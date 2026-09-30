الظاهري إداري منتخب الإمارات: حضرنا إلى جدة من أجل لقب «خليجي 27»

أكد مطر الظاهري، عضو الجهاز الإداري للمنتخب الإماراتي، جاهزية «الأبيض» لمواجهة أي منافس في الأدوار الإقصائية من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشيراً إلى أن الهدف الذي حضر من أجله المنتخب إلى البطولة هو المنافسة على اللقب.

وقال الظاهري في تصريح لوسائل الإعلام: «بالنسبة لنا في المنتخب الإماراتي، لا يوجد لدينا أي شك في جاهزيتنا لمواجهة أي فريق، سنواجه المنتخب العُماني في نصف النهائي، وإذا نجحنا في التأهل إلى النهائي فقد نواجه المنتخب السعودي، ونحن جاهزون لأي منافس».

وعن طموح الإمارات في البطولة، قال: «بالتأكيد عيننا على اللقب، فلماذا نحن موجودون هنا؟ حضرنا من أجل المنافسة على البطولة، ونتمنى أن ننجح في تحقيقها بإذن الله».

️| مطر الظاهري عضو الجهاز الإداري للمنتخب الإماراتي في حديثه لوسائل الإعلام:-جميع المنتخبات صعبة، وكرة القدم فيها الكثير من الجماليات، والمنتخب السعودي مرشح للفوز باللقب. pic.twitter.com/wp9ZCLtORf — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 30, 2026

ورفض الظاهري وصف أداء المنتخب الإماراتي في أول مباراتين بـ«العدوانية»، حتى وإن كان المقصود بها الجانب الإيجابي، قائلاً: «ابتعدوا عن كلمة العدوانية، هذه كرة قدم، وكرة القدم فيها الجمالية والمتعة، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق ونصل إلى النهائي».

وتحدث الظاهري عن المنتخب السعودي، مؤكداً أنه يضعه ضمن المرشحين للمنافسة، وقال: «المنتخب السعودي أيضاً مرشح للبطولة، ولا يجب استبعاده، شاهدت مبارياته الثلاث، وقدم خلالها مستويات رائعة».

وعن المستويات التي قدمها المنتخب الإماراتي، أضاف: «صحيح أننا قدمنا مستويات جيدة، لكن عندما تصل إلى نصف النهائي لا تعرف ماذا سيحدث في المباراة ومن سيبلغ النهائي، ولذلك نتمنى أن يكون التوفيق حليفنا».