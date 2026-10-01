الفروسية تمنح السعودية أول ذهبية… والإلكترونية والجوجيتسو تضيفان 4 برونزيات

رفع فريق السعودية رصيده إلى 12 ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناغويا 2026»، بعدما شهدت المنافسات إضافة 5 ميداليات جديدة، أبرزها ذهبية قفز الحواجز، إلى جانب برونزية في الرياضات الإلكترونية و3 برونزيات في الجوجيتسو.
وانتزع فريق السعودية لقفز الحواجز الميدالية الذهبية في منافسات الفروسية، بمشاركة الرباعي رمزي الدهامي، وخالد المبطي، وعبد الرحمن الراجحي، وسعد العجمي، ليمنح السعودية أول ميدالية ذهبية في رصيدها بالدورة.
️| الفارس عبدالرحمن الراجحي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بعد تحقيق الميدالية الذهبية لقفز الحواجز:-تحقيق الميدالية الذهبية ليس بجديد على السعودية، خصوصاً بتواجد أبطال بجانبك يحمسونك ويشجعونك، وطريقة احتفاليتي رداً على ما حصل في بطولة العالم. pic.twitter.com/c2MuxKbWqE
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 1, 2026
وفي الرياضات الإلكترونية، حقَّق فريق السعودية الميدالية البرونزية في منافسات «ليغ أوف ليجيندز»، لترتفع حصيلة الرياضات الإلكترونية السعودية في الدورة إلى 3 ميداليات، بواقع فضية وبرونزيتين.
وجاءت دفعة أخرى من الميداليات عبر الجوجيتسو، بعدما أحرز خالد حباب، البالغ 17 عاماً، الميدالية البرونزية في وزن تحت 62 كيلوغراماً، بينما أضاف زميله عبدالملك آل مرضي برونزية أخرى في الوزن ذاته.
وأكمل محمد بن حريمل حصيلة الجوجيتسو السعودية بإحراز برونزية وزن تحت 69 كيلوغراماً، عقب فوزه بنزال الميدالية البرونزية، لتصل حصيلة اللعبة إلى 3 ميداليات برونزية.
وبحسب جدول الميداليات المرفق، يحتل فريق السعودية المركز الـ24 في الترتيب العام، برصيد ذهبية واحدة وفضيَّتين و9 برونزيات، بإجمالي 12 ميدالية.
وتوزَّعت الميداليات السعودية حتى الآن على 5 ألعاب؛ إذ حصدت ألعاب القوى ميداليتين برونزيتين، والفروسية ذهبية واحدة، والرياضات الإلكترونية فضية وبرونزيتين، والجوجيتسو 3 برونزيات، بينما حقَّقت رياضة الكاراتيه فضية وبرونزيتين.
وبذلك أصبحت الرياضات الإلكترونية والجوجيتسو والكاراتيه الأكثر إسهاماً في العدد الإجمالي للميداليات السعودية بـ3 ميداليات لكل منها، بينما بقيت الفروسية صاحبة الميدالية الذهبية الوحيدة لفريق السعودية حتى الآن.