«ألعاب آسيا»: أخضر السلة لانتزاع بطاقة التأهل من أبراج إندونيسيا

يبحث المنتخب السعودي لكرة السلة عن خطف إحدى البطاقتين المؤهلتين كأفضل ثالث في دور مجموعات مسابقة كرة السلة للأدوار النهائية، ضمن دورة الألعاب الآسيوية الـ20 «ناغويا 2026»، عندما يواجه نظيره الإندونيسي، صباح الأحد، بتوقيت المملكة، في ختام منافسات الدور الأول في صالة آيتشي ناغويا الدولية اليابانية.

ويأمل الأخضر تسجيل أكبر عدد من النقاط على إندونيسيا، مع استقبال أقل النقاط، حيث سيتحدد أصحاب البطاقتين المؤهلتين كمركز ثالث من المجموعات الثلاث بالمسابقة، بناءً على عدد النقاط المسجَّلة والمستقبَلة.

وكان أخضر السلة، قد خسر لقاءيه الأول والثاني في الدورة أمام كوريا الجنوبية واليابان 66 - 82 و80 - 86 على التوالي.

ووصل لاعبو أخضر المبارزة إلى معسكر السعودية في مدينة فوجي اليابانية، ضمن التحضيرات النهائية للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية.

ويفتتح المبارزة برنامجه الإعدادي في المعسكر، من خلال تدريبات فنية وبدنية تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية قبل الانتقال إلى ناغويا، والدخول في منافسات المبارزة بالدورة خلال الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر (أيلول) الحالي.