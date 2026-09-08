«مونديال سلة السيدات»: المجر تهزم اليابان وتتأهل لربع النهائي

قادت ريكا ليليك منتخب المجر بتسجيلها 23 نقطة و8 متابعات في فوزه على اليابان بنتيجة 84 - 63 في كأس العالم لكرة السلة للسيدات، الثلاثاء، لتتأهل بذلك إلى دور الثمانية لمواجهة الولايات المتحدة.

كما سجلت فيراج تاكاش - كيس 8 متابعات و17 نقطة للمجر، التي ستواجه الولايات المتحدة حاملة اللقب لأربع مرات متتالية في مباراة ربع النهائي الأخيرة الخميس.

وطغت على المباراة إصابة خطيرة تعرضت لها لاعبة الرمي اليابانية ساكي هاياشي، التي غادرت الملعب بعد سقوطها بشكل غير متوقع إثر ما بدا أنه كسر في ذراعها اليمنى.

واحتاجت هاياشي إلى عناية طبية فورية بعد خطأ في الهواء من أجنيس توروك قبل دقيقة واحدة من نهاية الربع الثاني. ووُضع غطاء أزرق اللون لمنحها الخصوصية، وهتف المشجعون لها بحرارة عند خروجها من الملعب.