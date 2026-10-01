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الرياضة رياضة سعودية

رجاء الله السلمي لـ«الشرق الأوسط»: بطولة الأندية العربية ستعود الصيف المقبل

الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم (الاتحاد العربي)
الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم (الاتحاد العربي)
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رجاء الله السلمي لـ«الشرق الأوسط»: بطولة الأندية العربية ستعود الصيف المقبل

الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم (الاتحاد العربي)
الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم (الاتحاد العربي)

كشف الدكتور رجاء الله السلمي، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، عن العمل على إقامة بطولة الأندية العربية، خلال الصيف المقبل، مشيراً إلى أن «الاتحاد» يسعى لتحديد موعد ثابت للبطولة يتناسب مع نهاية مسابقات الدوريات العربية وبداية الموسم الجديد.

وقال السلمي، في حديث خاص، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش الاجتماع الحادي والثمانين لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم، الذي أُقيمَ في مدينة جدة: «من أهم الموضوعات التي كانت مُدرَجة، وأعلنّا عنها سابقاً، مواعيد بطولات الاتحاد العربي، والحمد لله أصبحت هذه المواعيد ثابتة وواضحة».

وأوضح أن «الاتحاد» عمل، خلال الفترة الماضية، على وضع روزنامة أكثر دقة، بالتنسيق مع الاتحادات الوطنية، مضيفاً: «عملنا على أن تكون المواعيد متوائمة مع الارتباطات القارية، سواء في أفريقيا أم آسيا، وكذلك مع الارتباطات الدولية، خصوصاً في ظل ازدحام روزنامة المباريات».

وأشار السلمي إلى أن روزنامة البطولات ستُعلَن خلال الأيام المقبلة، عبر الموقع الرسمي للاتحاد العربي، لافتاً إلى تحديد مواقع استضافة عدد من البطولات، وقال: «حددنا مواقع بعض البطولات والدول المستضيفة لها، ونتطلع إلى مشاركة كبيرة من المنتخبات».

وكشف الأمين العام للاتحاد العربي أن بطولة كرة القدم الشاطئية ستكون من أقرب الاستحقاقات، موضحاً: «ستقام البطولة في القاهرة خلال نوفمبر المقبل، باستضافة مصر، ونتطلع إلى أن تكون بطولة ناجحة ومثمرة للجميع».

وعن بطولة الأندية العربية وموعد عودتها، قال السلمي: «بإذن الله ستكون في الصيف المقبل. نعمل حالياً على أن يكون لها موعد ثابت يتوافق مع روزنامة الدوريات العربية، إذ تختلف مواعيد نهاية المسابقات من دوري إلى آخر».

وأضاف: «نحاول أن تقام البطولة بعد نهاية آخِر دوري عربي، وقبل انطلاق الموسم الجديد وفقاً للروزنامة الدولية».

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سالم الدوسري يُنهي برنامجه التأهيلي... ويعود أمام «الاتحاد»

الدوسري خلال مشاركته في الحصة التدريبية الجماعية (نادي الهلال)
الدوسري خلال مشاركته في الحصة التدريبية الجماعية (نادي الهلال)
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سالم الدوسري يُنهي برنامجه التأهيلي... ويعود أمام «الاتحاد»

الدوسري خلال مشاركته في الحصة التدريبية الجماعية (نادي الهلال)
الدوسري خلال مشاركته في الحصة التدريبية الجماعية (نادي الهلال)

شارك سالم الدوسري، قائد فريق الهلال، مساء الخميس، في تدريبات فريقه الجماعية، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته في وتر الرضفة للركبة اليمنى.

وتعرَّض الدوسري لإصابة في وتر الرضفة للركبة اليمنى غيّبته عن اللعب مع فريقه منذ انطلاق الموسم الحالي، أجرى على أثرها عملية جراحية، بعد أن زادت معاناته منها، خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العالم الماضية، حيث تقرَّر بعد تفاقم الإصابة إجراء عملية جراحية له في تاريخ 21 يوليو (تموز) الماضي، قبل أن يدخل بعدها في برنامج تأهيلي أنهاه أمس، ليصبح جاهزاً للمشاركة في لقاء فريقه المقبل أمام «الاتحاد»، يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، بعد استئناف المنافسات بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

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رياضة سعودية نادي الهلال الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

طرح تذاكر بطولة «سيكس كينغز سلام»… والانطلاقة 21 أكتوبر

طرح تذاكر بطولة التنس «سيكس كينغز سلام» في نسختها الثالثة (موسم الرياض)
طرح تذاكر بطولة التنس «سيكس كينغز سلام» في نسختها الثالثة (موسم الرياض)
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طرح تذاكر بطولة «سيكس كينغز سلام»… والانطلاقة 21 أكتوبر

طرح تذاكر بطولة التنس «سيكس كينغز سلام» في نسختها الثالثة (موسم الرياض)
طرح تذاكر بطولة التنس «سيكس كينغز سلام» في نسختها الثالثة (موسم الرياض)

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن طرح تذاكر بطولة التنس «سيكس كينغز سلام» في نسختها الثالثة، التي تقام في «ذا فينيو» بالرياض خلال أيام 21 و22 و24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ضمن فعاليات موسم الرياض، بمشاركة 6 من أبرز نجوم التنس العالميين.

وتجمع البطولة الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والإيطالي يانيك سينر، والإسباني كارلوس ألكاراس، والألماني ألكسندر زفيريف، والأسترالي أليكس دي مينور، والأميركي تايلور فريتز، في منافسات مرتقبة تضم نخبة من أبرز أسماء التنس العالمية في الرياض.

وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب؛ حيث تنطلق مواجهاتها يوم 21 أكتوبر، وتتواصل في 22 أكتوبر، قبل أن تختتم يوم 24 أكتوبر بالمواجهة النهائية لتحديد بطل النسخة الجديدة.

وتأتي بطولة «سيكس كينغز سلام» 2026 ضمن سلسلة البطولات والفعاليات الرياضية العالمية التي يستضيفها موسم الرياض، والتي تجمع أبرز النجوم، وتُقدم للجمهور تجارب رياضية وترفيهية متنوعة.

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الرياض موسم الرياض السعودية
الرياضة رياضة سعودية

السعودي رمزي الدهامي يواصل كتابة التاريخ… الميدالية السادسة في «الآسياد»

رمزي الدهامي (الاتحاد السعودي للفروسية)
رمزي الدهامي (الاتحاد السعودي للفروسية)
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السعودي رمزي الدهامي يواصل كتابة التاريخ… الميدالية السادسة في «الآسياد»

رمزي الدهامي (الاتحاد السعودي للفروسية)
رمزي الدهامي (الاتحاد السعودي للفروسية)

واصل الفارس السعودي رمزي الدهامي كتابة اسمه في سجل الإنجازات الرياضية السعودية، بعدما حقق الميدالية الذهبية في منافسات الفرق ضمن دورة الألعاب الآسيوية (ناغويا 2026)، ليرفع حصيلته الشخصية إلى ست ميداليات آسيوية، ويؤكد حضوره كأحد أبرز فرسان المملكة في تاريخ دورة الألعاب الآسيوية.

وبدأت رحلة الدهامي مع منصات التتويج الآسيوية في «آسياد غوانزو 2010»، عندما حقق إنجازاً لافتاً بحصوله على ذهبية منافسات الفردي وذهبية الفرق، ليضع بصمته مبكراً في واحد من أكبر المحافل الرياضية في القارة.

وبعد ثمانية أعوام، واصل الفارس السعودي حضوره بين أصحاب الميداليات في «آسياد جاكرتا 2018»، بعدما تُوج بذهبية الفرق مع المنتخب السعودي، إلى جانب الميدالية البرونزية في منافسات الفردي، ليضيف ميداليتين جديدتين إلى سجله الآسيوي.

وفي «آسياد هانغتشو 2023»، واصل الدهامي حضوره على منصة التتويج، محققاً ذهبية الفرق مع المنتخب السعودي، قبل أن يكرر الإنجاز في «آسياد ناغويا 2026»، بعدما أسهم في تحقيق المنتخب السعودي ذهبية منافسات الفرق.

وبذلك أصبحت حصيلة رمزي الدهامي في تاريخ مشاركاته بدورة الألعاب الآسيوية ست ميداليات، بواقع خمس ذهبيات وبرونزية واحدة، في مسيرة امتدت عبر أربع نسخ من الأسياد.

ويعكس هذا السجل الاستمرارية التي يتمتع بها الدهامي على المستوى الآسيوي، إذ نجح في المحافظة على حضوره بين المتوجين عبر سنوات طويلة، جامعاً بين الإنجازات الفردية والجماعية، ومضيفاً إنجازاً جديداً إلى سجل الفروسية السعودية في المحفل القاري.

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