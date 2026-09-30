زلاتكو: لا تستهينوا بـ«عمان»... إنه منتخب قوي

أكد الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب منتخب الإمارات أن تركيزهم في لقاء قطر كان منصبّاً على المباراة نفسها، دون النظر لترتيب المجموعة، ومن سيقابلون في الدور نصف النهائي في كأس الخليج العربي.

وقال زلاتكو في المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي انتهت بتعادل المنتخبين (1 - 1): «اليوم كامل تركيزنا كان على منتخب قطر، وبالنسبة لنصف النهائي أمام عمان، هو منتخب قوي وفريق يجب عدم الاستهانة به، ونكنّ احتراماً لما وصلوا إليه، وسنحاول بذل جميع الجهود للفوز في المباراة المقبلة».

وأضاف: «كنا قادرين على التحكم بكامل مجريات المباراة أمام قطر، خصوصاً في الشوط الثاني، وأنا سعيد اليوم بالعناصر الشابة التي شاركت، لأننا نتعرض لضغط من المباريات في وقت قصير، لكن يجب أن نكون حذرين في المباريات الإقصائية المقبلة».

وأردف: «لعبنا بشكل جيد في المباريات الثلاث، ربما لم يكن لدينا كثير من الفرص اليوم، وسعيت لأن أشرك جميع اللاعبين لأنني أفكر في المستقبل، لدينا يومين للتعافي والتحضير، ونحن نتطور شيئاً فشيئاً، ونستحق كل ما قدمناه».