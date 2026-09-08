العطوي عن رحيل باعطية للأهلي: الموجودون فيهم الخير

أكد خالد العطوي مدرب الفتح جاهزية فريقه لمواجهة الدرعية، الأربعاء، ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، مبيناً أن مشاركة المنضمَّين حديثاً (علي الحسن، والمغربي حسام الصادق) تعتمد على جاهزيتهما.

وأضاف العطوي في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر النادي بمحافظة الأحساء: «لدينا مباراة مهمة جداً في مشوارنا، وإن شاء الله نحن جاهزون لها، وأتينا من مباراة كنا أقرب للفوز بها. الإدارة لم تقصر في توفير احتياجات الفريق، والفتح سيكون بدراً في سماء الدوري، والفوز سيأتي».

وبشأن غيابات بعض اللاعبين، قال: «ننتظر التقارير الطبية لمروان سعدان وكينيدي بواتينغ لحسم مشاركتهما ضد الدرعية. ولم نشعر بغيابهما في المباراة السابقة بسبب تألق زياد الجري وعبد العزيز السويلم؛ حيث قدم البديلان مستويات مميزة».

وفيما يخص إبعاد اللاعب سعيد باعطية قبل إعلان رحيله للأهلي، قال العطوي: «قبل مباراة التعاون كان سعيد باعطية سيشارك معنا؛ لكنه انتقل للأهلي، والموجودون فيهم الخير والبركة، ويقدمون جهداً مميزاً».

وبشأن العجز الذي مر به فريقه وعدم تسجيل أي فوز في الجولات الماضية، قال: «حسب الإحصائيات فريقنا خامس الترتيب دفاعياً، ولكن ينقصنا استغلال الفرص الهجومية فقط».

وبين العطوي أن قناعته باللاعب كانغا كونه تكتيكياً يخدم الفريق «وتحركاته هي التي تخلق الفرص للَّاعبين الآخرين، وأنا لست قلقاً من طريقة لعبه».

وأشاد العطوي بالأسماء الشابة التي يزخر بها الفتح، مبيناً أن أسماءً عدة من مخرجات الفئات السنية بالنادي أخذت وضعها، من بينها اللاعب زياد الجري.