مهرجان ولي العهد: سيطرة سعودية على كؤوس «سباق الهجانة»

شهد الأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز، محافظ الطائف، وبحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، الجمعة، منافسات «سباق الهجانة» للراكب البشري (للرجال والسيدات)، والتي تضمنت إقامة 4 أشواط، ضمن منافسات النسخة الثامنة من مهرجان ولي العهد للهجن 2026.

وشارك في تتويج أبطال سباق الهجانة، الدكتور تشو رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، وإيفو فرياني عضو فخري للجنة الأولمبية الدولية، وإيفاز أوماركانوف رئيس اللجنة الأولمبية لجمهورية قيرغيزستان.

وحقق المركز الأول وكأس مهرجان ولي العهد في الشوط الأول للرجال (مسافة 5 كلم) الهجان السعودي بندر الحويطي برفقة المطية «براقة»، فيما انتزع صدارة الشوط الثاني وكأس مهرجان ولي العهد، الهجان السعودي رامي البلوي برفقة المطية «صايب».

وفي أشواط السيدات، توجت بالمركز الأول وكأس مهرجان ولي العهد في الشوط الأول (مسافة 2 كلم) الهجانة السعودية خلود الشمري برفقة المطية «البشار»، فيما حصدت المركز الأول وكأس مهرجان ولي العهد في الشوط الثاني الهجانة السعودية جوزاء الرشيدي برفقة المطية «مبشرة».

ورفع الأمير فهد بن جلوي، في ختام المنافسات، خالص الشكر والامتنان للقيادة على الدعم اللامحدود لرياضة الآباء والأجداد، مثمناً لمحافظ الطائف حضوره وتشريفه للسباق، ومؤكداً أن هذه الرعاية تعكس الاهتمام البالغ بإنجاح برامج ومستهدفات مهرجان ولي العهد للهجن، وتوسيع قاعدة ممارسيه محلياً ودولياً، وضمان استدامة هذا الموروث الأصيل.