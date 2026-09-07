تألق إماراتي وعماني في خامس أيام مهرجان ولي العهد... والسعوديون يخطفون كؤوس «المزاين»

خطفت المطية «شمعة» لمالكها الإماراتي محمد العامري لقب الشوط الأول الرئيسي والتوقيت الأفضل في ثاني أيام منافسات «اللقايا»، وخامس أيام مهرجان ولي العهد للهجن 2026، إذ امتدت أشواط اليوم لمسافة 4 كيلومترات بتوقيت زمني مميز قدره 6:05.114 دقائق، وبمعدل أعلى سرعة بلغ 39.440 كم/س.

كانت منافسات المهرجان في نسختها الثامنة قد انطلقت الخميس الماضي، وتستمر حتى الـ13 من سبتمبر (أيلول) الحالي، بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن وبجوائز مالية تجاوزت 50 مليون ريال.وحققت الهجن الإماراتية والعمانية الصدارة في 6 أشواط، الهجن السعودية في شوطين، الهجن القطرية والكويتية في في شوط واحد، وسط مشاركة 845 مطية، فيما بلغ المتوسط العام للتوقيت في أشواط الفترة الصباحية 6:44.310 دقائق، وفقاً للجنة المنظمة.

وفي أشواط «المزاين»، أعلنت اللجنة المنظمة فوز المشارك عبد الله قشعان بالمركز الأول وكأس مهرجان ولي العهد في شوط فردي مفاريد (بكار) للون الحمر، عبر المطية «الحاكمه هداجات»، المشارك محمد بن خزام بالمركز الأول وكأس مهرجان ولي العهد في شوط فردي (قعدان) للون الحمر عبر المطية «خزام الجافل»، المشارك ماجد العتيبي بالمركز الأول وكأس مهرجان ولي العهد في شوط فردي (بكار) للون الشقح، المشارك عايض بن رفعان بالمركز الأول وكأس مهرجان ولي العهد في شوط فردي (قعدان) للون الشقح، والمشارك فهد السعدي بالمركز الأول وكأس مهرجان ولي العهد في شوط فردي (بكار) للون الوضح.يُذكر أن إدراج منافسات «المزاين» يأتي لأول مرة في تاريخ مهرجان ولي العهد للهجن منذ انطلاقته الأولى عام 2018، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثامنة الحالية لعام 2026.