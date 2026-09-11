بونو يشعل تدريبات الهلال قبل «التعاون»

شارك المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، في تدريبات فريقه الجماعية، مساء الجمعة، وذلك بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية، حيث بات جاهزاً للمشاركة في لقاء السبت أمام التعاون.
وتعرض بونو للإصابة خلال تدريبات الإحماء قبل لقاء الهلال الماضي أمام نيوم، حيث اضطر حينها الإيطالي سيموني إنزاغي إلى استبداله وإشراك محمد العويس، في اللقاء الذي خسره الأزرق بهدفين دون مقابل.
ميدانياً، أنهى لاعبو الفريق تحضيراتهم لمواجهة التعاون في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي يسعى من خلالها الأزرق إلى استعادة توازنه من جديد، بعد الخسارة التي تعرض لها أمام نيوم في الجولة الماضية.