الفروسية تطارد الميدالية الـ11… والبادل السعودي يتقدم في آسياد ناغويا

تتجه الأنظار، الخميس، إلى منافسات قفز الحواجز للفرق، حيث يبحث فريق السعودية للفروسية عن إضافة الميدالية الحادية عشرة إلى سجله في دورات الألعاب الآسيوية، فيما يواجه فريق الرياضات الإلكترونية نظيره الكوري الجنوبي في نصف نهائي «ليغ أوف ليجيندز»، في يوم يشهد كذلك انطلاق المشاركة السعودية في الجوجيتسو، ومواجهة مرتقبة لسيدات البادل في ربع النهائي.

وتنطلق منافسات قفز الحواجز للفرق عند التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت اليابان في العاصمة طوكيو، بمشاركة الفرسان عبد الرحمن الراجحي، وسعد العجمي، وخالد المبطي، ورمزي الدهامي.

ويدخل الراجحي المنافسات بالترتيب الثالث، والعجمي في المركز الثاني عشر، والمبطي في المركز 22، والدهامي في المركز 32، من أصل 38 فارساً.

وتبحث الفروسية السعودية عن ميداليتها الحادية عشرة في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الآسيوية، بعدما بدأ سجلها في الدوحة 2006 بذهبية الفرق، قبل أن تحافظ على الذهبية في غوانزو 2010، إلى جانب ذهبية وبرونزية الفردي بواسطة رمزي الدهامي وخالد العيد. وفي إنشون 2014 أضاف عبد الله الشربتلي ذهبية الفردي، وحصد الفريق الفضية، ثم جاءت ذهبية الفرق وبرونزية الدهامي في الفردي خلال جاكرتا 2018، وصولاً إلى هانغتشو 2022، عندما توج الفريق بالذهبية، وأضاف الشربتلي ذهبية الفردي.

وكان الحساب الرسمي لفريق السعودية أعلن في وقت سابق مشاركة الشربتلي في الدورة، قبل استبدال سعد العجمي به، بعد إيقافه من الاتحاد الدولي للفروسية لمدة 30 يوماً، إثر حصوله على إنذارين في بطولتين مختلفتين، وفق المادة 259 من قواعد قفز الحواجز لعام 2026، والمتعلقة في هذه الحالة برصد دم بسيط على الجواد أثناء المشاركة.

وفي الرياضات الإلكترونية، وضعت قرعة نصف النهائي فريق السعودية في مواجهة كوريا الجنوبية ضمن منافسات «ليغ أوف ليجيندز» عند الواحدة والنصف من ظهر الخميس.

وبلغ الفريق السعودي نصف النهائي بعد فوزه على الإمارات 1-0، ثم ماليزيا بالنتيجة ذاتها، مقابل خسارة أمام فيتنام، ليتأهل ثانياً عن مجموعته. ويمثل الفريق عبد العزيز المبارك، ونواف الخويطر، وسهل وقاص، ونواف الجعيد، وأجواد وزان، وخالد الزهراني.

وكانت المشاركة السعودية، الأربعاء، قد شهدت إنجازاً تاريخياً لسيدات البادل، بعدما حققت أريج فارح والعنود يماني أول انتصار للسعودية في هذه الرياضة بتاريخ دورات الألعاب الآسيوية منذ تأسيس الاتحاد عام 2021، وتأهلتا إلى ربع النهائي عقب الفوز على الثنائي التايلاندي 2-1.

وامتدت المواجهة ثلاث ساعات وخمس دقائق، وحسم الثنائي السعودي المجموعة الأولى 6-1، قبل أن يعادل المنتخب التايلاندي النتيجة بحسم الثانية 7-6، لتذهب المواجهة إلى المجموعة الفاصلة التي انتهت سعودية بنتيجة 7-6.

وتلتقي فارح ويماني في ربع النهائي، الخميس، ثنائي المنتخب الياباني، المرشح لذهبية المسابقة، عند الرابعة مساءً بتوقيت اليابان.

وسجلت المصارعة السعودية بدورها انتصاراً تاريخياً، بعدما أصبح منذر جندو أول لاعب سعودي يحقق الفوز في منافسات المصارعة بتاريخ المشاركات السعودية في دورات الألعاب الآسيوية، إثر تغلبه على الطاجيكي عبدولوبف سنات بنتيجة 8-1 في ثمن نهائي وزن 67 كلغم.

وخسر جندو في ربع النهائي أمام الأوزبكي إيتجان خلماخانوف 0-8، لينتقل إلى مسار المنافسة على الميدالية البرونزية، قبل أن تنتهي مشاركته بالخسارة أمام الصيني جي لينغ.

وتأجلت مواجهة إبراهيم فلاتة أمام منافسه الإيراني في وزن 97 كلغم بالمصارعة الرومانية إلى التاسعة صباح الخميس بتوقيت اليابان.

وفي الجوجيتسو، يدشن أربعة لاعبين المشاركة السعودية، الخميس، مع انطلاق المنافسات التي تستمر ثلاثة أيام، حيث يخوض عبد الملك آل مرضي وخالد حباب منافسات دور الـ32 لوزن 62 كلغم، فيما يشارك محمد بن حريمل وإلياس بنجر في دور الـ64 لوزن 69 كلغم.

ويدخل آل مرضي المنافسات وفي رصيده برونزية آسياد هانغتشو 2022، بينما يشارك بن حريمل بعد حصوله على فضية الألعاب الإسلامية الأخيرة في الرياض، إلى جانب ذهبية وبرونزية العالم في 2025 و2026، في ثاني مشاركة آسيوية له بعد هانغتشو. ويملك بنجر برونزية آسيا للشباب 2026، وفضية العالم للشباب 2025، فيما يحمل حباب برونزية آسيا 2026، وفضية وبرونزية العالم للشباب في 2024 و2025.

وفي الجودو، اختتم عبد الرحمن الصيعري مشاركته في الدورة، الأربعاء، بعد خسارته أمام يانغ يونغ وي، من الصين تايبيه، في ثمن نهائي وزن 60 كلغم. ويملك يانغ سجلاً بارزاً، إذ أصبح أول لاعب من بلاده يحقق ميدالية أولمبية في الجودو بحصوله على فضية أولمبياد طوكيو 2020، كما توج بذهبية آسياد هانغتشو 2022.