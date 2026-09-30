القطري طارق سلمان: مواجهة الإمارات «بروفة»… والسعودية المباراة الأصعب

أكد طارق سلمان، لاعب المنتخب القطري، أن مستوى «العنابي» شهد تصاعداً خلال مباريات دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشيراً إلى أن مواجهة الإمارات في الجولة الختامية كانت بمثابة اختبار قوي قبل مواجهة المنتخب السعودي في الدور نصف النهائي.
وقال سلمان في حديثه لـ«وسائل الإعلام» عقب التعادل أمام الإمارات: «الحمد لله، مستوانا في تصاعد، في المباراة الأولى أمام البحرين خرجنا بالأهم وهو الانتصار، رغم أننا لعبنا بنقص عددي منذ الدقيقة الـ70، وفي المباراة الثانية حققنا الفوز على اليمن بهدف دون رد، لكن كان بإمكاننا تسجيل المزيد، فقد أتيحت لنا فرص كثيرة لم ننجح في استغلالها».
️| طارق سلمان لاعب منتخب #قطر في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:-مستوانا في تصاعد في كل مباراة، ولقاؤنا أمام الإمارات كان اختباراً كبيراً قبل مواجهة نصف النهائي، ومباراة السعودية ستكون الأهم و الأصعب في البطولة. pic.twitter.com/9rNdKMp54j
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 30, 2026
وعن مواجهة الإمارات، قال: «قدمنا مباراة جيدة أمام المنتخب الإماراتي، وكانت اختباراً كبيراً لنا قبل نصف النهائي، لأن الإمارات من المنتخبات المرشحة، ويملك عناصر جديدة كثيرة إلى جانب مدرب جديد، لذلك كانت المواجهة بمثابة بروفة قوية لما ينتظرنا».
وتطرق سلمان إلى مواجهة السعودية المرتقبة في الدور نصف النهائي، مؤكداً صعوبتها في ظل عاملي الأرض والجمهور، قائلاً: «مباراة السعودية ستكون الأهم والأصعب في البطولة، لأن المنتخب السعودي يلعب على أرضه وبين جماهيره، وهو من المنتخبات المرشحة، ونتمنى أن نظهر بالصورة التي ترضي جماهيرنا، وأن نحقق الفوز ونصل إلى النهائي بإذن الله».