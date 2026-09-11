«الدوري السعودي»: نمور «الاتحاد» تواصل الافتراس

واصل «الاتحاد» عروضه الرائعة في الدوري السعودي للمحترفين، وانتزع فوزاً جديداً جاء، هذه المرة، على حساب مستضيفه «الفيصلي» بنتيجة 3-1، ضمن الجولة السابعة من البطولة.

وصعد «الاتحاد» إلى صدارة الترتيب مؤقتاً، ورفع رصيده إلى 17 نقطة بفارق نقطة عن «القادسية» صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن «الهلال» صاحب المركز الثالث، والذي سيلعب مع «التعاون»، ضِمن منافسات الجولة نفسها.

كما يحتل «النصر»، حامل لقب الموسم الماضي، المركز الرابع برصيد 15 نقطة، مبتعداً بفارق الأهداف خلف «الهلال»، ويلعب، السبت، مع «الخليج».

على الجانب الآخر، تجمّد رصيد «الفيصلي» عند 3 نقاط في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

وتقدّم «الاتحاد» عن طريق ستيفن بيرغوين في الدقيقة 28، ثم أضاف زميله يوسف النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 59 عاد النصيري ليسجل الهدف الثاني له والثالث لـ«الاتحاد»، في حين سجل «الفيصلي» هدفه الوحيد عن طريق ثيو بونجوندا في الدقيقة 87.