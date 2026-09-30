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«جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا»... سباق استثنائي وسط مخاطر التلوث

تعدّ تسمية «جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا» من أغرب الأسماء في تاريخ بطولة العالم لسباقات السيارات (إ.ب.أ)
تعدّ تسمية «جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا» من أغرب الأسماء في تاريخ بطولة العالم لسباقات السيارات (إ.ب.أ)
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«جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا»... سباق استثنائي وسط مخاطر التلوث

تعدّ تسمية «جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا» من أغرب الأسماء في تاريخ بطولة العالم لسباقات السيارات (إ.ب.أ)
تعدّ تسمية «جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا» من أغرب الأسماء في تاريخ بطولة العالم لسباقات السيارات (إ.ب.أ)

تعدّ تسمية «جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا» من أغرب أسماء السباقات في تاريخ «بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1».

وتتصدر الحرب في إيران، وحرائق الغابات، وجرعة كبيرة من الحنين إلى الماضي، أبرز الموضوعات المطروحة هذا الأسبوع، مع استعداد «فورمولا1» لإقامة «جائزة البحرين الكبرى» على بُعد 3750 ميلاً (6000 كيلومتر) من الدولة التي تحمل اسمها.

وكان آخر سباق لـ«فورمولا1» على حلبة «سيبانغ» الماليزية في عام 2017، عندما كان 12 سائقاً من أصل 22 سائقاً على قائمة المشاركين هذا العام لم يخوضوا بعد أول سباق لهم في البطولة. وكان كيمي أنتونيلي، متصدر الترتيب الحالي، قد أتم عامه الـ11 فقط.

كيف انتهى المطاف بـ«جائزة البحرين الكبرى» في ماليزيا؟

كان من المقرر في الأصل إقامة سباق «فورمولا1» في البحرين خلال مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) الماضيين، لكن السباق و«جائزة السعودية الكبرى» ألغيا بعدما شنت إيران هجمات على البلدين رداً على غارات جوية أميركية وإسرائيلية.

وأدى إلغاء سباقين في سوقين مهمتين ومربحتين في منطقة الشرق الأوسط إلى خسائر مالية لـ«فورمولا1» وفرقها، وجاء قرار إضافة سباق بديل في ماليزيا بهدف الحد من هذا التأثير. واستمر إطلاق اسم «جائزة البحرين الكبرى» على السباق بعد محادثات مكثفة شاركت فيها حكومتا البلدين.

وقال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، ، إن قرار نقل السباق يمثل دليلاً على «التزام البحرين بـ(فورمولا1) وشغفها بها».

ويأتي السباق بين «جائزة أذربيجان الكبرى» وسباق الأسبوع المقبل في سنغافورة القريبة.

استخدام اسم دولة أخرى حدث من قبل

تعيد البحرين إحياء تقليد قديم في «فورمولا1»، لتنضم إلى سويسرا وسان مارينو ولوكسمبورغ، وهي دول استضافت رسمياً سباقات لـ«فورمولا1» أقيمت فعلياً خارج أراضيها.

وفي الحالات السابقة خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، كانت «فورمولا1» ترغب في منح دول مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا سباقاً ثانياً، لكنها اضطرت إلى التحايل على قاعدة كانت تحدد لكل دولة سباقاً واحداً فقط.

ومع استمرار المخاوف الأمنية قبل «جائزة قطر الكبرى» في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل والجولة الختامية في أبوظبي خلال ديسمبر (كانون الأول)، تدرس «فورمولا1» خياراً احتياطياً في أوروبا، مع عدّ حلبة «إيمولا» الإيطالية المرشح الأبرز. وقد تحتفظ البطولة أيضاً باسم سباق من منطقة الشرق الأوسط في حال اللجوء إلى هذا الخيار.

الأمطار متوقعة... وحلبة «سيبانغ» المبتلة قد تقدم الإثارة

عندما تهطل الأمطار في سيبانغ، فإنها تكون غزيرة. وخلال الفترة السابقة التي استضافت فيها ماليزيا سباق «فورمولا1» بين عامي 1999 و2017، اكتسبت الحلبة شهرة بسبب زخات المطر المفاجئة التي كانت تضفي الإثارة على السباقات وتؤدي أحياناً إلى نتائج غير متوقعة.

ومن المحتمل هطول الأمطار، بل حتى حدوث عواصف رعدية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما قد يمهد لإقامة أول سباق على حلبات مبتلة بمياه الأمطار منذ إدخال تعديلات كبيرة على اللوائح في 2026. وكانت أقرب تجربة للبطولة منذ ذلك الحين في «جائزة هولندا الكبرى»، عندما هطلت الأمطار بالتزامن مع انتهاء السائقين من السباق القصير.

ضباب التلوث يؤثر على الرؤية

وحتى في حال عدم هطول الأمطار، فقد لا تكون الرؤية جيدة للسائقين والجماهير بسبب ضباب التلوث الذي يؤثر على الأجواء.

وتعود أزمة الضباب الدخاني في ماليزيا بشكل كبير إلى حرائق الغابات و«أراضي الخث» في إندونيسيا المجاورة. وقد تفاقمت بفعل الطقس الجاف.

وتراقب السلطات جودة الهواء والبؤر الساخنة، فيما تنفذ الحكومة عمليات استمطار صناعي عندما تسمح الظروف، في محاولة للحد من آثار الضباب. ويمكن أن تتسبب مستويات التلوث المرتفعة بمشكلات في التنفس، فضلاً عن تهييج العينين أو الحلق، خصوصاً لدى الأشخاص الأعلى عرضة للتأثر.

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سكالفيني: سنواجه فرنسا بشجاعة ونسعى لفرض أسلوبنا

التركي باريش ألبير يلماز في صراع على الكرة مع الإيطالي جورجيو سكالفيني خلال مواجهة المنتخبين ضمن دوري الأمم الأوروبية (رويترز)
التركي باريش ألبير يلماز في صراع على الكرة مع الإيطالي جورجيو سكالفيني خلال مواجهة المنتخبين ضمن دوري الأمم الأوروبية (رويترز)
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سكالفيني: سنواجه فرنسا بشجاعة ونسعى لفرض أسلوبنا

التركي باريش ألبير يلماز في صراع على الكرة مع الإيطالي جورجيو سكالفيني خلال مواجهة المنتخبين ضمن دوري الأمم الأوروبية (رويترز)
التركي باريش ألبير يلماز في صراع على الكرة مع الإيطالي جورجيو سكالفيني خلال مواجهة المنتخبين ضمن دوري الأمم الأوروبية (رويترز)

أكد جورجيو سكالفيني، مدافع منتخب إيطاليا، أن الفوز الكبير على تركيا منح الفريق دفعة قوية من الثقة قبل مواجهة فرنسا، مشدداً على أن «الآزوري» سيدخل اللقاء بعقلية إيجابية ورغبة في السيطرة على مجريات المباراة.

وشارك سكالفيني طوال 90 دقيقة في فوز إيطاليا على تركيا 4-1، الاثنين الماضي، ولفت الأنظار بتدخل دفاعي داخل منطقة الجزاء في الشوط الثاني، احتفل به زملاؤه معه.

وقال سكالفيني: «كانت لحظة جميلة، فقد منحني ذلك التصدي دفعة معنوية كبيرة، وربما ساهم في توحيد صفوفنا. المجموعة بأكملها رائعة ونحن نقدم أداءً جيداً».

واعتبر مدافع أتالانتا أن الانتصار الكبير على تركيا أكد قدرة المنتخب الإيطالي على فرض شخصيته، مضيفاً: «جعلنا الفوز ندرك أننا فريق قوي، وبإمكاننا السيطرة على المباريات بالطريقة التي يريدها المدرب. نمتلك القدرة على اللعب بشكل جيد وفرض هيمنتنا».

ورغم ذلك، يدرك سكالفيني حجم التحدي الذي ينتظر إيطاليا أمام فرنسا، التي وصفها بأنها واحدة من أفضل المنتخبات في العالم، مشيراً خصوصاً إلى القوة والسرعة اللتين يمتلكهما خطها الهجومي.

وأضاف: «سندرس المباراة مع المدرب لتحديد ما يتوجب علينا القيام به. نتحلى بعقلية إيجابية وشجاعة، فنحن نمثل إيطاليا وسنبذل كل ما لدينا لتقديم أداء قوي».

وشدد على أن المنتخب الإيطالي لن يدخل المواجهة بعقلية دفاعية، مؤكداً وجود جوانب يمكن تحسينها مقارنة بالمباراة السابقة، وأن الفريق سيبحث عن الطريقة المناسبة لخوض اللقاء بأسلوب هجومي ومفتوح رغم قوة المنتخب الفرنسي.

وعلى صعيد مستقبله، لم يستبعد سكالفيني خوض تجربة احترافية خارج إيطاليا يوماً ما، رغم تجديد عقده مع أتالانتا.

وقال: «كنت دائماً هنا، ومددت عقدي لأنني أشعر بالراحة. لكنني أتفهم اللاعبين الذين يغيرون أنديتهم وينتقلون إلى الخارج. أود القيام بذلك يوماً ما لتعلم أشياء ومفاهيم جديدة، رغم أنني أتعلم الكثير بالفعل هنا في أتالانتا».

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كأس أوروبا فرنسا إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

دورة بكين: ديوكوفيتش إلى الدور الثاني رغم المعاناة البدنية

نوفاك ديوكوفيتش (رويترز)
نوفاك ديوكوفيتش (رويترز)
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دورة بكين: ديوكوفيتش إلى الدور الثاني رغم المعاناة البدنية

نوفاك ديوكوفيتش (رويترز)
نوفاك ديوكوفيتش (رويترز)

بلغ النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، المتراجع في تصنيف المحترفين إلى المركز الحادي عشر، الدور الثاني من دورة بكين (500 نقطة) لكرة المضرب رغم المعاناة الجسدية، وذلك بعد شهر من خروجه المبكر من «فلاشينغ ميدوز»، حيث أقرّ بأن جسده بدأ «يتخلى عني».

وتغلب المصنف الأول عالمياً سابقاً على البرتغالي نونو بورغيش التاسع والأربعين 6 - 3 و7 - 6 (7 - 2)، محققاً بذلك أول انتصار له منذ يوليو (تموز) عندما بلغ نصف نهائي بطولة ويمبلدون.

وفي أول مباراة رسمية له منذ خسارته في الدور الأول لبطولة الولايات المتحدة، انطلق صاحب الألقاب الـ24 الكبرى بقوة، فكسر إرسال منافسه منذ الشوط الثاني ليتقدم سريعاً 3 - 0.

لكن اللاعب الذي لم يتعرض لأي هزيمة في 30 مباراة خاضها حتى الآن في دورة بكين، بدا تدريجياً وكأنه يرزح تحت وطأة أعوامه الـ39 في مباراته الأولى في هذه الدورة المحببة إليه منذ 2015، حين تُوج باللقب للمرة الرابعة توالياً والسادسة في مسيرته.

وبدا ديوكوفيتش أحياناً وكأنه يلهث في نهاية التبادلات، كما ظهر محدود الحركة وأطلق تعابير ألم بين النقاط.

وقاتل ابن بلغراد من أجل إنقاذ فرصتين لكسر إرساله عندما كانت النتيجة 4 - 2 لصالحه، مستفيداً أيضاً من خطأ مباشر ارتكبه بورغيش في الفرصة الثانية.

وكان ذلك كافياً لحسم المجموعة الأولى 6 – 3، قبل أن يغادر الملعب لبضع دقائق.

وعند عودته إلى الملعب الرئيسي في بكين، بدا جلياً أن متاعب ديوكوفيتش البدنية مستمرة، إذ شوهد وهو يدلك ظهره متألماً منذ الشوط الثاني.

وتلقى علاجاً على مستوى ذراعه اليمنى وأضلاعه ومنتصف القفص الصدري عندما كان بورغيش متقدماً 3 – 2، لكنه تمكن رغم ذلك من حسم أشواط إرساله بسهولة ومن دون أن يخسر أي نقطة.

بل إنه حصل على فرصة لكسر الإرسال عند التعادل 4 – 4، لكنه فشل في استغلالها، قبل أن يحسم المواجهة في نهاية المطاف عبر الشوط الفاصل.

وفي الدور الثاني، سيلتقي ديوكوفيتش مع الصيني بو يونتشاوكيتي المصنف 104 عالمياً.

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رياضة تنس الصين
الرياضة رياضة عالمية

يوفنتوس يسجل المزيد من الخسائر المالية

سجل يوفنتوس الإيطالي خسائر بقيمة 66 مليون يورو (75 مليون دولار) (أ.ب)
سجل يوفنتوس الإيطالي خسائر بقيمة 66 مليون يورو (75 مليون دولار) (أ.ب)
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يوفنتوس يسجل المزيد من الخسائر المالية

سجل يوفنتوس الإيطالي خسائر بقيمة 66 مليون يورو (75 مليون دولار) (أ.ب)
سجل يوفنتوس الإيطالي خسائر بقيمة 66 مليون يورو (75 مليون دولار) (أ.ب)

سجل يوفنتوس الإيطالي خسائر بقيمة 66 مليون يورو (75 مليون دولار) في نهاية موسم 2025 – 2026، في تدهور جديد لنتائجه المالية سيدفعه إلى تنفيذ خامس زيادة لرأس المال منذ عام 2019.

وأوضح النادي الأكثر تتويجاً في كرة القدم الإيطالية، لدى نشر نتائجه المالية مساء الثلاثاء، أن خسائره ارتفعت خلال عام واحد من 58.1 مليون يورو إلى 66 مليون يورو، أي بزيادة بلغت 13.6 في المائة.

وخلال الفترة نفسها، تراجع حجم إيراداته من 529.6 مليون يورو إلى 474.7 مليون يورو (539 مليون دولار)، أي بانخفاض قدره 54.9 مليون يورو (- 10.4 في المائة).

ويُعزى هذا التدهور خصوصاً إلى انخفاض عائدات حقوق البث التلفزيوني والإعلامي بمقدار 31.9 مليون يورو (36 مليون دولار).

واضطر عملاق تورينو إلى الاستغناء عن مدربه الكرواتي إيغور تودور وجهازه الفني في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، والتعاقد مع لوتشيانو سباليتي بدلاً منه.

ومع عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم نتيجة احتلاله المركز السادس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، يتوقع يوفنتوس «تدهوراً في النتائج (المالية)؛ خصوصاً خلال السنة المالية 2026 – 2027» مع «التوقع بتسجيل خسائر جديدة».

وبناءً على ذلك، قرر مجلس الإدارة تنفيذ زيادة في رأس المال بقيمة 250 مليون يورو «لتعزيز الهيكل المالي للنادي، في إطار مجموعة أوسع من الإجراءات الهادفة إلى توفير حماية استباقية في مواجهة المخاطر المحتملة المرتبطة بالنتائج الرياضية وتأثيرات سوق الانتقالات».

وأوضح البيان أن المساهم الرئيسي، عائلة أنييلي عبر شركتها القابضة «إكسور»، التزم بضخ «60 مليون يورو فوراً في إطار هذه الزيادة في رأس المال».

ومنذ عام 2019، أجرى يوفنتوس 5 زيادات في رأس المال، بما في ذلك العملية الحالية، بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار يورو.

وأنفق فريق «السيدة العجوز» الذي يعود آخر تتويج له بلقب الدوري الإيطالي إلى عام 2020، أكثر من 160 مليون يورو (181 مليون دولار) خلال سوق الانتقالات الصيفية، مقابل إيرادات لم تتجاوز 26 مليون يورو (29.5 مليون دولار).

ويحتل يوفنتوس حالياً المركز السابع في الدوري الإيطالي، بفارق ثلاث نقاط عن ثلاثي الصدارة روما وإنتر ولاتسيو بعد 5 مراحل على انطلاق الموسم.

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