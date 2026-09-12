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«ألعاب آسيا»: أخضر السلة لانتزاع بطاقة التأهل من أبراج إندونيسيا

أخضر السلة في مهمة مصيرية صباح الأحد (الشرق الأوسط)
أخضر السلة في مهمة مصيرية صباح الأحد (الشرق الأوسط)
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«ألعاب آسيا»: أخضر السلة لانتزاع بطاقة التأهل من أبراج إندونيسيا

أخضر السلة في مهمة مصيرية صباح الأحد (الشرق الأوسط)
أخضر السلة في مهمة مصيرية صباح الأحد (الشرق الأوسط)

يبحث المنتخب السعودي لكرة السلة عن خطف إحدى البطاقتين المؤهلتين كأفضل ثالث في دور مجموعات مسابقة كرة السلة للأدوار النهائية، ضمن دورة الألعاب الآسيوية الـ20 «ناغويا 2026»، عندما يواجه نظيره الإندونيسي، صباح الأحد، بتوقيت المملكة، في ختام منافسات الدور الأول في صالة آيتشي ناغويا الدولية اليابانية.

ويأمل الأخضر تسجيل أكبر عدد من النقاط على إندونيسيا، مع استقبال أقل النقاط، حيث سيتحدد أصحاب البطاقتين المؤهلتين كمركز ثالث من المجموعات الثلاث بالمسابقة، بناءً على عدد النقاط المسجَّلة والمستقبَلة.

وكان أخضر السلة، قد خسر لقاءيه الأول والثاني في الدورة أمام كوريا الجنوبية واليابان 66 - 82 و80 - 86 على التوالي.

ووصل لاعبو أخضر المبارزة إلى معسكر السعودية في مدينة فوجي اليابانية، ضمن التحضيرات النهائية للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية.

ويفتتح المبارزة برنامجه الإعدادي في المعسكر، من خلال تدريبات فنية وبدنية تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية قبل الانتقال إلى ناغويا، والدخول في منافسات المبارزة بالدورة خلال الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر (أيلول) الحالي.

مواضيع
كرة السلة دورة الألعاب الآسيوية اليابان

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لازيتيتش: الهلال كان أفضل من «التعاون» مليون مرة... هذا كل ما لديّ!

الصربي زاركو لازيتيتش مدرب التعاون (الشرق الأوسط)
الصربي زاركو لازيتيتش مدرب التعاون (الشرق الأوسط)
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لازيتيتش: الهلال كان أفضل من «التعاون» مليون مرة... هذا كل ما لديّ!

الصربي زاركو لازيتيتش مدرب التعاون (الشرق الأوسط)
الصربي زاركو لازيتيتش مدرب التعاون (الشرق الأوسط)

أكد الصربي زاركو لازيتيتش مدرب التعاون أنه من الصعب عليه الحديث بعد لقاء فريقه أمام الهلال، الذي خسروه بنتيجة كبيرة بلغت 6 أهداف دون مقابل.

وقال لازيتيتش في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «أهنئ الهلال، كانوا أفضل من فريقنا مليون مرة من جميع نواحي كرة القدم، وهذا كل ما لديّ».

‏وعن إكمال فريقه المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67، قال: «لو كنت أعلم بإصابة أحد لاعبي فريقي لما استنفدت كل التغييرات في وقت مبكر، وهذا خطأ واعتذر عنه، ولكن عندما تكون متأخراً بنتيجة كبيرة ستحاول إجراء كل التغييرات لتحسين الأداء».

وتابع: «نحاول جعل جميع اللاعبين جاهزين، وهم على المستوى الفردي ممتازين جداً، لكن للأسف لم نقدم الروح والشراسة العالية ضد فريق بهذه الجودة».

وحول الرسالة التي يود قولها لجماهير فريقه، قال: «أنا غير سعيد ومحبط عندما نخسر بهذه الطريقة، وبطبيعة الحال أعتذر من جماهير التعاون، ولكن هذا هو الواقع وعلينا تقبله، وفي المباريات السابقة كنا نقدم مستوى أفضل، لكن اليوم خرجنا بالنتيجة التي نستحقها».

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رياضة سعودية نادي الهلال الدوري السعودي السعودية
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إنزاغي: من الجيد أن نكون في الصدارة قبل التوقف

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (الشرق الأوسط)
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (الشرق الأوسط)
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إنزاغي: من الجيد أن نكون في الصدارة قبل التوقف

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (الشرق الأوسط)
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (الشرق الأوسط)

أبدى الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، سعادته باستمرار فريقه في صدارة ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، قبل فترة التوقف المقبلة، بعد فوز «الزعيم» الكبير على التعاون بنتيجة 6 - 0.

وقال إنزاغي في المؤتمر الصحافي بعد المواجهة: «لعبنا مباراة ممتازة على مستوى عالٍ وتركيز كبير، والآن تنتظرنا مهمة أخرى في البطولة الآسيوية، ومن الجيد أن نكون في المركز الأول قبل التوقف».

وأضاف: «لعبنا بالمجموعة نفسها التي شاركت ضد نيوم، لكن كانت لدينا فترة راحة أكبر من السابق، ولذلك قمنا بالتجهيز لهذا اللقاء بشكل جيد».

وعن أداء اللاعب البرازيلي مارتينيلي الذي سجَّل «هاتريك»، قال: «مارتينيلي وصل للفريق في وقت متأخر، وشارك في تمرين واحد فقط قبل مواجهة نيوم، وهو لاعب على مستوى عالٍ، واليوم قمت باستبداله لإراحته».

‏وحول عدم دخول الفرنسي سايمون بوابري ضمن تشكيلة مواجهة التعاون رغم جاهزيته، أجاب: «لدينا ثيو هيرنانديز مصاب، وكان علينا اختيار لاعب آخر بين بوابري ويوسف، لذا فضَّلت في النهاية اختيار يوسف».

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رياضة سعودية نادي الهلال الدوري السعودي السعودية
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الهلال يمطر التعاون... ومارتينيلي يسطع بالـ«هاتريك»

مارتينيلي يحتفل مع سافيتش بعد أحد أهدافه في المباراة (تصوير: سعد العنزي)
مارتينيلي يحتفل مع سافيتش بعد أحد أهدافه في المباراة (تصوير: سعد العنزي)
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الهلال يمطر التعاون... ومارتينيلي يسطع بالـ«هاتريك»

مارتينيلي يحتفل مع سافيتش بعد أحد أهدافه في المباراة (تصوير: سعد العنزي)
مارتينيلي يحتفل مع سافيتش بعد أحد أهدافه في المباراة (تصوير: سعد العنزي)

كشر الهلال عن أنيابه بسداسية نظيفة في مرمى التعاون ضمن الجولة الـ7 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان البرازيلي مارتينيلي بطل المواجهة بلا منازع بتسجيله «هاتريك» هو الأول له في رحلته التي انطلقت مؤخراً مع «الزعيم».

وانضم الجناح البرازيلي إلى الهلال مطلع الشهر الحالي، قادماً من آرسنال الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2030. وسجَّل مارتينيلي 3 أهداف متتالية بعدما افتتح الإنجليزي واتكينز التسجيل للهلال في الدقيقة الـ9 بتسديدة من داخل ‌منطقة الجزاء بعد ‌تمريرة من البرتغالي روبن ​نيفيز.

ووصلت ‌الكرة ⁠إلى ​قدم مارتينيلي ⁠داخل منطقة الجزاء بعد إبعاد خاطئ من دفاع التعاون ليطلق تسديدة زاحفة في مرمى البرازيلي مايلسون سانتوس حارس صاحب الأرض.

وفي الدقيقة 35 ردَّت العارضة محاولة للهلال قبل أن يجعل مارتينيلي النتيجة 3 - صفر للضيوف في الدقيقة 43 بعد تمريرة ⁠من واتكينز ليراوغ عون السلولي مدافع ‌التعاون ببراعة ويضع ‌الكرة بسهولة في مرمى سانتوس.

وبعد 5 ​دقائق من بداية الشوط ‌الثاني سجَّل هدفه الثالث بتسديدة سهلة من ‌مدى قريب بعد تمريرة عرضية من الهولندي كريسينسيو سامرفيل.

وفي الدقيقة 53 استغل واتكينز تمريرة خاطئة لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك ليكمل ثنائيته ويحرز ‌الهدف الخامس للهلال.

وقبل النهاية برُبع ساعة سجَّل البديل سلطان مندش الهدف السادس بعد ⁠تمريرة ⁠عرضية من واتكينز ليرفض الاحتفال بهدفه في مرمى فريقه السابق.

وقبل النهاية بـ4 دقائق يطلق البديل ناصر الدوسري تسديدة أرضية زاحفة من عند حدود منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر.

وارتفع رصيد الهلال إلى 18 نقطة من 7 مباريات، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر السابق ونقطتين عن القادسية.

وشهدت هذه المباراة المشاركة الـ100 للصربي سيرجي سافيتش مع الهلال ليصبح ​ثالث لاعب أجنبي ​يصل إلى هذا الرقم مع الفريق بعد أندريه كاريو (129 مباراة) والفرنسي بافيتيمبي جوميز (106 مباريات).

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