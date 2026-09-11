بطولة إسبانيا: ريال مدريد لاستعادة توازنه... وبرشلونة لمواصلة بدايته المثالية

يسعى فريق ريال مدريد لاستعادة توازنه في الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يستضيف رايو فايكانو، السبت، في الجولة الخامسة من المسابقة.

ورغم البداية القوية للريال هذا الموسم، تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث كان حقق الفوز في أول 3 مباريات له بالدوري، تلقى الفريق خسارة مفاجئة يوم الجمعة الماضي، بهدف نظيف أمام ريال بيتيس، ما جعله يبتعد بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وكان الريال صنع العديد من الفرص في مباراة بيتيس عبر الثنائي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، ولكن الفريق تلقى هدفاً في الدقيقة الـ81 عبر تروي باروت.

وكان بإمكان الريال أن يخرج من هذا اللقاء متعادلاً، ولكن مبابي أهدر ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع ليخرج الفريق من المباراة خالي الوفاض.

ورغم تلك الخسارة، استعاد الفريق الثقة سريعاً بعدما حقق الفوز على إنتر ميلان 2 - 1، وأكد مورينيو بعد هذا اللقاء: «نتعرض لانتقادات شديدة عندما تكون المباراة مملة، ولكن مباراة اليوم كانت جنونية، وكان بالإمكان أن تنتهي بفوز أحد الفريقين بنتيجة 7 - 6».

ويأمل مورينيو في أن يحقق فريقه الفوز على فايكانو بإيقاف نزيف النقاط، خصوصاً أن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في الدوري الإسباني أقيمت في 1 فبراير (شباط) الماضي، وانتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2 - 1.

وفي المواجهات الخمس الأخيرة بين الفريقين بالدوري، فاز ريال مدريد مرتين وتعادل مرتين دون أن يتعرض لأي هزيمة، بينما لم يحقق رايو أي فوز خلال تلك السلسلة.

وفي المقابل، يدخل فايكانو المباراة بروح معنوية مرتفعة بعدما حقق أول انتصار له هذا الموسم في الجولة الماضية على حساب راسينج سانتاندير 3 - 2.

وفشل فايكانو في تحقيق أي انتصار في أول 3 مباريات، حيث اكتفى بالتعادل في مباراة والخسارة في مباراتين.

ويخوض ريال مدريد المباراة في غياب 3 لاعبين من الفريق الأول؛ حيث يغيب إيدير ميليتاو ورودريغو وفيرلان ميندي بسبب الإصابة، ما يترك جوزيه مورينيو أمام قرارات مهمة في الخطين الدفاعي والهجومي.

وفي المقابل، يواجه فايكانو مخاوف تتعلق بالإصابات في صفوفه، حيث لا يزال الحارس أوغوستو باتايا غائباً عن الملاعب، وهو وضع دفع النادي للتعاقد مع إميل أوديرو على سبيل الإعارة من نادي كومو في اليوم الأخير من فترة الانتقالات. كما يغيب إيسي بالازون بسبب الإصابة.

مورينيو يتابع هزيمة فريقه أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية (أ.ب)

وفي الوقت نفسه، يسعى فريق برشلونة لمواصلة بدايته المثالية في الدوري عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على ليفانتي، الأحد في الجولة ذاتها.

وحتى الآن، يقدم فريق المدرب هانسي فليك عروضاً قوية، حيث تمكن من تحقيق الفوز في مبارياته الأربع الأولى بالدوري، بالإضافة إلى تحقيقه الفوز على فينورد 5 - 1 في مباراته الأولى بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وسجل برشلونة 22 هدفاً في المباريات الخمس التي خاضها هذا الموسم، وتلقت شباكه 3 أهداف فقط، وهو ما يؤكد أن الفريق يمتلك قدرات هجومية كبيرة، بالإضافة إلى تمتعه بتوازن دفاعي مقبول للغاية.

ويرغب المدرب هانسي فليك في تحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل الاستمرار في صدارة جدول الترتيب، والحفاظ على فارق الثلاث نقاط بينه وبين الريال، وربما يتمكن من توسيع الفارق حال تعثر الريال، خصوصاً أن برشلونة يوجد على قمة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن ديبورتيو ألافيس، الوصيف حالياً، و3 نقاط أمام ريال مدريد وريال بيتيس.

وفي المقابل، يدخل فريق ليفانتي وهو يعلم أن كل الترشيحات تصب في مصلحة فريق برشلونة، لكنه يسعى لتحقيق المفاجأة وتحقيق الفوز على برشلونة، خصوصاً أن الفريق لم يخسر سوى مباراة واحدة في المباريات الأربع التي خاضها حتى الآن، حيث فاز في مباراة وتعادل في مباراتين.

ويلتقي السبت، راسينغ سانتاندير مع ديبورتيفو ألافيس، وأوساسونا مع إسبانيول، وأتلتيك بلباو مع إلتشي، وريال مدريد مع رايو فايكانو. وفي مباريات الأحد، يلتقي سلتا فيغو مع ملقه، وليفانتي مع برشلونة، وخيتافي مع ديبورتيفو لاكورونا، وريال سوسيداد مع أتلتيكو مدريد.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الاثنين المقبل، عندما يلتقي فياريال مع ريال بيتيس.