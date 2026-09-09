مدرب الفيصلي: أي خطأ أمام الاتحاد سندفع ثمنه

أكد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، صعوبة مواجهة الاتحاد، مشيراً إلى أن فريقه سيواجه أحد المرشحين للمنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين، لكنه شدد على رغبة لاعبيه في تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية.

وقال سوليناس، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «المباراة أمام الاتحاد صعبة، فنحن نواجه أحد الفرق المرشحة للفوز بالدوري. سنسعى للمحافظة على حظوظنا وتقديم أداء مشرّف للفيصلي والخروج بنتيجة إيجابية».

وأضاف: «الاتحاد فريق قوي، وعلينا أن نقدم أمامه مباراة كبيرة ومستوى عالياً، لأن أي خطأ خلال مجريات اللقاء سيستغله المنافس، لذلك يجب أن نكون في أعلى درجات التركيز ونظهر بصورة مميزة».

وتحدث سوليناس عن مستويات فريقه في الجولات الماضية، مؤكداً رضاه عن التطور الذي أظهره اللاعبون، وقال: «الفيصلي قدم أداءً تنظيمياً رائعاً في المباريات السابقة، وتحسن كثيراً أمام الاتفاق. أنا سعيد بأداء لاعبي فريقي، لكن بلا شك نحتاج إلى تكثيف العمل على الجانب الهجومي، وسنعمل عليه بصورة أكبر خلال فترة التوقف المقبلة».