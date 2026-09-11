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الرياضة رياضة سعودية

«الدوري السعودي»: نمور «الاتحاد» تواصل الافتراس

النصيري يحتفل بهدفه الثاني في شباك «الفيصلي» (تصوير: نايف العتيبي)
النصيري يحتفل بهدفه الثاني في شباك «الفيصلي» (تصوير: نايف العتيبي)
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«الدوري السعودي»: نمور «الاتحاد» تواصل الافتراس

النصيري يحتفل بهدفه الثاني في شباك «الفيصلي» (تصوير: نايف العتيبي)
النصيري يحتفل بهدفه الثاني في شباك «الفيصلي» (تصوير: نايف العتيبي)

واصل «الاتحاد» عروضه الرائعة في الدوري السعودي للمحترفين، وانتزع فوزاً جديداً جاء، هذه المرة، على حساب مستضيفه «الفيصلي» بنتيجة 3-1، ضمن الجولة السابعة من البطولة.

وصعد «الاتحاد» إلى صدارة الترتيب مؤقتاً، ورفع رصيده إلى 17 نقطة بفارق نقطة عن «القادسية» صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن «الهلال» صاحب المركز الثالث، والذي سيلعب مع «التعاون»، ضِمن منافسات الجولة نفسها.

كما يحتل «النصر»، حامل لقب الموسم الماضي، المركز الرابع برصيد 15 نقطة، مبتعداً بفارق الأهداف خلف «الهلال»، ويلعب، السبت، مع «الخليج».

على الجانب الآخر، تجمّد رصيد «الفيصلي» عند 3 نقاط في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

وتقدّم «الاتحاد» عن طريق ستيفن بيرغوين في الدقيقة 28، ثم أضاف زميله يوسف النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 59 عاد النصيري ليسجل الهدف الثاني له والثالث لـ«الاتحاد»، في حين سجل «الفيصلي» هدفه الوحيد عن طريق ثيو بونجوندا في الدقيقة 87.

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الدوري السعودي نادي الاتحاد السعودية

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مدرب الفيصلي: أنا حزين... والاتحاد استحق الفوز

جيوفاني سوليناس (تصوير: نايف العتيبي)
جيوفاني سوليناس (تصوير: نايف العتيبي)
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مدرب الفيصلي: أنا حزين... والاتحاد استحق الفوز

جيوفاني سوليناس (تصوير: نايف العتيبي)
جيوفاني سوليناس (تصوير: نايف العتيبي)

أكّد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، أن الاتحاد استحق الفوز على فريقه، مشيراً إلى الفارق الكبير في الطموحات بين الطرفين، في الوقت الذي أبدى فيه رضاه عن الروح التي أظهرها لاعبوه خلال المواجهة.

وقال سوليناس، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أبارك للاتحاد، حقق فوزاً مستحقاً، وهو فريق يمتلك لاعبين قادرين على صناعة الفارق. بالطبع أنا حزين على الخسارة، لكن في الوقت نفسه أشكر لاعبينا على الروح والقتال اللذين أظهروهما في المباراة».

وأضاف: «علينا أن نعترف بأن طموح الفيصلي هذا الموسم هو البقاء في الدوري، بينما الاتحاد لديه طموح مختلف، يتمثل في المنافسة على المراكز الأولى».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول عدم مشاركة ثيو بونغوندا أساسياً، رغم تأثيره الواضح بعد دخوله في الشوط الثاني وتسجيله هدف الفيصلي، أوضح سوليناس: «ثيو تعرض لإصابة في الجولة الخامسة، ولذلك تم استبعاده عن مواجهة الاتفاق. اليوم أنا سعيد بعودته ومشاركته وبتسجيله الهدف الأول للفيصلي».

وأشار المدرب الإيطالي إلى أهمية فترة التوقف المقبلة لفريقه، وقال: «فترة التوقف ستكون فرصة لنا للعمل على تحسين وضع الفريق، والعودة بصورة أفضل بعد نهايتها، ونأمل أن نصل إلى أفضل جاهزية ممكنة».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

هدف ميدران يخطف إعجاب مدرب القادسية

جماهير القادسية خطفت الأنظار في القمة الشرقاوية (موقع نادي القادسية)
جماهير القادسية خطفت الأنظار في القمة الشرقاوية (موقع نادي القادسية)
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هدف ميدران يخطف إعجاب مدرب القادسية

جماهير القادسية خطفت الأنظار في القمة الشرقاوية (موقع نادي القادسية)
جماهير القادسية خطفت الأنظار في القمة الشرقاوية (موقع نادي القادسية)

قال الآيرلندي بريندان رودجرز مدرب القادسية إن البداية في المباراة أمام الاتفاق كانت مثالية جداً لكن «تراجعنا في الأداء، والطقس كان مؤثراً؛ لذا يجب أن نستفيد مما حصل لنا».

وواصل المدرب حديثه في المؤتمر الصحافي: «أعتقد أن هناك هدفاً جميلاً للاتفاق (هدف ميدران) يجب أن نشير له، وأنه كان من أجمل الأهداف، كما كانت هناك أخطاء دفاعية في فريقنا وضعف تغطية؛ ولذا يجب أن نستفيد».

وعن تكرار سيناريو مباراة الأهلي أمام الاتفاق، أوضح رودجرز: «لا أعتقد أن السيناريو تكرر، ولكنها ظروف متشابهة، اليوم كان هناك أثر بدني بعد مجهود مباراة الأهلي، وكان هناك سعي لتهدئة الرتم بعد الهدفين والسيطرة على المباراة، لكن المنافس سعى وقاتل، وكانت لدينا أخطاء في الأهداف التي استقبلناها، ويجب أن نتعلم».

بدوره، قال الأسترالي آرثر باباس مدرب الاتفاق: «أحيي لاعبي فريقي لأنهم عادوا للمباراة، ولم يستسلموا، وكان الهدف الذي جاء بعد فترة التوقف في الشوط الأول له الأثر في استعادة الثقة والعودة للمباراة».

وعما إذا كان يعد هذا التعادل مكسباً قياساً بظروف المباراة، قال باباس: «أي نقطة تفرق معنا، سعداء بالروح وليس النتيجة، وكل مباراة نريد فيها الفوز، وإن كانت أمام فريق قوي ومتمكن مثل القادسية، كما نريد أن نكون الفريق الذي يفرح بالفوز وليس التعادل، ونريد أن نزرع الثقافة التي تجعلنا ننظر لكل مباراة بكونها 3 نقاط».

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مدرب الاتحاد: فزنا بـ«الانضباط»

فيسينغ يحيي جماهير الاتحاد قبل بداية المباراة (تصوير: نايف العتيبي)
فيسينغ يحيي جماهير الاتحاد قبل بداية المباراة (تصوير: نايف العتيبي)
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مدرب الاتحاد: فزنا بـ«الانضباط»

فيسينغ يحيي جماهير الاتحاد قبل بداية المباراة (تصوير: نايف العتيبي)
فيسينغ يحيي جماهير الاتحاد قبل بداية المباراة (تصوير: نايف العتيبي)

أبدى الألماني ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، سعادته بفوز فريقه على الفيصلي والتقدم في سلم ترتيب الدوري السعودي، مؤكداً أن الانضباط التكتيكي للاعبين كان من أبرز مكاسب المواجهة.

وقال فيسينغ، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «حققنا فوزاً مستحقاً، وأنا سعيد بكل تأكيد بالانتصار والتقدم في سلم الترتيب، وفي الوقت نفسه أشعر بالحزن لاستقبال مرمانا هدفاً، لكن الأهم في النهاية هو الفوز والحصول على النقاط الثلاث».

وأضاف: «اللاعبون كانوا اليوم على مستوى عالٍ من الانضباط والتطبيق التكتيكي، ونحن نعمل على تدوير اللاعبين من مباراة إلى أخرى بسبب ضغط المباريات وتعدد الاستحقاقات التي نخوضها».

وأشار مدرب الاتحاد إلى رضاه عن المسار الذي يسلكه فريقه خلال الفترة الأخيرة، قائلاً: «أنا سعيد بما يقدمه الفريق، خصوصاً أننا لم نخسر في الجولات الماضية من الدوري وكذلك في مسابقة كأس الملك».

وختم فيسينغ حديثه بالتأكيد على أن الاتحاد لا يزال في مرحلة تطور، وقال: «ما زلنا نتطور، ونركز بشكل مستمر على تحسين الجوانب الفنية والذهنية للفريق».

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