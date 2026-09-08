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الرياضة رياضة سعودية

مهرجان ولي العهد للهجن: «ترف» تظفر بكأس اللقايا

فهد بن جلوي توج الأبطال في سادس أيام المنافسات

الأمير فهد بن جلوي لحظة تتويج الفائزين (الشرق الأوسط)
الأمير فهد بن جلوي لحظة تتويج الفائزين (الشرق الأوسط)
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مهرجان ولي العهد للهجن: «ترف» تظفر بكأس اللقايا

الأمير فهد بن جلوي لحظة تتويج الفائزين (الشرق الأوسط)
الأمير فهد بن جلوي لحظة تتويج الفائزين (الشرق الأوسط)

توَّج الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، السبت، ملاك الهجن الفائزين بكؤوس مهرجان ولي العهد للهجن لفئة «اللقايا»، وكأسي مهرجان ولي العهد للإنتاج السعودي إضافة لأبطال «المزاين».

وكانت منافسات المهرجان في نسختها الثامنة قد انطلقت على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن، الخميس الماضي، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتستمر حتى الـ13 من سبتمبر (أيلول) الحالي، بتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن، وبجوائز مالية ضخمة تتجاوز قيمتها 50 مليون ريال.

وخطفت المطية «ترف» لمالكها السعودي محمد المحامض لقب الشوط الرئيسي والأول، وكأس مهرجان ولي العهد للهجن لفئة اللقايا «بكار - مفتوح» بتوقيت بلغ 6:07.873 دقيقة إضافة لظفرها بالتوقيت الأفضل.

كما ذهبت كؤوس الشوط الثاني والثالث والرابع للهجن الإماراتية، حيث حققت لقب الشوط الثاني وكأس مهرجان ولي العهد «قعدان – مفتوح» المطية «مروض» لمالكها حمد العامري بتوقيت بلغ 6:09.148 دقيقة. وحققت لقب الشوط الثالث وكأس مهرجان ولي العهد «بكار - عام» المطية «تبأ» لمالكها مانع الشامسي بتوقيت بلغ 6:11.048 دقيقة. وذهب لقب الشوط الرابع وكأس مهرجان ولي العهد «قعدان - عام» للمطية «ملتاع»، لمالكها مانع الشامسي بتوقيت 6:13.973 دقيقة.

وفي شوطي إنتاج السعودية لفئة «اللقايا»، نالت المطية «المسك» لمالكها عبد الهادي المري لقب الشوط الخامس وكأس مهرجان ولي العهد «بكار - عام» بتوقيت بلغ 6:14.138 دقيقة، والمطية «كفو» لمالكها علي المري لقب الشوط السادس وكأس مهرجان ولي العهد «قعدان - عام» بتوقيت بلغ 6:13.887 دقيقة.

وأقيم اليوم 18 شوطاً بواقع 6 أشواط عام، 6 أشواط مفتوحة، و6 أشواط على كأس مهرجان ولي العهد، وسط حضور جماهيري، شهدت فيها الفترة الصباحية تتويج الهجن السعودية بالمركز الأول في 7 أشواط من أصل 12 شوطاً مقابل شوطين للهجن القطرية والإماراتية، وشوط للهجن الكويتية.

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سباق الهجن السعودية

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توَّج الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، السبت، ملاك الهجن الفائزين بكؤوس مهرجان ولي العهد للهجن لفئة «الحقايق» وكأسيّ

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الخميس... انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن بجوائز تتجاوز 50 مليون ريال

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الرياضة رياضة سعودية

العطوي عن رحيل باعطية للأهلي: الموجودون فيهم الخير

خالد العطوي (تصوير: عبد العزيز النومان)
خالد العطوي (تصوير: عبد العزيز النومان)
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العطوي عن رحيل باعطية للأهلي: الموجودون فيهم الخير

خالد العطوي (تصوير: عبد العزيز النومان)
خالد العطوي (تصوير: عبد العزيز النومان)

أكد خالد العطوي مدرب الفتح جاهزية فريقه لمواجهة الدرعية، الأربعاء، ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، مبيناً أن مشاركة المنضمَّين حديثاً (علي الحسن، والمغربي حسام الصادق) تعتمد على جاهزيتهما.

وأضاف العطوي في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر النادي بمحافظة الأحساء: «لدينا مباراة مهمة جداً في مشوارنا، وإن شاء الله نحن جاهزون لها، وأتينا من مباراة كنا أقرب للفوز بها. الإدارة لم تقصر في توفير احتياجات الفريق، والفتح سيكون بدراً في سماء الدوري، والفوز سيأتي».

وبشأن غيابات بعض اللاعبين، قال: «ننتظر التقارير الطبية لمروان سعدان وكينيدي بواتينغ لحسم مشاركتهما ضد الدرعية. ولم نشعر بغيابهما في المباراة السابقة بسبب تألق زياد الجري وعبد العزيز السويلم؛ حيث قدم البديلان مستويات مميزة».

وفيما يخص إبعاد اللاعب سعيد باعطية قبل إعلان رحيله للأهلي، قال العطوي: «قبل مباراة التعاون كان سعيد باعطية سيشارك معنا؛ لكنه انتقل للأهلي، والموجودون فيهم الخير والبركة، ويقدمون جهداً مميزاً».

وبشأن العجز الذي مر به فريقه وعدم تسجيل أي فوز في الجولات الماضية، قال: «حسب الإحصائيات فريقنا خامس الترتيب دفاعياً، ولكن ينقصنا استغلال الفرص الهجومية فقط».

وبين العطوي أن قناعته باللاعب كانغا كونه تكتيكياً يخدم الفريق «وتحركاته هي التي تخلق الفرص للَّاعبين الآخرين، وأنا لست قلقاً من طريقة لعبه».

وأشاد العطوي بالأسماء الشابة التي يزخر بها الفتح، مبيناً أن أسماءً عدة من مخرجات الفئات السنية بالنادي أخذت وضعها، من بينها اللاعب زياد الجري.

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الدوري السعودي السعودية
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نزال مرتقب بين مصطفى ندا وأسامة الصعيدي في دوري المقاتلين

مصطفى ندا (حساب دوري المقاتلين في إنستغرام)
مصطفى ندا (حساب دوري المقاتلين في إنستغرام)
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نزال مرتقب بين مصطفى ندا وأسامة الصعيدي في دوري المقاتلين

مصطفى ندا (حساب دوري المقاتلين في إنستغرام)
مصطفى ندا (حساب دوري المقاتلين في إنستغرام)

بعد 10 أعوام على آخر مواجهة جمعتهما، يعود السعودي مصطفى ندا والمصري أسامة الصعيدي إلى القفص مجدداً لحسم الصراع بينهما، في النزال الرئيسي للأمسية التي ينظمها دوري المقاتلين المحترفين، والمقررة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على المسرح العالمي في بوليفارد سيتي بالعاصمة الرياض.

وتحمل المواجهة الثالثة بين ندا والصعيدي طابعاً خاصاً، بعدما تقاسم المقاتلان الفوز في نزاليهما السابقين؛ إذ حسم ندا المواجهة الأولى بقرار الحكام، قبل أن يرد الصعيدي بالفوز عن طريق الضربة الفنية القاضية في اللقاء الثاني عام 2016.

ويخوض المقاتلان المواجهة المرتقبة من دون لقب على المحك، لكن بهدف حسم الأفضلية في سجل مواجهاتهما المباشرة، فيما تمثل الأمسية عودة منتظرة لمصطفى ندا إلى المنافسات بعد غياب بسبب إصابة بكسر في الذراع.

وتشهد بطاقة الرياض ست مواجهات في الدور نصف النهائي من بطولة «بي إف إل مينا»، لتحديد المتأهلين إلى النهائيات في أوزان الويلتر والريشة والخفيف.

وفي منافسات وزن الويلتر، يواجه المغربي بدر الدين دياني، صاحب الخلفية البارزة في رياضة السامبو، الأردني حازم كيالي، أحد الأسماء الصاعدة في البطولة، والمتوج سابقاً على مستوى منافسات الهواة.

وفي المواجهة الثانية للوزن ذاته، يلتقي الفلسطيني عمر حسين بالجزائري عبد الكريم زواد، بعدما بلغ المقاتلان الدور نصف النهائي بانتصارين حاسمين؛ إذ تأهل حسين عن طريق الضربة القاضية، فيما حسم زواد نزاله السابق بالإخضاع.

أما في وزن الريشة، فيلتقي البحريني حمزة الكوهجي بالجزائري إلياس بودقزدام، فيما يواصل التونسي مهدي السعدي عودته إلى المنافسات بعد ابتعاد دام عامين بسبب الإصابات، عندما يواجه السوري شادي قباني.

وكان قباني قد دخل البطولة بديلاً في اللحظات الأخيرة، قبل أن يشق طريقه إلى الدور نصف النهائي، ليصبح على بعد انتصار واحد من بلوغ نهائي البطولة.

وفي منافسات الوزن الخفيف، يواجه الجزائري إلياس جيرون، الذي أطاح بصلاح الدين هاملي، بطل نسخة 2025، المصري باسل شعلان، أحد أبرز مفاجآت الموسم الحالي.

وفي النزال الآخر للوزن ذاته، يعود العراقي محمد فهمي لمواصلة مطاردته للقب الذي خسره في نهائي الموسم الماضي، عندما يواجه المصري أحمد السيسي، بحثاً عن بطاقة العبور إلى النهائي.

وتتضمن الأمسية كذلك مواجهة استعراضية تجمع اللبناني حسن شعبان بالمصري عاصم غانم، إلى جانب نزال للهواة يجمع السعودية فاطمة العماري بالجزائرية آية لوناس.

وتمثل المواجهة خطوة جديدة للعماري في مسيرتها مع الفنون القتالية المختلطة، بعدما سبق لها الحديث عن رغبتها في المشاركة ضمن بطولات «بي إف إل مينا» منذ أن كانت في السادسة عشرة من عمرها.

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رايكوفيتش يغيب عن مواجهة «الاتحاد» و«الفيحاء»

رايكوفيتش (نادي الاتحاد)
رايكوفيتش (نادي الاتحاد)
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رايكوفيتش يغيب عن مواجهة «الاتحاد» و«الفيحاء»

رايكوفيتش (نادي الاتحاد)
رايكوفيتش (نادي الاتحاد)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، اليوم الثلاثاء، عن غياب رايكوفيتش عن مواجهة «الاتحاد» و«الفيحاء» بداعي الإصابة التي تعرّض لها في مواجهة «النصر». ووفقاً لتلك المصادر، فإن الإصابة تبدو غير مُقلقة.

وكان رايكوفيتش قد شعر بآلام عضلية، في المواجهة الأخيرة أمام «النصر»، لكنه أكمل المواجهة بعد ذلك حتى النهاية. وسيبدأ محمد العبسي بصفة أساسية في مواجهة «الفيحاء».

ووفقاً للمصادر، فإن غياب رايكوفيتش قد يمتد لمواجهة «الفيصلي»، الجمعة، ضِمن منافسات «الدوري»، مع احتمالية عودته في مواجهة «الشمال» القَطري، الاثنين، في افتتاح مواجهات الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

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