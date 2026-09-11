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الرياضة رياضة عالمية

بطولة إسبانيا: ريال مدريد لاستعادة توازنه... وبرشلونة لمواصلة بدايته المثالية

يواصل برشلونة تقديم عروضه القويه محلياً وأوروبياً (أ.ب)
يواصل برشلونة تقديم عروضه القويه محلياً وأوروبياً (أ.ب)
    مدريد: «الشرق الأوسط»
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بطولة إسبانيا: ريال مدريد لاستعادة توازنه... وبرشلونة لمواصلة بدايته المثالية

يواصل برشلونة تقديم عروضه القويه محلياً وأوروبياً (أ.ب)
يواصل برشلونة تقديم عروضه القويه محلياً وأوروبياً (أ.ب)

يسعى فريق ريال مدريد لاستعادة توازنه في الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يستضيف رايو فايكانو، السبت، في الجولة الخامسة من المسابقة.

ورغم البداية القوية للريال هذا الموسم، تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث كان حقق الفوز في أول 3 مباريات له بالدوري، تلقى الفريق خسارة مفاجئة يوم الجمعة الماضي، بهدف نظيف أمام ريال بيتيس، ما جعله يبتعد بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وكان الريال صنع العديد من الفرص في مباراة بيتيس عبر الثنائي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، ولكن الفريق تلقى هدفاً في الدقيقة الـ81 عبر تروي باروت.

وكان بإمكان الريال أن يخرج من هذا اللقاء متعادلاً، ولكن مبابي أهدر ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع ليخرج الفريق من المباراة خالي الوفاض.

ورغم تلك الخسارة، استعاد الفريق الثقة سريعاً بعدما حقق الفوز على إنتر ميلان 2 - 1، وأكد مورينيو بعد هذا اللقاء: «نتعرض لانتقادات شديدة عندما تكون المباراة مملة، ولكن مباراة اليوم كانت جنونية، وكان بالإمكان أن تنتهي بفوز أحد الفريقين بنتيجة 7 - 6».

ويأمل مورينيو في أن يحقق فريقه الفوز على فايكانو بإيقاف نزيف النقاط، خصوصاً أن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في الدوري الإسباني أقيمت في 1 فبراير (شباط) الماضي، وانتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2 - 1.

وفي المواجهات الخمس الأخيرة بين الفريقين بالدوري، فاز ريال مدريد مرتين وتعادل مرتين دون أن يتعرض لأي هزيمة، بينما لم يحقق رايو أي فوز خلال تلك السلسلة.

وفي المقابل، يدخل فايكانو المباراة بروح معنوية مرتفعة بعدما حقق أول انتصار له هذا الموسم في الجولة الماضية على حساب راسينج سانتاندير 3 - 2.

وفشل فايكانو في تحقيق أي انتصار في أول 3 مباريات، حيث اكتفى بالتعادل في مباراة والخسارة في مباراتين.

ويخوض ريال مدريد المباراة في غياب 3 لاعبين من الفريق الأول؛ حيث يغيب إيدير ميليتاو ورودريغو وفيرلان ميندي بسبب الإصابة، ما يترك جوزيه مورينيو أمام قرارات مهمة في الخطين الدفاعي والهجومي.

وفي المقابل، يواجه فايكانو مخاوف تتعلق بالإصابات في صفوفه، حيث لا يزال الحارس أوغوستو باتايا غائباً عن الملاعب، وهو وضع دفع النادي للتعاقد مع إميل أوديرو على سبيل الإعارة من نادي كومو في اليوم الأخير من فترة الانتقالات. كما يغيب إيسي بالازون بسبب الإصابة.

مورينيو يتابع هزيمة فريقه أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية (أ.ب)

وفي الوقت نفسه، يسعى فريق برشلونة لمواصلة بدايته المثالية في الدوري عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على ليفانتي، الأحد في الجولة ذاتها.

وحتى الآن، يقدم فريق المدرب هانسي فليك عروضاً قوية، حيث تمكن من تحقيق الفوز في مبارياته الأربع الأولى بالدوري، بالإضافة إلى تحقيقه الفوز على فينورد 5 - 1 في مباراته الأولى بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وسجل برشلونة 22 هدفاً في المباريات الخمس التي خاضها هذا الموسم، وتلقت شباكه 3 أهداف فقط، وهو ما يؤكد أن الفريق يمتلك قدرات هجومية كبيرة، بالإضافة إلى تمتعه بتوازن دفاعي مقبول للغاية.

ويرغب المدرب هانسي فليك في تحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل الاستمرار في صدارة جدول الترتيب، والحفاظ على فارق الثلاث نقاط بينه وبين الريال، وربما يتمكن من توسيع الفارق حال تعثر الريال، خصوصاً أن برشلونة يوجد على قمة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن ديبورتيو ألافيس، الوصيف حالياً، و3 نقاط أمام ريال مدريد وريال بيتيس.

وفي المقابل، يدخل فريق ليفانتي وهو يعلم أن كل الترشيحات تصب في مصلحة فريق برشلونة، لكنه يسعى لتحقيق المفاجأة وتحقيق الفوز على برشلونة، خصوصاً أن الفريق لم يخسر سوى مباراة واحدة في المباريات الأربع التي خاضها حتى الآن، حيث فاز في مباراة وتعادل في مباراتين.

ويلتقي السبت، راسينغ سانتاندير مع ديبورتيفو ألافيس، وأوساسونا مع إسبانيول، وأتلتيك بلباو مع إلتشي، وريال مدريد مع رايو فايكانو. وفي مباريات الأحد، يلتقي سلتا فيغو مع ملقه، وليفانتي مع برشلونة، وخيتافي مع ديبورتيفو لاكورونا، وريال سوسيداد مع أتلتيكو مدريد.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الاثنين المقبل، عندما يلتقي فياريال مع ريال بيتيس.

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ألونسو يثير الفضول بشأن مستقبله في الفورمولا... وبن سُليم يتعهد بالإبقاء عليه

الإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين (أ.ب)
الإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين (أ.ب)
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ألونسو يثير الفضول بشأن مستقبله في الفورمولا... وبن سُليم يتعهد بالإبقاء عليه

الإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين (أ.ب)
الإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين (أ.ب)

أثار الإسباني فرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين، التساؤلات عشية سباق جائزة إسبانيا الكبرى على أرضه، عندما سُئل عما إذا كان قد اتخذ قراره المنتظر بشأن مستقبله في الفورمولا 1.

وبعد موسم مخيب للآمال حتى الآن مع فريق أستون مارتن على وقع اعتماد قوانين تقنية جديدة هذا العام، كان من المتوقع أن يُعلن ألونسو قراره قبل السباق الأول على حلبة مادرينغ الجديدة.

وعندما سُئل السائق البالغ 45 عاماً عما إذا كان القرار وشيكاً، أجاب ببساطة: «ليس قريباً».

وعن سبب استمراره في التأجيل، أضاف: «لأني أعتقد أن هذا أمر جيد»، مفضلاً التهرب من الإجابة والتلميح بسخرية حول ما إذا كان أستون مارتن يضغط عليه لاتخاذ قرار، لكنه أوضح أنه على علم بمحادثات سائقين آخرين مع لورنس ستول، مالك الفريق، بشأن مقعد شاغر محتمل.

ولتوضيح موقفه، قال بطل العالم مع رينو عامي 2005 و2006 والذي شارك في 441 سباقاً في مسيرته حتى الآن، إنه يأمل في أن تجعل التغييرات التي طرأت على قوانين هذا العام السباقات أكثر متعة وإرضاء خلال العام المقبل.

وختم قائلاً: «في العام المقبل، ستكون هناك خطوة في الاتجاه الصحيح»، كاشفاً عن أنه يدرس خيارات متعددة، بما في ذلك احتمال تغيير دوره في الفريق.

وفاز ألونسو في الفئة الأولى بـ32 جائزة كبرى، وصعد إلى منصة التتويج 106 مرات، وانطلق من المركز الأول 22 مرة، إضافة إلى تسجيله أسرع لفة خلال السباق 26 مرة.

من جهته، أكد الإماراتي محمد بن سُليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، أنه ليس من «المقبول» أن يغادر ألونسو منافسات الفورمولا 1، وتعهد بمحاولة إقناع بطل العالم مرتين بتغيير رأيه.

وجاءت تصريحات بن سُليم، الجمعة، بعد يوم واحد من إعلان ألونسو أنه يدرس خيارات أخرى، مثل المشاركة في سلسلة سباقات مختلفة أو تولي دور غير متعلق بالقيادة في الموسم المقبل.

وقال بن سُليم خلال حديثه في «منتدى الاقتصاد الجديد» في مدريد: «لا يمكننا بأي حال السماح لفرناندو، وهو بطل عظيم، بالمغادرة... بسبب الظروف الراهنة. هذه ليست الطريقة المناسبة للانسحاب من المشهد؛ إذ ينبغي عليه أن يحقق النجاح أولاً ثم يغادر متى شاء، لا أن يُجبر على الرحيل بسبب تراجع الأداء».

وأشار بن سُليم إلى أنه تحدث بالفعل مع مالك فريق «أستون مارتن»، لورانس سترول، لمحاولة مساعدة الفريق على تحسين أدائه، حيث لم يحصد ألونسو سوى ثلاث نقاط فقط بعد مرور 13 سباقاً هذا الموسم.

وأضاف: «أنا أدرك حجم المشكلات، فالسيارة لا تقدم الأداء المطلوب. لقد التقيت بالمالك لورانس، وسأعمل على إجراء التغييرات اللازمة، كما سأتحدث مع ألونسو لمحاولة إقناعه بتغيير رأيه، فالأمر غير مقبول».

وذكر بن سُليم أنه سمع شائعات حول رغبة محتملة لألونسو في الرحيل، لكن السائق لم يذكر له شيئاً من هذا القبيل خلال آخر محادثة بينهما. كما أشار إلى أنه سبق أن قال لألونسو: «ليس من المقبول أن تأتي إلى بلدك، بسيارة تقبع في مؤخرة ترتيب الانطلاق».

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الرياضة رياضة عالمية

«فيفا» يوقع عقوبات الحرمان مدى الحياة على اثنين من رؤساء الاتحادات

عقوبات مشددة من الفيفا (رويترز)
عقوبات مشددة من الفيفا (رويترز)
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«فيفا» يوقع عقوبات الحرمان مدى الحياة على اثنين من رؤساء الاتحادات

عقوبات مشددة من الفيفا (رويترز)
عقوبات مشددة من الفيفا (رويترز)

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، من خلال جهاته القضائية، توقيع عقوبة الحرمان مدى الحياة من ممارسة أي نشاط يتعلق باللعب على رئيسين سابقين لاتحادات وطنية بسبب مخالفات مالية، كما شمل ذلك القرار مسؤولاً ظل في منصبه رغم أنه تعرض لعقوبات في عام 2011 بسبب فضيحة شهيرة تتعلق بتقديم رشىً انتخابية في منطقة الكاريبي.

وقال «فيفا» في بيان له الجمعة، إن فينسنت كاسيل، الذي ترأس اتحاد مونتسيرات لفترة طويلة، أدين بتهم عديدة تشمل استغلال النفوذ وتضارب المصالح بشكل ممنهج وكذلك إساءة استخدام أموال تابعة لفيفا واتحاد بلاده.

كما أعلن «فيفا» استبعاد بسام عادل جليل، الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في جزر المالديف، من ممارسة أي نشاط كروي، وذلك بسبب إساءة استخدام أموال مخصصة لخطة إغاثة أطلقها الاتحاد الدولي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا من أجل تحقيق مكاسب شخصية.

وكانت وسائل إعلام في جزر المالديف قد أفادت هذا العام بأن جليل تعرض للحكم بالسجن لمدة 23 عاماً بتهمة اختلاس 1.2 مليون دولار من أموال «فيفا»، وهي التي كانت مخصصة لدعم كرة القدم المحلية، وأوضحت التقارير أن تلك الأموال استخدمت في شراء شقق سكنية.

وكان كاسيل وتانديكا هيوز، الذي شغل منصب الأمين العام لاتحاد مونتسيرات لفترة طويلة، اعترفا بذلك أمام محكمة في مونتسيرات خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي في تهم تتعلق بالتهرب الضريبي.

وسبق لهما أن تعرضا للمساءلة في عام 2011 من قبل لجنة الانضباط في (فيفا) وذلك بسبب ارتباطهما بقضية تلقي مسؤولين في منطقة الكريبي مبالغ قيمتها 40 ألف دولار، في إطار الحملة الفاشلة التي قادها القطري محمد بن همام، لمنافسة السويسري سيب بلاتر على رئاسة «فيفا».

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إنفانتينو يواجه منتقديه بشعار «كرة القدم للجميع»

السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) (رويترز)
السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) (رويترز)
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إنفانتينو يواجه منتقديه بشعار «كرة القدم للجميع»

السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) (رويترز)
السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) (رويترز)

أطلق السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الجمعة، شعار حملته لإعادة انتخابه لولاية جديدة، مؤكداً أنه سيواصل العمل لمنح جميع اتحادات العالم فرصة أكبر للمشاركة والتطور، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأوروبية المطالبة برحيله.

وحسب «سكاي نيوز»، أعلن إنفانتينو خلال حديث مقتضب للصحافيين في سويسرا أن شعار حملته سيكون: «كرة القدم ملك للجميع، في كل مكان في العالم»، في أول ظهور يحدد فيه بصورة واضحة الرسالة التي سيخوض بها معركة إعادة انتخابه العام المقبل.

وقال إنفانتينو: «نريد أن نمنح الجميع فرصة للحلم والمشاركة»، مشدداً على رغبته في «تقليص الفجوة بين الكبار وجميع الآخرين»، ومضيفاً أن هذا هو النهج الذي سيواصل العمل عليه خلال الفترة المقبلة.

وتعكس تصريحات رئيس «فيفا» تمسكه بالمضي في معركة إعادة انتخابه رغم تصاعد الانتقادات الموجهة إليه، خصوصاً من أوروبا، عقب أزمة مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز» الذي كان يستهدف بيع حصة من الحقوق التجارية والتشغيلية المرتبطة ببطولات الاتحاد الدولي إلى مستثمرين من القطاع الخاص، قبل التخلي عن المشروع في أغسطس (آب) الماضي.

ويأتي إطلاق الشعار بعد يوم واحد من تأكيد مصادر في كرة القدم العالمية لوكالة «رويترز» أن إنفانتينو بات يملك عدداً كافياً من الأصوات بين الاتحادات الوطنية الـ211 يسمح له بالمضي بثقة نحو الانتخابات المقررة في مارس (آذار) 2027، في ظل استمرار دعمه من عدد كبير من الاتحادات الصغيرة، إلى جانب قواعد نفوذ قوية في أفريقيا وأوقيانوسيا وأميركا الجنوبية.

وتبدو الرسالة الانتخابية الجديدة امتداداً للخطاب الذي تبناه إنفانتينو خلال الأسابيع الماضية؛ إذ أكد خلال اجتماعه مع رؤساء اتحادات منطقة الكاريبي في أغسطس أن مهمة «فيفا» تتمثل في تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم وتقليص الفجوة بين الدول الكبرى وبقية الاتحادات، معتبراً أن الدول الأصغر تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات والفرص والموارد.

وفي المقابل، تتسع جبهة المعارضين له داخل أوروبا، بعدما سحب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم دعمه لإعادة انتخابه، ووصف رئيسه فيليب ديالو إنفانتينو بأنه أصبح شخصية «انقسامية»، واتهمه بالإضرار بصورة كرة القدم ووحدتها.

كما يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحركاته القانونية في الولايات المتحدة للحصول على وثائق وشهادات مرتبطة بمشروع الاستثمار الملغى، في إطار دراسة تقديم شكوى جنائية محتملة في سويسرا تتعلق بشبهات سوء الإدارة، فيما ينفي إنفانتينو ارتكاب أي مخالفات، ولم توجه إليه أي اتهامات جنائية.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن إنفانتينو يتجه إلى تقديم معركة إعادة انتخابه باعتبارها دفاعاً عن مصالح الاتحادات الصغيرة وتوسيع فرصها في مواجهة هيمنة القوى التقليدية الكبرى، في وقت بدأ فيه معارضوه دراسة خيارات تتجاوز إسقاطه انتخابياً إلى إعادة توزيع صلاحيات رئاسة «فيفا» وتعزيز آليات الرقابة والحوكمة داخل الاتحاد الدولي.

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