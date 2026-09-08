مهرجان ولي العهد للهجن: «ترف» تظفر بكأس اللقايا

توَّج الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، السبت، ملاك الهجن الفائزين بكؤوس مهرجان ولي العهد للهجن لفئة «اللقايا»، وكأسي مهرجان ولي العهد للإنتاج السعودي إضافة لأبطال «المزاين».
وكانت منافسات المهرجان في نسختها الثامنة قد انطلقت على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن، الخميس الماضي، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتستمر حتى الـ13 من سبتمبر (أيلول) الحالي، بتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن، وبجوائز مالية ضخمة تتجاوز قيمتها 50 مليون ريال.
وخطفت المطية «ترف» لمالكها السعودي محمد المحامض لقب الشوط الرئيسي والأول، وكأس مهرجان ولي العهد للهجن لفئة اللقايا «بكار - مفتوح» بتوقيت بلغ 6:07.873 دقيقة إضافة لظفرها بالتوقيت الأفضل.
كما ذهبت كؤوس الشوط الثاني والثالث والرابع للهجن الإماراتية، حيث حققت لقب الشوط الثاني وكأس مهرجان ولي العهد «قعدان – مفتوح» المطية «مروض» لمالكها حمد العامري بتوقيت بلغ 6:09.148 دقيقة. وحققت لقب الشوط الثالث وكأس مهرجان ولي العهد «بكار - عام» المطية «تبأ» لمالكها مانع الشامسي بتوقيت بلغ 6:11.048 دقيقة. وذهب لقب الشوط الرابع وكأس مهرجان ولي العهد «قعدان - عام» للمطية «ملتاع»، لمالكها مانع الشامسي بتوقيت 6:13.973 دقيقة.
وفي شوطي إنتاج السعودية لفئة «اللقايا»، نالت المطية «المسك» لمالكها عبد الهادي المري لقب الشوط الخامس وكأس مهرجان ولي العهد «بكار - عام» بتوقيت بلغ 6:14.138 دقيقة، والمطية «كفو» لمالكها علي المري لقب الشوط السادس وكأس مهرجان ولي العهد «قعدان - عام» بتوقيت بلغ 6:13.887 دقيقة.
وأقيم اليوم 18 شوطاً بواقع 6 أشواط عام، 6 أشواط مفتوحة، و6 أشواط على كأس مهرجان ولي العهد، وسط حضور جماهيري، شهدت فيها الفترة الصباحية تتويج الهجن السعودية بالمركز الأول في 7 أشواط من أصل 12 شوطاً مقابل شوطين للهجن القطرية والإماراتية، وشوط للهجن الكويتية.