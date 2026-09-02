الخميس... انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن بجوائز تتجاوز 50 مليون ريال

ينطلق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثامنة غداً الخميس، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن خلال الفترة من 3 إلى 13 سبتمبر (أيلول) الجاري، على ميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف، بجوائز مالية تتجاوز 50 مليون ريال، وذلك تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي. من ناحيته، عبر الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عن خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى ولي العهد، على رعايته للمهرجان في نسخته الثامنة.

وقال: «إنّ الرعاية الكريمة من ولي العهد لمهرجان ولي العهد للهجن تجسد حجم الاهتمام والدعم اللذين يحظى بهما القطاع الرياضي من القيادة في المملكة، وتعكس حرصه الدائم على دعم رياضة الهجن، والمحافظة على مكانتها، بوصفها جزءاً أصيلاً من الموروث الثقافي والوطني للمملكة. كما تمثل هذه الرعاية حافزاً لمواصلة تطوير هذه الرياضة، وتعزيز حضورها محلياً، ودولياً، بما يرسخ مكانة المملكة الريادية في مختلف الرياضات، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030».

ويشهد المهرجان إقامة 248 شوطاً لفئات: (الحقايق، واللقايا، والجذاع، والثنايا، والحيل، والزمول)، إلى جانب أشواط مخصصة للإنتاج تقتصر على المشاركين السعوديين، يتنافسون خلالها على الفوز بكأس مهرجان ولي العهد للهجن التي تبلغ جائزتها 500 ألف ريال. كما يشهد المهرجان -للمرة الأولى- إقامة أشواط المزاين للإبل في ألوان: (الشقح، والشعل، والحمر، والصفر، والمجاهيم، والوضح وهجن أصايل). وكانت النسخة السابقة قد سجلت تميزاً لافتاً، بعدما حقق المهرجان أربعة أرقام قياسية في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية؛ بوصفه أكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم، من خلال تسجيل أكبر عدد من المطايا المشاركة في سباقات الهجن، بواقع 21637 مطية، إلى جانب تحقيق نسبة زيادة بلغت 93.5 في المائة في عدد المطايا مقارنةً بالنسخة الأولى، ليتجاوز إجمالي الهجن المشاركة في النسخ السبع الماضية 100 ألف مطية.