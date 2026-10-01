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الرياضة رياضة عربية

دموع طفلة يمنية تختصر فرحة «خليجي 27»

مشجعة يمنية تذرف الدموع فرحةً بتقدم منتخبها على البحرين (القنوات الرياضية السعودية)
مشجعة يمنية تذرف الدموع فرحةً بتقدم منتخبها على البحرين (القنوات الرياضية السعودية)
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دموع طفلة يمنية تختصر فرحة «خليجي 27»

مشجعة يمنية تذرف الدموع فرحةً بتقدم منتخبها على البحرين (القنوات الرياضية السعودية)
مشجعة يمنية تذرف الدموع فرحةً بتقدم منتخبها على البحرين (القنوات الرياضية السعودية)

اختصرت طفلة يمنية في مدرجات «خليجي 27» الكثير من المعاني التي تحملها كرة القدم لجماهير المنتخبات، حين وقفت بعد الهدف الرابع لمنتخب بلادها تحيي اللاعبين، فيما غلبتها دموع الفرح في مشهد لافت.

لم تكن النتيجة وحدها ما منح اللحظة قيمتها، بقدر ما كشفت عنه دموع الطفلة عن مكانة المنتخبات الوطنية لدى جماهيرها؛ فمهما تفاوتت الإمكانات والنتائج والطموحات، تظل كبيرة في عيون مشجعيها، لأنها تمثل بالنسبة إليهم وطناً وهوية وانتماءً قبل أن تكون فريقاً يبحث عن الفوز.

وبينما كان لاعبو اليمن يحتفلون بهدفهم الرابع، كانت الطفلة تحتفل بطريقتها الخاصة؛ ترفع يديها وتحيي بلادها والدموع تملأ عينيها، في صورة بدت أكبر من تفاصيل المباراة نفسها.

وفي كرة القدم، قد تنتهي المباريات عند صافرة الحكم، وتُحفظ أهدافها في الأرقام والسجلات، لكن بعض المشاهد تبقى أطول عمراً؛ ودموع طفلة يمنية وهي تحيي بلادها كانت واحدة منها.

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الرياضة رياضة عربية

برئاسة الفيصل… «الاتحاد العربي» يعتمد برنامج مسابقاته الجديد

جانب من اجتماع الاتحاد العربي بجدة (تصوير: عدنان مهدلي)
جانب من اجتماع الاتحاد العربي بجدة (تصوير: عدنان مهدلي)
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برئاسة الفيصل… «الاتحاد العربي» يعتمد برنامج مسابقاته الجديد

جانب من اجتماع الاتحاد العربي بجدة (تصوير: عدنان مهدلي)
جانب من اجتماع الاتحاد العربي بجدة (تصوير: عدنان مهدلي)

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم برنامج مسابقات الموسم الرياضي 2026 - 2027، الذي يتضمن بطولات للمنتخبات، والأندية، إلى جانب تشكيل اللجان المعاونة للدورة الحالية للمجلس 2025 - 2029، وذلك خلال اجتماعه الـ81، الذي عُقد الخميس في جدة برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

ورحب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، في مستهل الاجتماع، بأعضاء مجلس الإدارة، متمنياً أن تتواصل الجهود الرامية إلى تطوير كرة القدم العربية، وتنمية مسابقاتها، وأنشطتها.

واستعرض الدكتور رجاء الله السلمي، الأمين العام للاتحاد العربي، تقرير الأمانة العامة المتعلق بالجوانب الفنية، والإدارية، قبل أن يطلع المجلس على برنامج مسابقات الموسم الجديد، في وقت يستعد فيه الاتحاد لاستئناف نشاط بطولاته، ومن بينها مسابقات المنتخبات، والأندية.

وكان السلمي قد كشف في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» أن الاتحاد يعمل على إقامة بطولة الأندية العربية خلال الصيف المقبل، مع السعي إلى اعتماد موعد ثابت لها يتناسب مع نهاية مسابقات الدوريات العربية، وقبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل ازدحام الروزنامة القارية، والدولية.

كما ناقش المجلس عدداً من الخطوات التطويرية، والمبادرات الجديدة، من بينها «مبادرة التحدي والابتكار»، التي تستهدف تقديم مسابقات تطويرية ذات طابع تقني حديث، ومرتبطة بكرة القدم، على أن يجري إطلاقها في وقت لاحق.

وفي جانب آخر، رحب مجلس إدارة الاتحاد العربي بالخطوات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والرامية إلى استمرار العمل المشترك مع الاتحادات الوطنية، والإقليمية، والقارية، وتعزيز التعاون في القرارات المتعلقة بتطوير اللعبة عالمياً.

وجدد الاتحاد العربي دعمه لجياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلها خلال السنوات الماضية في تعزيز وحدة منظومة كرة القدم، وتطوير اللعبة، وتوسيع حضورها عالمياً.

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رياضة سعودية كأس العرب كأس الأندية العربية السعودية
الرياضة رياضة عربية

الاتحاد العربي لكرة القدم يجدد دعمه لإنفانتينو بالإجماع

(الاتحاد العربي لكرة القدم)
(الاتحاد العربي لكرة القدم)
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الاتحاد العربي لكرة القدم يجدد دعمه لإنفانتينو بالإجماع

(الاتحاد العربي لكرة القدم)
(الاتحاد العربي لكرة القدم)

قرر مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، خلال اجتماعه الدوري الـ81 الذي عُقد اليوم الخميس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تأييده ودعمه بالإجماع لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

وكشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن موقف مجلس إدارة الاتحاد العربي جاء في أعقاب الحملة والانتقادات التي طالت إنفانتينو خلال الفترة الأخيرة، والجدل الذي أثير حول عدد من الملفات المرتبطة بإدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ليشكل التأييد بالإجماع رسالة دعم واضحة لرئيس «فيفا» في هذه المرحلة.

وكان إنفانتينو قد واجه خلال الفترة الماضية انتقادات من جهات كروية أوروبية على خلفية عدد من الملفات والقرارات داخل الاتحاد الدولي، في وقت تلقى فيه دعماً من اتحادات وشخصيات كروية في مناطق مختلفة، من بينها اتحادات عربية وأفريقية.

وعُقد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وبحضور نائبي الرئيس وأعضاء المجلس، حيث جرى استعراض ومناقشة عدد من الملفات والبرامج والمبادرات المستحدثة المدرجة على جدول الأعمال.

كما اطلع المجلس على تقارير الأمانة العامة للاتحاد في الجوانب الفنية والإدارية والمالية، واعتمد برنامج مسابقات الاتحاد العربي للموسم الرياضي 2026 - 2027، والمتضمن مسابقات للمنتخبات والأندية.

واعتمد المجلس كذلك تشكيل اللجان المعاونة للدورة الحالية لمجلس الاتحاد 2025 – 2029، إلى جانب استعراض الإجراءات والبرامج الرياضية المستحدثة وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة.

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جدة فيفا السعودية
الرياضة رياضة عربية

القاهرة تحتضن بطولة الأندية العربية أبطال الدوري صيف 2027… والنصر أبرز المشاركين

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن إقامة بطولة الأندية العربية أبطال الدوري خلال فترة الصيف المقبلة من عام 2027 (كأس العرب لأندية الأبطال)
كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن إقامة بطولة الأندية العربية أبطال الدوري خلال فترة الصيف المقبلة من عام 2027 (كأس العرب لأندية الأبطال)
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القاهرة تحتضن بطولة الأندية العربية أبطال الدوري صيف 2027… والنصر أبرز المشاركين

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن إقامة بطولة الأندية العربية أبطال الدوري خلال فترة الصيف المقبلة من عام 2027 (كأس العرب لأندية الأبطال)
كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن إقامة بطولة الأندية العربية أبطال الدوري خلال فترة الصيف المقبلة من عام 2027 (كأس العرب لأندية الأبطال)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» اليوم (الخميس)، عن تقرر إقامة بطولة الأندية العربية أبطال الدوري خلال فترة الصيف المقبلة من عام 2027، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة أهم أندية كرة القدم في الوطن العربي.

وحسب المصادر، تقرَّر أن تشهد النسخة المقبلة مشاركة نادي النصر السعودي بصفته حامل لقب البطولة، إلى جانب أبطال مسابقات الدوري في مختلف الدول العربية، في إطار صيغة تستهدف جمع أبطال الدوريات العربية في منافسة واحدة.

تأتي استضافة القاهرة للبطولة المرتقبة امتداداً للحضور المصري في استضافة البطولات العربية الكبرى، وسط توقعات بأن تشهد المنافسات حضوراً جماهيرياً لافتاً، نظراً للشعبية الكبيرة التي تحظى بها الأندية المشاركة في مختلف الدول العربية.

وسيكون النصر السعودي أمام مهمة الدفاع عن لقبه في النسخة المقبلة، في بطولة تجمع أبطال الدوريات العربية، الأمر الذي يمنح المنافسة طابعاً خاصاً ويضع الفريق السعودي في واجهة المشاركين بوصفه حامل اللقب.

ومن المنتظر أن تتضح خلال الفترة المقبلة التفاصيل المتعلقة بموعد انطلاق البطولة، ونظام المنافسات، وعدد الأندية المشاركة، إلى جانب آلية اختيار ممثلي الدول العربية، على أن تعلن الجهات المنظمة التفاصيل الرسمية تباعاً.

وتعد بطولة الأندية العربية أبطال الدوري من أبرز المسابقات التي تجمع أندية المنطقة العربية، لما تمثله من فرصة للتنافس بين أبطال الدوريات المختلفة، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي واسع.

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