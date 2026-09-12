إنزاغي: من الجيد أن نكون في الصدارة قبل التوقف

أبدى الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، سعادته باستمرار فريقه في صدارة ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، قبل فترة التوقف المقبلة، بعد فوز «الزعيم» الكبير على التعاون بنتيجة 6 - 0.

وقال إنزاغي في المؤتمر الصحافي بعد المواجهة: «لعبنا مباراة ممتازة على مستوى عالٍ وتركيز كبير، والآن تنتظرنا مهمة أخرى في البطولة الآسيوية، ومن الجيد أن نكون في المركز الأول قبل التوقف».

وأضاف: «لعبنا بالمجموعة نفسها التي شاركت ضد نيوم، لكن كانت لدينا فترة راحة أكبر من السابق، ولذلك قمنا بالتجهيز لهذا اللقاء بشكل جيد».

وعن أداء اللاعب البرازيلي مارتينيلي الذي سجَّل «هاتريك»، قال: «مارتينيلي وصل للفريق في وقت متأخر، وشارك في تمرين واحد فقط قبل مواجهة نيوم، وهو لاعب على مستوى عالٍ، واليوم قمت باستبداله لإراحته».

‏وحول عدم دخول الفرنسي سايمون بوابري ضمن تشكيلة مواجهة التعاون رغم جاهزيته، أجاب: «لدينا ثيو هيرنانديز مصاب، وكان علينا اختيار لاعب آخر بين بوابري ويوسف، لذا فضَّلت في النهاية اختيار يوسف».