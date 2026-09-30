أريج والعنود لـ«الشرق الأوسط»: عازمتان على صناعة منجز سعودي في ناغويا

أكّدت السعوديتان أريج فارح والعنود يماني عزمهما على مواصلة مشوارهما في منافسات البادل بدورة الألعاب الآسيوية في ناغويا، والسعي إلى تحقيق منجز جديد للوطن، بعد تسجيلهما أول انتصار في تاريخ البادل السعودي آسيوياً خلال الظهور الأول للعبة على مستوى السيدات.

وعبّرت اللاعبتان، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب الفوز على الفريق التايلندي في مواجهة ماراثونية استمرت نحو 3 ساعات، عن سعادتهما بالانتصار التاريخي، مؤكدتين أن البداية الجيدة للمباراة مكنتهما من حسم الشوط الأول بفارق مريح، قبل أن يعود الفريق التايلندي في الشوط الثاني، لتبلغ المواجهة ذروة إثارتها في الشوط الثالث.

وكشفتا عن تعرضهما لشد عضلي خلال الشوط الحاسم، إلا أن ذلك لم يمنعهما من مواصلة القتال من أجل حسم المباراة، في ظل إصرارهما الكبير على تحقيق الفوز.

️| اللاعبتان أريج فارح والعنود يماني في حديثهما لـ«الشرق الأوسط»:-بدأنا المباراة بشكل جيد، وحاولنا طوال مجرياتها تحقيق الفوز وهو ماحققناه في النهاية، ونشكر كل من دعمنا وساندنا.#ناغويا2026 https://t.co/kMBZXSIa7p pic.twitter.com/Bvm2JJhTqk — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 30, 2026

وأعربت أريج فارح والعنود يماني عن فخرهما بتمثيل السعودية معاً، وبحالة التفاهم التي تجمعهما داخل الملعب، مشددتين على عزمهما مواصلة المشوار رغم الإرهاق والإصابات، عندما تواجهان الفريق الياباني، المرشح للفوز باللقب، الخميس في الدور ربع النهائي.

وأوضحت اللاعبتان أنهما كثفتا العمل والاستعداد خلال الشهرين الأخيرين قبل المشاركة في الدورة الآسيوية، مؤكدتين تطلعهما إلى تقديم المزيد وتحقيق منجزات جديدة للوطن.

من جهتهما، أعربت سماهر كردي ولينا العبد اللطيف عن فخرهما بكونهما أول سعوديتين تُمثلان المملكة في البادل ضمن دورة كبرى بحجم الألعاب الآسيوية، التي تضاهي الدورات الأولمبية من حيث أهميتها وحجم المشاركة فيها.

وأكدتا اعتزازهما الظهور السعودي الأول، وبالانتصار الذي حققته زميلتاهما أريج فارح والعنود يماني، معتبرتين أن الفوز يُمثل جميع عناصر الفريق السعودي.

وأشارتا إلى الانتشار المتسارع للبادل في السعودية، ووصفتا اللعبة بالممتعة والشائقة لممارسيها، معربتين عن أملهما في أن تشهد مزيداً من التطور والقفزات خلال المرحلة المقبلة.

بدوره، أكد عمر العنزي، مدير المنتخبات السعودية، أن الانتصار في المشاركة الآسيوية الأولى جاء نتيجة عمل تراكمي داخل الاتحاد السعودي للبادل، واصفاً الفوز بالتاريخي في أول مشاركة للعبة ضمن دورة الألعاب الآسيوية.

وأوضح العنزي لـ«الشرق الأوسط» أن البادل تُعد من أكثر الألعاب نمواً على مستوى العالم، وهو ما أسهم في دخولها إلى البطولات الكبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية، مع إمكانية أن تصبح مستقبلاً لعبة أولمبية معترفاً بها.

وأضاف أن اللعبة تحظى بانتشار واسع في السعودية، مع وجود مساحة أكبر للتوسع، موضحاً أن تنظيم منافساتها بصورة رسمية بدأ قبل عامين، وأن ديسمبر (كانون الأول) المقبل سيشهد إقامة دوري سعودي للبادل.

وشدد مدير المنتخبات السعودية على أن اتساع قاعدة الممارسين يُمثل خطوة أساسية نحو رفع مستوى المنافسة، والوصول بالبادل السعودي إلى حضور أقوى على الصعيد القاري ومختلف المستويات.