«آسياد 2026»: انطلاق الألعاب بفوز قطر في السلة قبل 9 أيام من الافتتاح

انطلقت دورة الألعاب الآسيوية في اليابان الخميس بفوز قطر على إيران في المباراة الافتتاحية لدور المجموعات لمسابقة كرة السلة للرجال، وذلك في أولى منافسات الحدث الرياضي القاري المتعدد الألعاب حيث يفوق عدد المشاركين فيه نظيره في الألعاب الأولمبية.

ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 17 ألف رياضي ومسؤول في 43 رياضة ضمن دورة ناغويا-آيتشي التي لا تبدأ رسمياً إلا مع حفل الافتتاح في 19 سبتمبر (أيلول)، على أن تستمر حتى الرابع من أكتوبر ( تشرين الأول) المقبل.

وستنطلق منافسات عدة قبل حفل الافتتاح، من بينها كرة السلة وكرة القدم والكريكيت والهوكي والخماسي الحديث.

وصمد المنتخب القطري أمام عودة إيرانية في النتيجة وحسم مواجهة المجموعة الثانية بنتيجة 59-35 على ملعب آيتشي الدولي في ناغويا، في أول مباراة ضمن منافسات كرة السلة للرجال التي ستقام مباراتها النهائية في 20 سبتمبر (أيلول)، أي بعد يوم واحد من حفل الافتتاح.

كما ستكون بطاقات التأهل إلى أولمبياد لوس أنجليس 2028 على المحك في عدد من الرياضات خلال دورة الألعاب الآسيوية التي تعود إلى اليابان للمرة الأولى منذ عام 1994.

ويأمل المنظمون أن يحظى الرياضيون بـ«تجربة فريدة» من خلال الإقامة في أماكن لافتة تتراوح بين سفينة سياحية، وحاويات خشبية وغرف فندقية تقليدية.

وأعرب المسؤولون عن ثقتهم بأن الخطة لن تتأثر بموسم الأعاصير في اليابان الذي يكون عادة في ذروته خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول).

وكان الطقس تسبب بالفعل في بعض الاضطرابات، إذ أجبرت أمطار قياسية هطلت الثلاثاء مئات الرياضيين على إخلاء أماكن إقامتهم لفترة وجيزة. كما تسربت مياه الأمطار إلى بعض مواقع المنافسات، في وقت تشير التوقعات إلى استمرار الطقس الماطر خلال الأيام المقبلة.

ومن بين النجوم المشاركين في الدورة لاعبة كرة المضرب الفلبينية الواعدة ألكسندرا إيالا، إلى جانب موهبتين واعدتين من الطراز العالمي هما لاعب الكريكيت الهندي فايبهاف سوريانفانشي البالغ من العمر 15 عاماً، والسباحة الصينية يو تسي دي البالغة 13 عاماً.