقرير الأمانة العامة المتعلق بالجوانب الفنية، والإدارية، قبل أن يطلع المجلس على برنامج مسابقات الموسم الجديد، في وقت يستعد فيه الاتحاد لاستئناف نشاط بطولاته، ومن بينها مسابقات المنتخبات، والأندية.

وكان السلمي قد كشف في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» أن الاتحاد يعمل على إقامة بطولة الأندية العربية خلال الصيف المقبل، مع السعي إلى اعتماد موعد ثابت لها يتناسب مع نهاية مسابقات الدوريات العربية، وقبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل ازدحام الروزنامة القارية، والدولية.

كما ناقش المجلس عدداً من الخطوات التطويرية، والمبادرات الجديدة، من بينها «مبادرة التحدي والابتكار»، التي تستهدف تقديم مسابقات تطويرية ذات طابع تقني حديث، ومرتبطة بكرة القدم، على أن يجري إطلاقها في وقت لاحق.

وفي جانب آخر، رحب مجلس إدارة الاتحاد العربي بالخطوات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والرامية إلى استمرار العمل المشترك مع الاتحادات الوطنية، والإقليمية، والقارية، وتعزيز التعاون في القرارات المتعلقة بتطوير اللعبة عالمياً.

وجدد الاتحاد العربي دعمه لجياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلها خلال السنوات الماضية في تعزيز وحدة منظومة كرة القدم، وتطوير اللعبة، وتوسيع حضورها عالمياً.