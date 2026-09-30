جاسم الهويدي للشيخ أحمد اليوسف: عمر اللاعب ليس معياراً لاستبعاده… مشكلة منتخب الكويت إدارية

دعا الدولي الكويتي السابق جاسم الهويدي إلى إجراء تغييرات في الأجهزة الإدارية للمنتخب الأول والفئات السنية، معتبراً أن الكرة الكويتية تحتاج إلى كثير من العمل رغم الدعم الحكومي الكبير الذي تحظى به.

وقال الهويدي إن استمرار أي إداري خمس سنوات من دون تحقيق إنجاز يطرح تساؤلاً عن جدوى بقائه، مطالباً بإعادة النظر في عمل الأجهزة الإدارية للمنتخبات. وأضاف أن المنظومة تقوم على ثلاثة عناصر أساسية: اللاعبون، والمدرب، والإدارة؛ موضحاً أن تطوير اللاعبين يحتاج إلى وقت ويمكن الصبر عليهم، فيما يمكن تغيير المدرب إذا لم يحقق النجاح، لكن المشكلة، من وجهة نظره: «إدارية بالدرجة الأولى».

️ | الدكتور جاسم الهويدي، نجم كرة القدم الكويتية السابق، لـ«الشرق الأوسط»:- الكرة الكويتية تحتاج إلى الكثير من العمل، في ظل وجود دعم حكومي كبير للمنتخب.- لا بد من تغيير جميع الإداريين في المنتخب الأول والفئات السنية، فمن غير المنطقي أن يستمر إداري لمدة خمس سنوات دون تحقيق أي... pic.twitter.com/V3GpWwMHh2 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 30, 2026

ورداً على حديث الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بشأن حاجة المنتخب إلى لاعبين دون سن السادسة والعشرين، رأى الهويدي أن «العمر وحده لا ينبغي أن يحسم اختيار اللاعب». وقال إن اللاعب الذي يشارك بانتظام في الدوري يمكن الاستفادة منه مع المنتخب؛ خصوصاً إذا كان في التاسعة والعشرين أو الثلاثين، وهي مرحلة وصفها بسن النضج الكروي.

وفي جانب آخر من حديثه، علّق الهويدي على تصريح اليوسف بأنه تحوّل من تشجيع الأهلي إلى الهلال بعد انتقال الهويدي إلى النادي السعودي، قائلاً: «أشكر الشيخ أحمد اليوسف، وهذا ليس غريباً عليه»، مضيفاً أن كثيراً من الكويتيين أصبحوا يشجعون الهلال بعد انتقاله وزميله بشار عبد الله إلى صفوفه.